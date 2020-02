Η αποχαιρετιστήρια ομιλία του Θ. Κοκκάλα ως CEO της ERGO Hellas

O Θ. Κοκκάλας από 1/1/2020 είναι επίσημα CEO της ERGO Γερμανίας. Στην τελευταία του ομιλία ως Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Hellas, την Παρασκευή 31/01/2020 ανέβηκε στο βήμα της ετήσιας εκδήλωσης της Ασφαλιστικής, μιλώντας για τη διαδρομή του στην εταιρεία, με την οποία μεγάλωσαν παρέα και την οποία ανέβασε στην πρώτη θέση του κλάδου γενικών ασφαλειών στην Ελληνική Ασφαλιστική αγορά. Διαβάστε την ομιλία του:

“16 χρόνια στην ίδια θέση. 16 χρόνια και ένας μήνας ακριβώς. 1/1/2014 ξεκίνησα σε αυτή την εταιρεία μαζί με την ομάδα μου. Με την ομάδα μας ήμασταν νούμερο 24, είχαμε κοντά στους 1000 διαμεσολαβητές, είχαμε περίπου 8.000 πελάτες και πολλά προβλήματα κερδοφορίας. Μετά από 16 χρόνια, είμαστε στη πρώτη θέση των γενικών, έχουμε πάνω από 3.000 διαμεσολαβητές, αποκλειστικούς και μη, συνεργαζόμαστε με το μεγαλύτερο και καλύτερο τραπεζικό δίκτυο της Τραπέζης της Πειραιώς και οι πελάτες μας ξεπερνούν τους 300.000 που για την Ελλάδα σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος.

Όλα αυτά όπως ειπώθηκε, πάντα κερδοφόρα και πάντα δημιουργώντας αξία σε όλα τα σχετιζόμενα μέρη, δηλαδή στον πελάτη, στο συνεργάτη, στον υπάλληλο, στο μέτοχο και εν τέλει στην Ελληνική Κοινωνία. Ήρθε λοιπόν, ο Markus Reiss, πριν περίπου έναν μήνα και με κάλεσε στο γραφείο του στην Γερμανία.

Έρχεται η βοηθός μου και μου λέει ότι πρέπει να παω την άλλη Τετάρτη στη Γερμανία. Γιατί λέω; Γιατί ζήτησε να σας δει. Μου λέει… Ναι αλλά γιατί ξαναρωτάω…Δεν γνωρίζω μου απαντά η γραμματέας μου. Της ζήτησα να ξανακαλέσει και να ρωτήσει το λόγο για τον οποίο ζητάει να με δει έτσι ώστε και εγώ με τη σειρά μου να προετοιμαστώ. Η απάντησή της γραμματέας του Reiss, ήταν ότι δε χρειαζόταν προετοιμασία.

Για όποιον ξέρει όμως τον ίδιο, γνωρίζει καλά ότι το να πας για ραντεβού μαζί του και να πας απροετοίμαστος είναι το λιγότερο τρομακτικό. Δεν συμβαίνει συχνά. Όταν λοιπόν σε καλεί ο CΕΟ του ομίλου είναι είτε για καλό, είτε για κακό. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Και επειδή δεν υπήρχε κακό, το μυαλό μου πήγαινε στο καλό και τα διάφορα versions του. Πρέπει να σας πω ότι είχα 6 βασικά σενάρια, για τα οποία είχα προετοιμαστεί… γιατί μου αρέσει να προετοιμάζομαι. Φυσικά κανένα από αυτά τα σενάρια δεν έγιναν πραγματικότητα όταν ήρθε και μου πρότεινε την ηγεσία της ERGO Γερμανίας κάνοντάς μου αυτή την μεγάλη τιμή. Μου πήρε χρόνο να συνειδητοποιήσω, στο τέλος όμως βέβαια, μετά από 4 ώρες που ήμασταν μαζί σε εκείνη τη συνάντηση όπου μου εξηγήθηκε η στρατηγική της ERGO Γερμανίας και με ρωτήθηκε αν συμφωνώ ή όχι, κατάλαβα τους λόγους. Για αυτή λοιπόν τη τιμή που μου έγινε από τον όμιλο και από τον Markus Reiss, φταίτε εσείς και το λέω ανοιχτά.

Αν εσείς δεν τα είχατε καταφέρει τόσο καλά, δεν επρόκειτο να φύγω στην Γερμανία μετανάστης. Και νομίζω ήταν ο Σοφοκλής που έλεγε ότι κανένας πύργος και κανένα πολεμικό πλοίο δεν έχει αξία αν δεν έχει μέσα ικανούς πολεμιστές. Και θέλω πραγματικά να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια κουράστηκα πολύ, αλλά πέρασα όμορφα, το απόλαυσα – ελπίζω το ίδιο να λέει και η οικογένειά μου – και είμαι περήφανος για πολλά πράγματα αλλά υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο είμαι πραγματικά περήφανος. Είναι η ποιότητα των συνεργατών μου, η ποιότητα των ανθρώπων αυτής της εταιρείας και νομίζω ότι μπορεί να μας αμφισβητούν για πολλά αλλά κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι έχουμε ποιοτικά τους καλύτερους συνεργάτες και μιλάω για όλα τα δίκτυα – αποκλειστικά, μη αποκλειστικά, τράπεζα Πειραιώς. Τα οποία κρατάνε, το επίπεδο της πώλησης πολύ ψηλά. Αλλά επίσης είμαι περήφανος και για την ομάδα μας.

Ήταν ο CEO ενός μεγάλου γραφείου Broker ο οποίος είχε πει σε μια συζήτηση ότι όταν βλέπω έναν άνθρωπο ξέρω αν αυτός θα έβρισκε δουλειά στην ERGO ή όχι. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στην ERGO έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ο ίδιος ότι είναι πράγματι έτσι. Είναι μια ομάδα αξιοθαύμαστη όχι μόνο για την εργατικότητά της, όχι μόνο για την οξυδέρκειά της αλλά κυρίως για την κουλτούρα της διότι κατορθώσαμε σε αυτή την εταιρεία να κρατάμε υψηλά την μετριοφροσύνη και υψηλά και την απόδοση. Κατορθώσαμε σε αυτή την ομάδα να ικανοποιούμε τις προσωπικές μας φιλοδοξίες οι οποίες είναι θεμιτές και επιθυμητές ιδιαίτερα στο επίπεδο των στελεχών. Είμασταν βαθιά ανταγωνιστικοί αλλά προς τα έξω. Όχι προς τα μέσα. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ υπερήφανος. Και αυτό επίσης πρέπει να σας δίνει τη βεβαιότητα ότι η αλλαγή ενός CEO, δεν πρόκειται να έχει καμία αναταραχή. Διότι υπάρχει η οργάνωση η οποία ξεκινάει από τον πρώτο υπάλληλο και φτάνει στο τελευταίο στέλεχος που εξασφαλίζει την άριστη λειτουργεία αυτής της εταιρείας και αυτό αν θέλετε είναι και η μεγάλη μου περηφάνεια. Σε τελική ανάλυση αυτή ήταν και η δυσκολία της απόφασής μου. Που αφήνω κάτι που ουσιαστικά δούλευε μόνο του – άρα είχα εύκολη ζωή – και πάω κάπου που θα έχω μια αντικειμενικά πιο δύσκολη ζωή αλλά αυτές είναι οι δυσκολίες της δουλειάς. Θέλω λοιπόν να κλείσω την σημερινή ομιλία ευχαριστώντας όλους εσάς, καταρχήν τους συνεργάτες. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί όλα τα χρόνια μας εμπιστευτήκατε και μας εμπιστευτήκατε σε πολύ δύσκολες στιγμές.

Δε θα ξεχάσω τη στιγμή που καθόμουν στο γραφείο μου – δεν πρέπει να ήμουν έναν χρόνο στη θέση αυτή – και έρχεται μια αντιπροσωπεία συνεργατών μας διαμεσολαβητών – αυτόκλητη – οι οποίοι άρχισαν να μου λένε: αγόρι μου – ήμουν ακόμα τότε πολύ νέος – καταλαβαίνω ότι θες να αλλάξεις πολλά αλλά αυτή την εταιρεία την έχουμε χτίσει και έτσι συντηρούμε τις οικογένειες μας και τα παιδιά μας. Πρόσεξε. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι μας ακολούθησαν σε όλες τις αλλαγές. Όταν εφαρμόσαμε για πρώτη φορά το παραμετρικό τιμολόγιο, όταν κάναμε τη συγχώνευση με την τράπεζα Πειραιώς, όταν αποφασίσαμε να μειώσουμε την πιστωτική περίοδο πρώτοι σε όλη την ασφαλιστική αγορά. Και μας ανέχτηκαν στην δύσκολη περίοδο της συγχώνευσης. Ήσασταν πάντα μαζί μας, και αυτό ήταν και παραμένει μεγάλη τιμή.

Δεύτερον λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους, ήταν πράγματι μαζί μας σε όλη την πορεία παρά τις δυσκολίες και τη κρισιμότητα της κατάστασης. Ήταν αυτοί που με ευκολία έβλεπαν τις ευκαιρίες και όχι τον κίνδυνο και μας στήριξαν στις τολμηρότερες των αποφάσεων. Θέλω τρίτον να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους και τα στελέχη αυτής της εταιρείας. Ήταν οι πραγματικοί ήρωες πίσω από τα γραφεία. Ήταν αυτοί οι οποίοι στις δύσκολες στιγμές μου έδιναν κουράγιο. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί κατέβαινα ορισμένες στιγμές στα γραφεία σας. Ήταν γιατί ήμουν απελπισμένος και έψαχνα για κουράγιο και για λύσεις τις οποίες πάντα σχεδόν μου τις δύνατε. Θέλω να ευχαριστήσω την ανώτατη διοικητική ομάδα της εταιρείας. Το top management. Εκτός από ξεχωριστά στελέχη με ξεχωριστές ικανότητες, ένας ένας από αυτούς, ειδικός στο χώρο του, απέδειξαν για τις ικανότητες της ομαδικής δουλειάς και την αποτελεσματικότητα αυτής.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα δύο πιο κοντινά μου στελέχη, τον Γιάννη Λινό – τον σοφό της εταιρείας – αυτόν που πάντα μας βοηθούσε να βρούμε τη χρυσή τομή στα πιο δύσκολα θέματα και last but not least, τον Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου. Δημήτρη δεν περίμενα ότι θα με αποχαιρετίσεις εσύ σε αυτή την πόρτα. Πίστευα ότι εγώ θα σε πάω στην πόρτα της εξόδου από αυτή την εταιρεία αλλά τα κατάφερες. Νομίζω ότι το να σας μιλήσω για τον Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου θα είναι χαμένη ώρα ίσως γιατί τον ξέρετε όλοι πολύ καλά αλλά για εμένα δεν είναι χαμένη ώρα οπότε σας παρακαλώ να με ανεχτείτε. Ο Δημήτρης εκτός από ένας άνθρωπος ιδιαίτερων ικανοτήτων και ποιότητας χαρακτήρα, είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ότι είμαι πολύ επίμονος όταν πιστεύω σε κάτι. Μου το θυμίζει η γυναίκα μου συνήθως λέγοντας με ξεροκέφαλε. Είναι από τις πρώτες λέξεις που έμαθε στα ελληνικά. Όμως όταν γνώρισα τον Δημήτρη κατάλαβα τι σημαίνει επίμονος. Το να συζητήσεις με τον Δημήτρη για ένα θέμα που διαφωνείς είναι πράγματι μια μοναδική εμπειρία. Όταν λοιπόν ξεκίνησα σε αυτή την εταιρεία, θυμάμαι δεν είχα κλείσει έναν χρόνο – θυμάμαι την πρώτη φορά που είχαμε μια διαφωνία – ξεκινήσαμε τη συζήτηση στις 4 το απόγευμα και την τελειώσαμε στις 12.30 το βράδυ. Σταματήσαμε για δείπνο, συνεχίσαμε στο δείπνο, όπου μου ήταν αδύνατο να φάω αλλά μου ήταν αδύνατο και να συμφωνήσω. Στο τέλος, έχοντας ανάψει τα αίματα, μου είπε. Κοιταξε να δεις. Δεν έχεις δίκαιο αλλά εσύ παίρνεις την απόφαση. Λέω έτσι είναι, Δημήτρη θα το κάνουμε με τον τρόπο που λέω εγώ. Εγώ σου λέω ότι είναι λάθος. Δεν μπορείς να με πείσεις. Ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος που μπορεί πολύ καλά να παίξει το παιχνίδι της ομάδας. Ο Δημήτρης ποτέ δεν ήρθε απροετοίμαστος, ο Δημήτρης ποτέ δεν ήξερε τη λέξη προχειρότητα. Ο Δημήτρης όταν έρχεται στο τραπέζι, μπορεί να δει το θέμα από όλες τις πλευρές. Δημήτρη μου θέλω να σε ευχαριστήσω, είσαι και ήσουν το δεξί μου χέρι. Ήσουν αυτός που δικαιωματικά αξίζεις την επόμενη θέση του CEO αλλά αποφάσισες να μεγαλώσεις. Τι να σου κάνω. Ευχαριστώ από όλους τον Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου και κλείνω, ήρθε η ώρα μετά από 16 χρόνια να αποχωριστώ αυτή τη θέση και να φύγω από την εταιρεία. 16 χρόνια είναι πολλά. 4 χρόνια περισσότερα από την ηλικία της κόρης μου. Και όπως θα είμαι περήφανος όταν σε μερικά χρόνια η κόρη μου θα ανοίξει τα φτερά της για να πετάξει μόνη και ανεξάρτητη για να γίνει καλύτερη από εμάς, έτσι πιστεύω και η εταιρεία, ήρθε η ώρα να πετάξει και να γίνει ακόμα καλύτερη σίγουρα χωρίς εμένα. Σας ευχαριστώ όλους, για όλα, για τη συνεργασία και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε ακόμα καλύτερα.”

