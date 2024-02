Οι πρωτοποριακές ψηφιακές υπηρεσίες της Groupama Ασφαλιστικής ξεχώρισαν στα Digital Finance Awards 2024, τον θεσμό που αναδεικνύει τις καινοτόμες πρακτικές στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας συνολικά επτά βραβεία σε διαφορετικές κατηγορίες.

Με χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Insurance Portal τιμήθηκαν τα Groupama & myZen Customer Portals, που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις εταιρείες Indice & Cognity αντίστοιχα, ενώ χρυσό βραβείο απονεμήθηκε και στην κατηγορία Best Risk, Compliance, Regtech & Data Privacy Digital Initiative για την υπηρεσία Egov-Know Your Customer που αφορά την επικαιροποίηση των στοιχείων των πελατών της Groupama Ασφαλιστικής. Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, που έλαβε και το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Best Digital Transformation Initiative, η Groupama Ασφαλιστική συνεργάστηκε με την εταιρεία Indice & τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εταιρεία διακρίθηκε, επίσης, στην κατηγορία Best AI-driven Initiative, λαμβάνοντας ασημένιο βραβείο για την υλοποίηση chatbot το οποίο, αξιοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και machine learning, χρησιμοποιείται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και στην ανάπτυξη του πελατολογίου. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό project που ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Smartrep.

Διπλή βράβευση έλαβε και το myzen.gr, η λύση της Groupama Ασφαλιστικής για την online ασφάλιση αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα κέρδισε το χάλκινο βραβείο στις κατηγορίες Best New / special Digital Product Launch και Best Digital Initiative for Automotive Product. Για την υλοποίηση της online πλατφόρμας myzen.gr, η Groupama Ασφαλιστική συνεργάστηκε με την εταιρεία Cognity.

Η λίστα ολοκληρώνεται με τη βράβευση της υπηρεσίας Groupama Go Green που κέρδισε χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Best Paperless Digital Initiative, ένα project το οποίο ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία των εταιρειών Cognity & Indice.

Σχολιάζοντας τις κορυφαίες διακρίσεις που απέσπασε φέτος η εταιρεία στα Digital Finance Awards, η Έλενα Ορφανίδου, Διευθύντρια Εμπειρίας Πελάτη και Ψηφιακών Υπηρεσιών σημείωσε: «Η επένδυση στην τεχνολογία και η περιβαλλοντική προστασία βρίσκονται πάντα στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας. Τα επτά βραβεία που κερδίσαμε στα Digital Finance Awards 2024 αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο την προσήλωσή μας στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικά λύσεων για τους πελάτες μας, καθώς και τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας για πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε ένα πιο πράσινο μέλλον.».

Τα Digital Finance Awards 2024 διοργανώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, από τη BOUSSIAS, ενώ η Τελετή Απονομής πραγματοποιήθηκε σε ένα άκρως εορταστικό κλίμα, την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 στο InterContinental Athenaeum Athens.