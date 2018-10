ΕΙΑΣ: Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η νέα Ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χρηματοοικονομικής Πιστοποίησης EFICERT, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, εμπεριέχει την πλέον σύγχρονη και πλουσιότερη εφικτή τεχνογνωσία Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, ικανή να εγγυηθεί τους πιο καινοτομικούς, συστηματικούς και αποτελεσματικούς τρόπους ανάδειξης του πελατοκεντρικού προσανατολισμού των πωλήσεων, των αναγκών, των προσδοκιών και των συμφερόντων των πελατών μας, καθώς και τους καταλληλότερους τρόπους άρτιας και ωφέλιμης ικανοποίησής τους.

Η εν λόγω ακαδημαϊκή συνεργασία κομίζει σύγχρονα «εφόδια» Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, στηριζόμενα στη διεθνή θεωρία και βιβλιογραφία και πρωτίστως, στις αποδεδειγμένα επιτυχείς και αποτελεσματικές πρακτικές Need Analysis, Insurance Advice και Financial Planning.

Περιγραφή και Θεματολογία

Το Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, εστιάζει το ενδιαφέρον του στη συμβουλευτική διάσταση των πωλήσεων και στην πελατοκεντρική αντίληψη που πρέπει να διέπει τη λειτουργία του Ασφαλιστικού Συμβούλου και του Financial Planner, καθ’ όλα τα μέρη της σχέσης και της συνεργασίας του με το πελατειακό του κοινό. Έτσι, έμφαση δίδεται στην ανάγκη διαρκούς εξυπηρέτησης του πελάτη, σωστής αξιολόγησης των ασφαλιστικών αναγκών του και τεκμηριωμένης συγκρότησης των προτεινόμενων ως κατάλληλων ασφαλιστικών λύσεων.

Η ουσιαστική ενασχόληση με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη, η αναλυτικότητα, η επεξηγηματικότητα, η σαφήνεια και η αντικειμενικά τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, αποτελούν διευκολυντικά στοιχεία επαγγελματικής προόδου του ασφαλιστικού συμβούλου και, πρωτίστως, στοιχεία που πρέπει να διέπουν τη σχέση του Financial Planner με το πελατειακό του κοινό, διαρκώς.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων αναλύει τις προαναφερόμενες αλλαγές και εξελίξεις, καθώς και τις επιδράσεις τους στα ανθρώπινα ή φυσικά Δίκτυα Πωλήσεων, ενώ προτείνει τεκμηριωμένους και εμπεριστατωμένους τρόπους αποτελεσματικής και «αειφόρας» ανάπτυξης των εργασιών τους, αλλά και τρόπους ανάπτυξης των ποιοτικών δεικτών της εργασίας τους, της διατηρησιμότητας, της ανανεωσιμότητας και της ολιστικής εμβέλειάς της.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος έχουν ως εξής:

α. Το Νέο Περιβάλλον των Πωλήσεων

• Οι Θεσμοί και το Νομοθετικό Πλαίσιο

• Η Οικονομία και οι Κοινωνικές Αναστρωμάτωσης

• Οι Νέες Τεχνολογίες

• Η Νέα Αγοραστική Συμπεριφορά και οι Σύγχρονες Ασφαλιστικές Τάσεις

β. Το Μοντέλο Financial Planning ως Θεμελιώδης Αρχή των Συμβουλευτικών Πωλήσεων

γ. Οι Παράγοντες Ευημερίας του Ανθρώπου

• Ασφαλιστικός Προγραμματισμός Ζωής και Υγείας

• Αποταμιευτικός και Επενδυτικός Προγραμματισμός

• Συνταξιοδοτικός Προγραμματισμός

• Περιουσιακός Προγραμματισμός

• Φορολογικός Προγραμματισμός

δ. Ψυχολογία της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς και της Επικοινωνίας

ε. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Ψυχολογία της Αποταμίευσης, της Ασφάλισης και της Επένδυσης

στ. Ανάπτυξη Συμβουλευτικών Πωλήσεων

• Φιλοσοφία

• Στάδια

• Εφαρμοσμένες Τεχνικές

• Άριστες Εργασιακές Συνήθειες

ζ. Συγκρότηση Business Plan 2018 και Εφαρμογή Μοντέλου Financial Planning

Οι προαναφερόμενες ενότητες εμπεριέχουν πλούτο δεδομένων, στατιστικών μεγεθών διεθνούς και ελληνικής τεχνογνωσίας, workshops και case studies, ενώ η ανάπτυξή τους θα εξελίσσεται κατά τρόπο διαδραστικό και συμμετοχικό.

Σε ποιους απευθύνεται

• Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (Διευθυντές Πωλήσεων, Επιθεωρητές Πωλήσεων και Account Managers), που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες του Μοντέλου Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, ώστε να οδηγήσουν τα Δίκτυα Πωλήσεων Ευθύνης τους από το προηγούμενο προϊοντικό και συμβολαιοκεντρικό μοντέλο πωλήσεων, στο πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό Μοντέλο Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

• Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ασκούν καθήκοντα Management (Agency Managers, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων, ….), που επίσης επιθυμούν να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον των συνεργατών τους, από τις προηγούμενες συνήθειες και πρακτικές εργασίας τους, στο νέο και εξαιρετικά αποδοτικό Μοντέλο Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

• Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της πρώτης γραμμής, Financial Planners και Ασφαλιστικούς Συμβούλους, που επιθυμούν να «εισέλθουν» συντεταγμένα και αποτελεσματικά στη νέα εποχή των πωλήσεων, όπου ο σύγχρονος πελάτης της διαδικτυακής πληροφορίας και των Social Media, είναι άριστα ενημερωμένος και απαιτεί να συνεργάζεται με άριστους τεχνογνώστες και επιστημονικά καταρτισμένους Ασφαλιστικούς Συμβούλους και Financial Planners.

• Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών και Bancassurance που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.

• Όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή να προάγουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους τομείς Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Εισηγητές

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Nίκος Φίλιππας, Οικονομολόγος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και διατελέσας Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Διετέλεσε Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο σε θεματικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και υψηλή εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοικητική, με έμφαση και εφαρμογή στις Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, στους Θεσμικούς Επενδυτές, στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό. Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κυρίως τραπεζικών και ασφαλιστικών οργανισμών, ενώ διαθέτει αξιοπρόσεχτες παραστάσεις ως εκ της συμμετοχής του σε παγκόσμια Φόρα χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος.

Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα, επί προσθέτως του κ. Ν. Φίλιππα, είναι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, Τεχνογνώστες και Εμπειρογνώμονες της Ασφαλιστικής Αγοράς, ειδικότερα της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ως ακολούθως:

• ο Δρ. Χρήστος Αβδούλας, Οικονομολόγος, Μεταδιδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εμφανίζει σημαντικό επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο στους Τομείς Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού, Επενδύσεων και Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου, ενώ διδάσκει τα εν λόγω θεματικά αντικείμενα σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ελληνικών και διεθνών πανεπιστημίων.

• ο κ. Νίκος Βαγιακάκος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Coaching και Mentoring, με ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και διεθνή εμπειρία στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Ολλανδία.

• ο Δρ. Γιώργος Μωράτης, Οικονομολόγος, είναι απόφοιτος της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομίας και Διοίκησης του Rotterdam School of Management, Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του, ενώ εμφανίζει αξιοπρόσεκτο ερευνητικό έργο και επιστημονικές δημοσιεύσεις επί θεμάτων Τραπεζικής, Νομισματικής Πολιτικής και Διεθνούς Μακροοικονομικής, καθώς και εμπειρία Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τίτλοι Σπουδών και αναγνωρισιμότητα

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα λάβουν Βεβαίωση Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων (Certificate of Study in Financial Planning and Insurance Advice), του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Επίσης, θα λάβουν την Πιστοποίηση European Insurance Intermediary (SQF 3) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χρηματοοικονομικής Πιστοποίησης EFICERT, μετά από επιτυχή ανταπόκρισή τους στις εξεταστικές απαιτήσεις της. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ινστιτούτο θα διευκολύνει δια της παροχής ειδικού υποστηρικτικού προγράμματος e-learning. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα εμφανίζονται εσαεί στις κατάλληλες ενότητες των ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου, του Ινστιτούτου και της EFICERT.

Διάρκεια, Ημερομηνίες και Εγκαταστάσεις Διεξαγωγής

Το Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων έχει διάρκεια σαράντα (40) εκπαιδευτικές ώρες, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας e-learning, και θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ., κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 23/10, 25/10, 30/10, 1/11, 6/11 & 8/11, 15:00 – 18:20.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

•εξατομικευμένες συμμετοχές: €680

•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €560 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

•εξατομικευμένες συμμετοχές: €800

•πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €680 ανά συμμετοχή

•Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY €340

Εξέταστρα & Πιστοποίηση EFICERT: €80

Οι αιτήσεις εγγραφής στο πρόγραμμα, θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018.