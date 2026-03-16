Ο Γιάννης Βασιλάτος, Πρόεδρος του ΣΕΣΑΕ, μιλά για το όραμα, τις προκλήσεις και το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών. Σε μια εποχή όπου η ασφαλιστική αγορά μετασχηματίζεται με ταχύτητα, ο ρόλος των στελεχών γίνεται πιο απαιτητικός, πιο σύνθετος αλλά και πιο καθοριστικός από ποτέ. Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΕΣΑΕ), με ιστορία που ξεκινά το 1933, αποτελεί διαχρονικά τον θεσμικό χώρο συνάντησης, διαλόγου και ενδυνάμωσης των ανθρώπων που βρίσκονται στην καρδιά της αγοράς.

Γιάννης Βασιλάτος, πρόεδρος ΣΕΣΑΕ (Ασφαλιστικό Marketing, Φεβρουάριος 2026)



Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο Πρόεδρος του ΣΕΣΑΕ, κ. Γιάννης Βασιλάτος, αναδεικνύει τη φιλοσοφία και τις δράσεις του Συνδέσμου και σκιαγραφεί τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα στελέχη. Από τη μετάβαση σε πιο συμμετοχικά μοντέλα ηγεσίας και την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης, έως τη σημασία της επαγγελματικής ηθικής, της τεχνολογίας και της βιωσιμότητας, ο ΣΕΣΑΕ τοποθε- τείται ως ενεργός καταλύτης εξελίξεων. Μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, θεσμικό διάλογο και ουσιαστική στήριξη των μελών του, ο ΣΕΣΑΕ επενδύει στους ανθρώπους της αγοράς, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τον κοινωνικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στο σήμερα και το αύριο.

Το ΔΣ του ΣΕΣΑΕ

Ιωάννης Βασιλάτος, Πρόεδρος

Κάρολος Σαΐας, Αντιπρόεδρος

Στάθης Τσαούσης, Γενικός Γραμματέας

Μανώλης Κούτης, Ταμίας

Κώστας Βούλγαρης, Διοικητικός Σύμβουλος

Άγγελος Μπεφών, Διοικητικός Σύμβουλος

Σωτηρία Μαράκη, Διοικητικός Σύμβουλος

Λυκούργος Πέτροβας, Διοικητικός Σύμβουλος

Άγγελος Μπάρδας, Διοικητικός Σύμβουλος

Διονύσης Νοδάρος, Αναπληρωματικό μέλος

Ποιος είναι ο πρωταρχικός ρόλος του ΣΕΣΑΕ στη σημερινή ασφαλιστική αγορά; Το όραμά σας για τον ΣΕΣΑΕ τα επόμενα 3–5 χρόνια;

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, η παρουσία ενός θεσμικού φορέα που παρακολουθεί τις εξελίξεις, διατυπώνει θέσεις και αντιλαμβάνεται τις επαγγελματικές προκλήσεις των στελεχών. Ο ΣΕΣΑΕ έχει στόχο να ενισχύσει την επίδρασή του στη διαμόρφωση συνθηκών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγοράς και την επαγγελματική εξέλιξη των μελών του. Ο Σύνδεσμος δημιουργήθηκε το 1933.

Ποιες είναι οι σημαντικές στιγμές στην μέχρι τώρα πορεία του;

Από τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του, ο ΣΕΣΑΕ ανέπτυξε σταθερή θεσμική παρουσία με συνέδρια, συναντήσεις και επεξεργασία προτάσεων πολιτικής για τον κλάδο. Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία του ήταν η θεσμοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας, η σύνδεση με ακαδημαϊκά ιδρύματα, η σύμπραξη με τον ΕΙΑΣ, η εκπροσώπηση σε θεσμικά fora, η ενίσχυση του κοινωνικού του ρόλου μέσω δράσεων προσφοράς, η θεσμοθετηση ομάδων εργασίας ειδικού σκοπού καθώς και η είσοδος στην ψηφιακή εποχή με τη δημιουργία προηγμένων ψηφιακών εργαλείων για τα μέλη. Ο ΣΕΣΑΕ διατηρεί χαρακτηριστικά φρεσκάδας και καινοτομίας σε μια διαδρομή σχεδόν 100 ετών. Με σταθερότητα, συνέπεια και προσήλωση στις αξίες του, βίωσε ιστορικές αλλαγές, υποστήριξε χιλιάδες στελέχη, καθιέρωσε την έννοια της επαγγελματικής κοινότητας στον ασφαλιστικό χώρο. Η διαχρονικά άριστη συνεργασία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ομάδων εργασίας χαρακτηρίζουν το DNA μας.

Οι ασφαλιστικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ακολουθούν κυρίως μοντέλα διοίκησης που στηρίζονται στην πυραμίδα της διοίκησης ή βασίζονται στις αποφάσεις της ηγεσίας;

Η ανάγκη για εσωτερική ευθυγράμμιση και ταυτόχρονα εξωστρέφεια κάνει πιο επίκαιρη από ποτέ την έννοια της ηγεσίας που βασίζεται στη συνεργασία. Ο ρόλος των ομάδων ενισχύεται και οι αποφάσεις πλέον είναι αποτέλεσμα συνδιαμόρφωσης. Η εποχή μας απαιτεί ευελιξία και συμμετοχική κουλτούρα. Η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα μεταβαίνει από τα παραδοσιακά ιεραρχικά μοντέλα σε περισσότερο συμμετοχικές δομές. Η ισχυρή ηγεσία είναι πάντα απαραίτητη και ίσως μοναδική πηγή διαμόρφωσης και στήριξης του οράματος των οργανισμών. Η υλοποίηση όμως των στρατηγικών επιλογών βασίζεται στην ομάδα, στη συνεργασία και χωρίς στεγανά μεταξύ των ρόλων. Ενδεικτικά σε θέματα καινοτομίας, ESG και ψηφιακού μετασχηματισμού, η ευθύνη μοιράζεται και απαιτεί συλλογική ηγεσία. Τα στελέχη δεν είναι απλοί εκτελεστές αλλά πρωταγωνιστές των αλλαγών.

Μέσα από ποιες δράσεις στηρίζονται τα μέλη και η επαγγελματική τους ανέλιξη;

Ο ΣΕΣΑΕ στηρίζει τα μέλη του με πολυποίκιλες ενέργειες που περιλαμβάνουν, εκπαιδευτικές συνεργασίες συνεργασίες, webinars, δικτύωση και mentoring μεταξύ μελών είναι μερικές από τις δράσεις που λειτουργούν ενισχυτικά. Ο Σύνδεσμος δεν λειτουργεί απλώς ως φορέας πληροφόρησης, αλλά ως δυναμικό φόρουμ υποστήριξης των στελεχών στις επαγγελματικές προκλήσεις που διαχειρίζονται. Παράλληλα, προσφέρει ένα ψηφιακά αναβαθμισμένο περιβάλλον (μέσα από το νέο του website) που διευκολύνει τις συναλλαγές, την πληροφόρηση και τη διασύνδεση. Ο στόχος είναι να είμαστε καθημερινός σύμμαχος στην επαγγελματική πορεία του κάθε στελέχους.

Προσελκύει ο ασφαλιστικός κλάδος στελέχη νέα σε ηλικία;

Για να διατηρηθεί η δυναμική αυτή, απαιτείται μια συστηματική στρατηγική επικοινωνίας του κλάδου προς τους νέους. Ο ΣΕΣΑΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικής εικόνας για την αγορά, προβάλλοντας την αξία της πρόληψης, του επαγγελματισμού και της κοινωνικής συνεισφοράς των ασφαλιστικών επαγγελμάτων. Ο κλάδος βρίσκεται σε φάση ανανέωσης και εάν παλαιότερα, δεν αποτελούσε πρώτη επιλογή για πολλούς νέους, πλέον αυτό αλλάζει. Η διεύρυνση των ρόλων, ο επαγγελματισμός, η ψηφιοποίηση, οι έννοιες της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης κάνουν την “ασφάλιση” ελκυστική. Με πρωτοβουλίες που φέρνουν τον ΣΕΣΑΕ σε επαφή με τα πανεπιστήμια και νέους επαγγελματίες, ενισχύουμε αυτή τη θετική μεταστροφή, η οποία καταγράφεται και στη σύνθεση των μελών μας.

Έχετε κάνει έρευνες που αφορούν τα στελέχη;

Τα δεδομένα, που συλλέγουμε περιοδικά, αφορούν τις ανάγκες των μελών μας και το βαθμό στον οποίο συμβάλουμε στην αντιμετώπισή τους. Οι έρευνες που έχουμε κάνει και αυτές που έχουμε προγραμματίσει θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε περισσότερες στοχευμένες ενέργειες και εργαλεία υποστήριξης, για να αναδείξουμε τους επαγγελματικούς ρόλους που εξελίσσονται και να προωθήσουμε την ενδυνάμωση μέσα από την τεκμηρίωση.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα στελέχη;

Όραμα μας είναι να λειτουργούμε ως καταλύτης για την αξιολόγηση ευκαιριών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη της αγοράς ώστε να προκύπτουν λύσεις και ενέργειες που διαμορφώνουν καλύτερο περιβάλλον για τα μέλη μας, την αγορά και την κοινωνία. Η ραγδαία ταχύτητα αλλαγών στην αγορά, την οικονομία, στα γεωπολιτικά και την τεχνολογία απαιτούν διαρκή εγρήγορση και προσαρμογή. Βασικός μας στόχος είναι να συμβάλουμε στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων για να αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές και να προσαρμοζόμαστε σε ατομικό, εταιρικό και κοινωνικό επίπεδο. Τα στελέχη καλούνται να ηγηθούν με ήθος, να διαχειριστούν ομάδες, να απαντήσουν σε πιέσεις,- να καινοτομήσουν και ταυτόχρονα να εκφραστούν. Αυτά επιδιώκει να προσφέρει ο ΣΕΣΑΕ. Καθημερινά, τα στελέχη βρίσκονται στο σταυροδρόμι πολλαπλών απαιτήσεων: υψηλές προσδοκίες αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, τεχνολογικό μετασχηματισμό, ανάγκη για επαγγελματισμό και ανθρώπινη ηγεσία. Οι ρόλοι τους μεταμορφώνονται και το περιβάλλον απαιτεί προσαρμοστικότητα, ηθική, ηγεσία και διαρκή μάθηση.

Πώς συμβάλλει ο ΣΕΣΑΕ στη διαμόρφωση πολιτικών;

Οι πολιτικές διαμορφώνονται από τους ανθρώπους που γνωρίζουν την πραγματικότητα “εκ των έσω”. Ο ΣΕΣΑΕ έχει το προνόμιο να αποτελείται από εκείνους που «ζουν» την αγορά καθημερινά. Μέσα από διαρκή διάλογο και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, διαμορφώνουμε ενεργά το αύριο. Ως Σύνδεσμος με θεσμική παρουσία, συμμετέχουμε ενεργά, εκφράζουμε θέσεις, διαμορφώνουμε προτάσεις και λειτουργούμε ως δίαυλος μεταξύ αγοράς, στελεχών, πολιτών και Πολιτείας. Με αυτό τον τρόπο η άποψη των στελεχών επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων.

Πώς βλέπετε την εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης;

Η ασφάλιση πλέον καλείται να διαχειριστεί σε κρίσεις με κοινωνική και οικονομική διάσταση. Η στροφή προς υπηρεσίες αξίας, η αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης είναι κυρίαρχες ανάγκες, σήμερα και στο μέλλον. Οι ανάγκες των πολιτών αυξάνονται, όπως και ο βαθμός αβεβαιότητας. Ο ασφαλιστικός θεσμός ωριμάζει και καλούμαστε να ανταποκριθούμε με διαφάνεια και υπευθυνότητα. Η ασφάλιση γίνεται όλο και πιο απαραίτητη. Το δημογραφικό, η υγεία, η κλιματική κρίση, το ρίσκο ζωής και περιουσίας, η ανασφάλεια, όλα δείχνουν ότι η ασφαλιστική προστασία πρέπει να αναβαθμιστεί. Η ιδιωτική ασφάλιση θα συμβάλει ακόμη περισσότερο καινοτομώντας, προσεγγίζοντας τον πολίτη με διαφάνεια, εμπιστοσύνη και λειτουργώντας με συνέπεια. Κερδίζουμε συνεχώς έδαφος σε αυτή τη διαδρομή και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι διαρκώς θα αναβαθμίζεται η αναγνώριση της πολύτιμης συμβολής μας στη συνολική προσπάθεια για κοινωνική ευημερία.

Πού θα στραφούν τα στελέχη τα επόμενα χρόνια;

Μεγάλες αλλαγές προκύπτουν σε θέματα ανάπτυξης προϊόντων, διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής υπευθυνότητας και τεχνολογικής καινοτομίας. Οι ευκαιρίες είναι πολλές και φυσικά στον χώρο των πωλήσεων. Ασφάλιση υγείας, ESG, τεχνολογία, cyber, αποταμίευση και επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Οι νέες ανάγκες διαμορφώνουν νέους ρόλους. Τα στελέχη θα χρειαστεί να συνδυάσουν τεχνογνωσία, επιχειρησιακή ευελιξία ενσυναίσθηση και ηθική, ειδικά λόγω της ραγδαίας αύξησης χρήσης της τεχνητής νοημοσύ- νης. Η νέα γενιά στελεχών είναι ήδη εδώ και φέρνει νέα ενέργεια και προοπτική.

Ποιος είναι ο ρόλος του Συνδέσμου στην καλλιέργεια επαγγελματικής ηθικής;

Ο ΣΕΣΑΕ επενδύει στην επαγγελματική ηθική όχι ως επικοινωνιακό σλόγκαν αλλά ως καθημερινή στάση. Στηρίζουμε τα μέλη μας με υλικό, αρθρογραφία, θεσμικές συνεργασίες και πλαίσιο αρχών. Η εμπιστοσύνη κτίζεται με συνέπεια και σε αυτό έχουμε σταθερή πορεία. Η επαγγελματική ηθική δεν ήταν ποτέ προαιρετική. Είναι απαραίτητο θεμέλιο. Μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας, την καθημερινή στάση, την επιλογή θεμάτων και συνεργασιών, ο ΣΕΣΑΕ προβάλλει και στηρίζει ένα σύστημα αξιών που βασίζεται στην ακεραιότητα, την ευθύνη, τη διαφάνεια και τον σεβασμό. Είναι ευθύνη μας να είμαστε όχι μόνο καλοί επαγγελματίες, αλλά και τα σωστά πρότυπα για την αγορά. Ο ΣΕΣΑΕ συνεχίζει με πίστη στην αποστολή του. Δηλαδή να στηρίζει τους ανθρώπους που κρατούν την ασφαλιστική αγορά δυνατή, αξιόπιστη, σύγχρονη και ανθρώπινη. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, εμείς επενδύουμε στη διαχρονική αξία των στελεχών, στην επαγγελ- ματική ηθική και στη δύναμη της συλλογικότητας. Το νέο μας site, οι νέες μας δράσεις και η ανοιχτή μας κουλτούρα είναι η βάση για το μέλλον που χτίζουμε μαζί.