Πρώτο Συνέδριο του εργαστηρίου «Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού»

Ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση οι ειδικοί ορίζουν την εν εξελίξει εποχή του συγκερασμού τεχνολογιών από τον φυσικό, ψηφιακό και βιολογικό κόσμο, οι οποίες δημιουργούν εντελώς νέες δυνατότητες και έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα τεχνολογικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συστήματα. Πρόκειται για μια εποχή αυτοματισμού, συνεχούς συνδεσιμότητας και επιταχυνόμενης αλλαγής, στην οποία το «Ιντερνετ των Πραγμάτων ή Ιντερνετ των Πάντων» (Internet of Things, Internet of Everything) συναντά την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και την Μηχανική Μάθηση (Machine Learning).

Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, μόλις το 12,3% των νέων επιχειρήσεων υιοθετεί τις εντελώς νέες αυτές τεχνολογίες, μετά από επεξεργασία σχετικής έρευνας και δεδομένων του ΙΟΒΕ και της Global Entrepreneurship Monitor. Αν και οι έξι στις δέκα νέες επιχειρήσεις αξιοποιούν γνωστές τεχνολογίες, το ποσοστό που αναζητεί μια θέση στον θαυμαστό νέο κόσμο της Ψηφιακής εποχής είναι ένα από τα χαμηλότερα παγκοσμίως (12,3%).

Το συμπέρασμα είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον μονόδρομο για τις επιχειρήσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης εποχής – δεν πρόκειται για απλή τεχνολογική αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό, ούτε για ένα νέο buzzword ή trend, είναι, τελικά, θέμα επιβίωσης σε ένα κόσμο που το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αλλάζουν γρήγορα και συνεχώς!

Συνεπώς, ΑΜΕΣΑ πρέπει να κινηθούμε ΟΛΟΙ από την θεωρία στην πράξη. Τώρα είναι που πρέπει να περάσουμε από τις βαρύγδουπες παρουσιάσεις στον μακροχρόνιο σχεδιασμό στρατηγικής και στην ολική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων (διαδικασίες και προσωπικό) και την επιτυχή υλοποίηση τεχνολογικά αναβαθμισμένων και ολοκληρωμένων λύσεων που θα μας επιτρέψουν να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον ως άτομα, ως επιχειρήσεις και ως χώρα.

Η σκυτάλη λοιπόν, πρέπει τώρα να περάσει στις επιχειρήσεις που ξέρουν πώς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το όραμα του οργανισμού τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να δημιουργήσουν πραγματική προστιθέμενη αξία και νέες εμπειρίες για τον πελάτη τους και, σαφώς, να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο!

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εργαστήριο iLEADS του Πανεπιστημίου Πειραιώς, παρουσιάζει το 1st iLEADS Conference 2018: Challenges in the Age of Digital Transformation, κατά το οποίο εξετάζει τις βασικές παραμέτρους του ψηφιακού μετασχηματισμού στη πράξη, μέσα από παρουσιάσεις διεθνών στελεχών της ελληνικής αγοράς, ενώ, παράλληλα παρουσιάζει και τις ερευνητικές μελέτες που θα αρχίσουν να εκπονούνται στο Εργαστήριο.

Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου, 2018

Ώρα Διεξαγωγής: 15:30 – 21:00

Τοποθεσία: OTE ACADEMY, Πέλικα & Σπάρτης 1, ΤΚ 15122, Μαρούσι

*Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν κατόπιν εγγραφής