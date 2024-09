Η Munich Re βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των 50 μεγαλύτερων αντασφαλιστών στον κόσμο που χρησιμοποιούν τα πρότυπα αναφοράς IFRS 17, ενώ η Swiss Re είναι η μεγαλύτερη αντασφαλιστική εταιρεία εκτός ΔΠΧΑ 17, σύμφωνα με την AM Best.

Μεταξύ των μεγαλύτερων αντασφαλιστών βάσει ΔΠΧΑ 17, μετά από την Munich Re ακολουθεί η Hannover Re και η SCOR. Στην κορυφή της λίστας των αντασφαλιστών εκτός ΔΠΧΑ 17 είναι οι Swiss Re, Berkshire Hathaway και Lloyd’s.

Η AM Best σημείωσε ότι ο παγκόσμιος κλάδος αντασφάλισης βρίσκεται στη μέση μιας «σκληρής αγοράς γενεών», η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής η AM Best αναθεώρησε τον Ιούνιο τις προοπτικές της για τον τομέα των αντασφαλίσεων σε θετικές από σταθερές, που είναι η πρώτη φορά που ο οίκος αξιολόγησης έχει θετικές προοπτικές για τον κλάδο.



«Οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς που αναζωπυρώθηκαν από τον τυφώνα Ian και τα σημαντικά δευτερογενή γεγονότα κινδύνου το 2022 είχαν ως αποτέλεσμα τη συνέχιση των σημαντικών αυξήσεων των επιτοκίων καθώς και την αυστηροποίηση των όρων και των προϋποθέσεων που συνεχίστηκαν μέχρι τις ανανεώσεις του 2023», ανέφερε η έκθεση.



«Πρόσθετοι παράγοντες το 2022 – όπως το κόστος ζημιών, ο πληθωρισμός και η παγκόσμια μακροοικονομική αβεβαιότητα – προκάλεσαν σημαντική ανισορροπία στη δυναμική προσφοράς και ζήτησης αντασφαλίσεων», συνέχισε η AM Best. «Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του όγκου ασφαλίστρων, των εσόδων από underwriting και του καθαρού εισοδήματος».



Ως αποτέλεσμα αυτής της δυναμικής της σκληρής αγοράς, η κορυφαία ανάπτυξη του κλάδου των αντασφαλίσεων ήταν ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, είπε η AM Best, σημειώνοντας ότι για τις 35 κορυφαίες εταιρείες εκτός ΔΠΧΑ 17, τα συνολικά μεικτά ασφάλιστρα αντασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 6% το τελευταίο έτος, «καθοδηγούμενa κυρίως από τις ισχυρές αυξήσεις των επιτοκίων παρά από την αύξηση της έκθεσης».

Πηγή: Insurancejournal