Η Xerox Hellas στηρίζει την προώθηση των επιστημών στα κορίτσια

Ακόμα ένας θεσμός βρίσκει υποστηρικτή τη Xerox Hellas με στόχο την προώθηση των επιστημών. Πρόσφατα λοιπόν, η Xerox Hellas στήριξε χορηγικά τη διοργάνωση 4 διαφορετικών εργαστηρίων με θέμα “Love for science and science for love” που διοργάνωσε η Greenlight For Girls, ένας οργανισμός για την προώθηση των επιστημών στα κορίτσια.

Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Campion School στην Παλλήνη, συμμετείχαν 100 κορίτσια ηλικίας 9-14 ετών, τα οποία είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 4 διαφορετικά διαδραστικά εργαστήρια, διάρκειας 45 λεπτών με θέμα την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.

Καθοδηγούμενες από επαγγελματίες του χώρου έμαθαν πώς δημιουργούνται οι κώδικες και αντίστοιχα πώς σπάνε, πώς γίνεται η εξαγωγή του DNA, πώς πραγματοποιούνται οι εργασίες με ρομπότ, πώς γίνεται η μέτρηση της ταχύτητας του φωτός με σοκολάτα και άλλες πολλές ελκυστικές και εντυπωσιακές δραστηριότητες εξιτάρουν την περιέργειά.

Ο Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Xerox Hellas, δήλωσε σχετικά «Με την υποστήριξη ενεργειών που προάγουν την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, συντελούμε ώστε να δοθεί ένα κίνητρο στα νέα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το συγκεκριμένο κλάδο και να τον γνωρίσουν καλύτερα. Τα κορίτσια έχουν απίστευτες δυνατότητες και σε αυτόν τον τομέα τις οποίες και οφείλουμε να αναδείξουμε. Πρέπει να υπογραμμίσουμε άλλωστε ότι οι γυναίκες ερευνητές κατέχουν σημαντική θέση στη Xerox παγκοσμίως». Και συνέχισε τονίζοντας: «Οι συγκεκριμένοι τομείς είναι κομμάτι και του δικού μας DNA, και επιβεβαιώνονται μέσα από την εξειδίκευσή μας σε πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, από τις νέες τεχνολογίες και τις αποτελεσματικές λύσεις που προσφέρουμε».