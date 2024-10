Σύμφωνα με την Έρευνα της KPMG “Pulse of Fintech”, οι πρώτοι έξι μήνες του 2024 υπήρξαν δύσκολοι για την αγορά fintech παγκοσμίως, εν μέσω ενός περιβάλλοντος υψηλών επιτοκίων και σημαντικής παγκόσμιας γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Οι συνολικές παγκόσμιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της αξίας συναλλαγών των επιχειρηματικών(VC) και ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) καθώς και των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), έπεσαν από τα US$ 62,3 δισ. μέσω 2 287 συναλλαγών το β’ εξάμηνο του 2023 στα US$ 51,9 δισ. μέσω 2 255 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2024. Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων μειώθηκαν σε όλες τις βασικές περιοχές. Οι ΗΠΑ και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (ASPAC) κατέγραψαν ήπιες μειώσεις μεταξύ του β’ εξαμήνου του 2023 και του α’ εξαμήνου του 2024 – από US$ 38,5 δισ. σε US$ 36,7 δισ. στην αμερικανική ήπειρο και από US$ 4,6 δισ. σε US$ 3,7 δισ. στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Αντίστοιχα, στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής σημειώθηκε πιο σημαντική πτώση, από τα US$19,1 δισ. στα US$ 11,4 δισ.

Η μείωση της αξίας των συναλλαγών οφείλεται εν μέρει στην μείωση των μεγάλων συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές fintech ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις επενδύσεις τους. Σύμφωνα με την έκδοση του α’ εξαμήνου του 2024 της έρευνας “Pulse of Fintech” της KPMG, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν μόνο πέντε συμφωνίες fintech ύψους άνω του US$ 1 δισ. παγκοσμίως. Μεταξύ τους οι εξαγορές της Worldpay με έδρα τις ΗΠΑ έναντι US$ 12,5 δισ., της Nuvei με έδρα τον Καναδά στα US$ 6,3 δισ., της EngageSmart με έδρα τις ΗΠΑ στα US$ 4 δισ., της IRIS Software Group με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο στα US$ 4 δισ. και της καναδικής Plusgrade αξίας US$ 1 δισ. Η μεγαλύτερη συναλλαγή επιχειρηματικών κεφαλαίων παγκοσμίως στον τομέα του fintech ήταν μια άντληση ύψους US$ 999 εκατ. από την Abound που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρά τη μείωση των συνολικών επενδύσεων, ο όγκος των συναλλαγών ανά περιοχή δίνει μια νότα αισιοδοξίας. Ενώ ο όγκος των συναλλαγών παγκοσμίως σημείωσε ελαφρά πτώση, η μείωση αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στη μείωση του όγκου των συναλλαγών στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, από 804 το β’ εξάμηνο του 2023 σε 689 το α’ εξάμηνο του 2024. Συγκριτικά, στην αμερικανική ήπειρο καταγράφηκε αύξηση του όγκου συναλλαγών από 1 066 σε 1 123, ενώ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημειώθηκε αύξηση από 406 σε 438 συναλλαγές.

«Το υψηλό κόστος κεφαλαίου και η γεωπολιτική αβεβαιότητα που συνδέεται με τις συγκρούσεις και τις εκλογές έχουν οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό όλων των παγκόσμιων επενδύσεων μέχρι στιγμής φέτος, και η αγορά του fintech δεν έχει ανοσία σε αυτό», σχολιάζει ο Karim Haji, Global Head of Financial Services της KPMG International. «Οι επενδυτές ενεργούν με επιφύλαξη, ιδιαίτερα στο μέτωπο των συγχωνεύσεων και εξαγορών, και όχι μόνο στις μεγάλες συναλλαγές. Δεδομένων των ανησυχιών για τις αποτιμήσεις και την κερδοφορία των δυνητικών στόχων, οι επενδυτές επιδιώκουν να βελτιώσουν τις εταιρείες που έχουν ήδη στα χέρια τους αντί να αγοράζουν νέες».

Ο Νίκος Δημάκος, Partner, Head of Consulting KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Η έρευνα αναδεικνύει την ανθεκτικότητα του κλάδου fintech παρά τις προκλήσεις που προκύπτουν από το ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Παρότι οι συνολικές επενδύσεις σημείωσαν πτώση, η αύξηση του όγκου των συναλλαγών και η ανάκαμψη στους τομείς πληρωμών δείχνουν ότι υπάρχει έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Η προσοχή των επενδυτών σε τομείς όπως το AI και regtech υπογραμμίζουν την ανάγκη για καινοτομία και προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο. Και ενώ αναμένουμε γεωπολιτικές εξελίξεις το προσεχές διάστημα, θεωρώ ότι οι επενδυτές θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη.»

Α’ εξάμηνο 2024 – Βασικά σημεία

• Οι συνολικές ετήσιες επενδύσεις στο fintech έπεσαν από τα US$ 62,3 δισ. μέσω 2 287 συναλλαγών το β’ εξάμηνο του 2023 στα US$ 51,0 δισ. μέσω 2 255 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2024.

• Στην αμερικανική ήπειρο, οι συνολικές επενδύσεις μειώθηκαν από τα US$ 38,5 δισ. στα US$ 36,7 δισ. μεταξύ του β’ εξαμήνου 2023 και α’ εξαμήνου 2024 και ειδικότερα στις ΗΠΑ από τα US$ 35 δισ. στα US$ 27,4 δισ., ενώ στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής μειώθηκαν από τα US$ 19,1 δισ. στα US$ 11,4 δισ. και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού από τα US$ 4,6 δισ. στα US$ 3,7 δισ.

• Ο όγκος των συναλλαγών fintech στην αμερικανική ήπειρο αυξήθηκε από 1 066 σε 1 123 συναλλαγές μεταξύ του β’ εξαμήνου του 2023 και του α’ εξαμήνου του 2024 – από τις 866 στις 916 συναλλαγές στις ΗΠΑ και από τις 406 στις 438 συναλλαγές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Ο όγκος των συναλλαγών μειώθηκε επίσης στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής από 804 σε 689.

• Η παγκόσμια αξία συναλλαγών συγχωνεύσεων και εξαγορών ανήλθε στα US$ 32,6 δισ. μέσω 264 συναλλαγών παγκοσμίως το α’ εξάμηνο του 2024. Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε US$ 26,8 δισ. μέσω 130 συναλλαγών, η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής προσέλκυσε US$ 5,5 δισ. μέσω 102 συναλλαγών και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προσέλκυσε US$ 310 εκατ. μέσω 31 συναλλαγών.

• Οι παγκόσμιες επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ανήλθαν στα US$ 18,3 δισ. το α’ εξάμηνο του 2024, εκ των οποίων η αμερικανική ήπειρος συγκέντρωσε τα US$ 9,3 δισ., με τα US$ 7,6 δισ. στις ΗΠΑ, η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής US$ 5,4 δισ. και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού US$ 3,4 δισ.

• Οι παγκόσμιες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) ανήλθαν μόλις στα US$ 979,5 εκατ. κατά το ‘α εξάμηνο του 2024. Από τις ΗΠΑ προήλθε το σύνολο των US$ 568,9 εκατ. σε επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) στην ήπειρο, ενώ η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής συγκέντρωσε US$ 402,8 εκατ. και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μόλις US$ 7,8 εκατ.

• Οι εταιρικές επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (CVC) αντιστοιχούν σε US$ 8,5 δισ. των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) για το α’ εξάμηνο του 2024, συμπεριλαμβανομένων US$ 4,4 δισ. στην αμερικανική ήπειρο (US$ 3,6 δισ. στις ΗΠΑ), US$ 2,23 δισ. στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και US$ 1,7 δισ. στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων στο fintech κατά το α’ εξάμηνο του 2024 προήλθε από τον τομέα των πληρωμών, με US$ 21,4 δισ.

• Οι επενδύσεις στο Regtech άγγιξαν τα US$ 5,3 δισ. στα μέσα του έτους – ήδη κατά πολύ πάνω από τα US$ 3,4 δισ. που καταγράφηκαν ολόκληρο το 2023.

Θερμαίνεται το ενδιαφέρον για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο του fintech

Στο πλαίσιο της τάσης που παρατηρείται παγκοσμίως, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) ήταν αρκετά ελκυστική στα μάτια των επενδυτών fintech το α’ εξάμηνο του 2024, ιδιαίτερα στην αμερικανική ήπειρο. Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τέσσερις μεγάλες συναλλαγές στο ΑΙ. Η Corvus, cyber insurance ασφαλιστική εταιρεία, εξαγοράστηκε από την Travelers έναντι US$ 427 εκατ., η πλατφόρμα αποζημιώσεων Spiff εξαγοράστηκε από τη Salesforce έναντι US$ 419 εκατ., η εταιρεία εταιρικής διαχείρισης Ramp συγκέντρωσε έναν γύρο επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 150 εκατ. και η πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων FundGuard συγκέντρωσε γύρο χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 100 εκατ. Η MioTech, εταιρεία δεδομένων βιωσιμότητας με βάση το ΑΙ, που εδρεύει στην Κίνα συγκέντρωσε επίσης έναν γύρο επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 150 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024.

Ανάκαμψη για τις επενδύσεις στο χώρο των πληρωμών και του regtech μετά από ένα υποτονικό 2023

Μετά από μια πολύ ήσυχη επενδυτική χρονιά το 2023, τόσο ο τομέας πληρωμών όσο και ο τομέας του regtech είδαν τις επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) να ανακάμπτουν αρκετά σταθερά κατά το α’ εξάμηνο του 2024. Ο χώρος των πληρωμών προσέλκυσε US$ 21,4 δισ. σε επενδύσεις κατά το α’ εξάμηνο του 2024, σε σύγκριση με τα US$ 22,7 δισ. που παρατηρήθηκαν ολόκληρο το 2023, ενώ το regtech προσέλκυσε επενδύσεις ύψους US$ 5,3 δισ., έναντι μόλις US$ 3,4 δισ. ολόκληρο το 2023. Εντωμεταξύ, οι επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας μειώθηκαν σημαντικά το α’ εξάμηνο του 2024 – προσελκύοντας US$ 1,6 δισ. σε επενδύσεις – λιγότερο από το ένα τέταρτο των US$ 8,2 δισ. που σημειώθηκαν το 2023.

Μικρή πτώση στις επενδύσεις fintech στην αμερικανική ήπειρο, με αύξηση του αριθμού των συναλλαγών

Οι επενδύσεις στο fintech στην αμερικανική ήπειρο ανήλθαν στα US$ 36,7 δισ. το α’ εξάμηνο του 2024 – ελαφρώς μειωμένες σε σύγκριση με τα US$ 38,5 δισ. το β’ εξάμηνο του 2023. Τα US$ 27,4 δισ. των επενδύσεων αυτών προήλθαν από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς αξίας US$ 12,5 δισ. της Worldpay από την GTCR, της εξαγοράς ύψους US$ 4 δισ. της πλατφόρμας αφοσίωσης πελατών B2B EngageSmart από τη Vista Equity Partners, της εξαγοράς αξίας US$ 930 εκατ. της εταιρείας χρηματοοικονομικής έρευνας Tegas από την AlphaSense και την άντληση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 685 εκατ. από την πλατφόρμα κεφαλαιαγορών Clear Street.

Οι επενδύσεις fintech στον Καναδά άγγιξαν το υψηλό ρεκόρ των US$ 7,8 δισ. σε επίπεδο εξαμήνου κατά το α’ εξάμηνο του 2024, λόγω της εξαγοράς ύψους US$ 6,3 δισ. της εταιρείας πληρωμών Nuvei από την Advent International και της εξαγοράς αξίας US$ 1 δισ. της εταιρείας λύσεων εσόδων Plusgrade από την General Atlantic. Εντωμεταξύ, στη Βραζιλία παρατηρήθηκε ένα ήσυχο τρίμηνο επενδύσεων fintech, προσελκύοντας μόλις US$ 616 δισ. το α’ εξάμηνο του 2024, έναντι US$ 1,8 δισ. το β’ εξάμηνο του 2023.

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού καταγράφει το χαμηλότερο τρίμηνο επενδύσεων από το γ’ τρίμηνο του 2017

Οι επενδύσεις Fintech στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μειώθηκαν από τα US$ 4,6 δισ. το β’ εξάμηνο του 2023 στα US$ 3,7 δισ. κατά το α’ εξάμηνο του 2024. Η πτώση αυτή ήταν αποτέλεσμα πολλών αλλά μικρότερου μεγέθους συναλλαγών, με μια άντληση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 280 εκατ. από την εταιρεία λύσεων κεφαλαιαγορών με έδρα την Κίνα, Yi’an Enterprise, να αποτελεί τη μεγαλύτερη συναλλαγή του τριμήνου. Ακολουθείται από μια άντληση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) αξίας US$ 209 εκατ. από την KreditBee, την πλατφόρμα προσωπικών δανείων με έδρα την Ινδία, μια άντληση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 195 εκατ. από την Ascend, εταιρεία ψηφιακών χρηματοοικονομικών λύσεων που εδρεύει στην Ταϊλάνδη, και αντλήσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 150 εκατ. από την MioTech, την εταιρεία οικονομικών λύσεων ESG με έδρα την Κίνα και από την Camms, την εταιρεία διαχείρισης απόδοσης με έδρα την Αυστραλία.

Πτώση 40% για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής στη χρηματοδότηση fintech

Η χρηματοδότηση στο fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής μειώθηκε κατά 40%, από US$ 19 δισ. το β’ εξάμηνο του 2023 σε μόλις US$ 11,4 δισ. το α’ εξάμηνο του 2024. Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τις εκλογές στην ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, σε συνδυασμό με το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων διατήρησαν τις επενδύσεις αρκετά υποτονικές. Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (US$ 7,3 δισ.), συμπεριλαμβανομένης μιας εξαγοράς ύψους US$ 4 δισ. της εταιρείας χρηματοοικονομικού λογισμικού IRIS Software Group από την Leonard Green, της άντλησης επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ύψους US$ 999 εκατ. από την πλατφόρμα αγοράς SMB Abound και US$ 621 εκατ. από τη νεοτράπεζα Monzo. Εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, οι μεγαλύτερες συμφωνίες περιλαμβάνουν την εξαγορά της εταιρείας πληρωμών Banco BPM Gruppo με έδρα την Ιταλία έναντι US$ 652 εκατ. και την εξαγορά της εταιρείας ηλεκτρονικής τιμολόγησης Pagero με έδρα την Ελβετία από την Thomson Reuters.

Οι συναλλαγές πρώιμου σταδίου γεννούν μεγαλύτερη αισιοδοξία για το β’ εξάμηνο του 2024

Οι επενδύσεις στο fintech αναμένεται να παραμείνουν υποτονικές το β’ εξάμηνο του 2024, δεδομένου του περιβάλλοντος υψηλών επιτοκίων και του υψηλού κόστους κεφαλαίου που προκύπτει ως αποτέλεσμα, ενώ πλησιάζουν και οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Η τεχνητή νοημοσύνη πιθανότατα θα προσελκύσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις, καθώς οι startups εργάζονται για να προσαρμόσουν λύσεις ΑΙ ειδικά στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Υπάρχει κάποια αισιοδοξία ότι ο όγκος των συναλλαγών θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά τα μέσα μεγέθη των συναλλαγών πιθανότατα θα παραμείνουν χαμηλά, σε σύγκριση με τα ιστορικά πρότυπα.

«Η πραγματικότητα είναι ότι το σύνολο των επενδύσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ενισχύθηκε από μια σειρά από μεγάλες συμφωνίες, αρκετές από τις οποίες ήταν εξαγορές τύπου «take private» με στόχο την αποφυγή σημαντικής ή περαιτέρω απώλειας αποτίμησης», ανέφερε ο Anton Ruddenklau, Global Head of Financial Services Fintech and Innovation. «Επιπλέον, ο όγκος των συναλλαγών αρχικού σταδίου είναι ενισχυμένος τόσο λόγω του ενδιαφέροντος για νέες τεχνολογίες, όπως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όσο και λόγω των νεότερων επιχειρηματικών μοντέλων για την αντιμετώπιση της μεταβαλλόμενης φύσης του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τέλος οι «πλατφόρμες» συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος καθώς η αποκέντρωση, η συγκέντρωση δεδομένων και η συνδεσιμότητα των οικοσυστημάτων έχουν έρθει στο προσκήνιο».