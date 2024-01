Share on Facebook

H Infomax Insurance Βrokers κατέκτησε την bronze θέση στα e-volution awards 2024 και συγκεκριμένα στη σπουδαία κατηγορία του κλάδου της “ Best in Financial & Insurance Services”, και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο θεσμός E-Volution Αwards μετράει 15 συναπτά έτη και αποτελεί ίσως τον πιο επιτυχημένο διαγωνισμό, στον οποίο λαμβάνουν μέρος και διαγωνίζονται από αεροπορικές εταιρείες μέχρι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο e-επιχειρείν.

Η αναγνώριση αυτή ενισχύει τη δέσμευσή μας για συνεχή καινοτομία και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Η συμμετοχή και η επιτυχία μας σε διαγωνισμούς όπως τα E-Volution Awards αντικατοπτρίζουν το ενδιαφέρον μας στην τεχνολογική πρόοδο και τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Αυτή η διάκριση είναι αποτέλεσμα της συνεχούς δουλειάς και της αφοσίωσης του κάθε μέλους της ομάδας μας, και αποτελεί αναγνώριση για το ενδιαφέρον της Infomax προς την καινοτομία και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε να προσφέρουμε κορυφαίες υπηρεσίες και να ενισχύουμε την καινοτομία στον κλάδο μας, προκειμένου να εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε πολίτη.

Η λαμπερή Τελετή Απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, στο Grand Hyatt, με παρουσία 500+ στελεχών της αγοράς, στην οποία παρευρέθηκαν ο CEO της Infomax κ. Αποστολίδης Δημήτριος και o Co-Founder κ. Ταυλίκος Γεώργιος.

Ευχαριστούμε θερμά τους πελάτες μας που μας εμπιστεύονται και συμβάλλουν στην συνεχή μας εξέλιξη. Αυτή η διάκριση ενισχύει τη δέσμευσή μας να παραμένουμε πρωτοπόροι στην εξυπηρέτηση και την καινοτομία στον ασφαλιστικό κλάδο.