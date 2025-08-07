Από τον λογαριασμό του Γιάννη Ρούντου* στο LinkedIn, αντιγράφουμε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το κεντρικό πρόσωπο ανάδειξης της κοιτίδας της υγείας στην αρχαιότητα, του Ασκληπιείου Επιδαύρου. Γράφει ο συντάκτης:

«Έχω τη χαρά και την τιμή, ως εταίρος-μέλος της ΑΜΚΕ “Ασκληπιάδης” από το 2024, να συνεργάζομαι με τον ξεχωριστό άνθρωπο Βασίλη Λαμπρινουδάκη, αρχαιολόγο και ομότιμο καθηγητή Κλασσικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η γνωριμία μας πριν από 10 χρόνια -τότε είχα την ευθύνη των Εταιρικών Υποθέσεων και Σχέσεων, της Επικοινωνίας/Δημοσιότητας και της Εταιρικής Ευθύνης/Βιωσιμότητας για τον Όμιλο Interamerican- με αφορμή την υποστήριξη του αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού πάρκου της Αρχαίας Επιδαύρου, με οδήγησε σε αυτόν τον μαγικό χώρο, στο αξιοθαύμαστο έργο που ο ίδιος έχει επιτελέσει και συνεχίζει να επιτελεί εκεί και βέβαια, με μύησε στο αφήγημα των Ασκληπιείων της αρχαιότητας.

Σήμερα πλέον, πολύ πιο κοντά του για την υπόθεση του Ασκληπιείου Επιδαύρου, ως φίλος και παραστάτης του, αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω πόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος μας την ανάδειξη του εθνικού πλούτου της πολιτιστικής κληρονομιάς μας από την αρχαιότητα -και όχι μόνον- από προσωπικότητες όπως αυτή του Βασίλη Λαμπρινουδάκη.

Προς το παρόν, αξίζει να διαβάσετε την πρόσφατη παρουσίαση στο lifo.gr ενός χαρακτηριστικού πορτρέτου του. Σε πρώτο πρόσωπο η πορεία του, οι προκλήσεις που αντιμετώπισε στην αρχαιολογία, η διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο, η Νάξος, η Επίδαυρος…

“Η Επίδαυρος είναι για μένα ο τόπος στον οποίο τεκμηριώνεται με μνημεία χωρίς διακοπή η ιστορία της φροντίδας της υγείας από την προϊστορική εποχή μέχρι το τέλος της αρχαιότητας και ο τόπος όπου άκμασε το μεγαλύτερο θεραπευτήριο της αρχαιότητας. Είναι το μεγάλο σχολείο για την απόκτηση γνώσης για την ιστορία της ιατρικής, και είναι ακόμη ο χώρος των ευχάριστων εμπειριών από την αποκάλυψη άγνωστων ως σήμερα μνημείων της και διερεύνησης της ιστορίας και των μηνυμάτων τους. Τόπος φροντίδας σώματος και ψυχής. Αυτό το διάστημα ασχολούμαι ενδελεχώς με τη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα αποκτήσει η Επίδαυρος” λέει ο σκαπανέας της, κορυφαίος αρχαιολόγος Βασίλης Λαμπρινουδάκης.

Προσδοκία μας είναι να χαρούμε σε λίγα χρόνια, με πλήθος νέων εκθεμάτων σε πολύ πιο αναπτυγμένους χώρους και σύγχρονες εγκαταστάσεις, το νέο μουσείο. Παρουσίαση του αφηγήματος των Ασκληπιείων είχα τη χαρά να υποστηρίξω τον Απρίλιο του 2024 σε εκδήλωση με τον καθηγητή, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Η παρουσίαση “Από τους Δελφούς στην Επίδαυρο και την ολική αντιμετώπιση της υγείας στα ιερά του Ασκληπιού” – στο blod.gr / Bodossaki Lectures on Demand, πέρυσι στο Ίδρυμα Θεοχαράκη:

Και μια πληροφορία: ήδη, συντάσσεται από τον επιχειρηματικό τομέα ομάδα δωρητών για τις μελέτες νέων έργων στον χώρο του Ασκληπιείου καθώς και για το νέο Μουσείο. Μάλιστα, συνδέθηκε με δωρεά μεγάλος όμιλος υπηρεσιών Υγείας, αναγνωρίζοντας τη σχέση “ομφάλιου λώρου” με την πολιτιστική κληρονομιά για την υγεία. Προσεχώς, περισσότερα.

(*) O Γιάννης Ρούντος διετέλεσε στέλεχος επί 40ετία στην επιχειρηματική κοινότητα (στην Interamerican 1994-2021) σε θέσεις διευθυντικής ευθύνης, με αξιοσημείωτο διοικητικό έργο στους τομείς για τις Εταιρικές Υποθέσεις, την Επικοινωνία & Δημόσια Εικόνα και την Εταιρική Ευθύνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη και πρωτοβουλίες για τον Πολιτισμό, τα Γράμματα και τις Τέχνες. Μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής διαδρομής του, δραστηριοποιείται σε θέματα για τον Πολιτισμό και τη Βιωσιμότητα με σχετικές πρωτοβουλίες, συμβουλευτικές συνεργασίες και αρθρογραφία.

Στη φωτογραφία, με τον καθηγητή Βασίλη Λαμπρινουδάκη.