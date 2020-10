Share on Facebook

Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να τις προστατεύσει από νομικές ευθύνες για την κατάργηση της ρητορικής μίσους και του παράνομου περιεχομένου καθώς ο κυβερνητικός έλεγχος για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες διαχειρίζονται τις αναρτήσεις χρηστών αυξάνεται παγκοσμίως.

Στην ουσία αναφέρουν ότι αν οι εταιρείες προστατευτούν αυτό θα οδηγούσε σε «εποπτεία περιεχομένου καλύτερης ποιότητας», καθώς θα μπορέσουν να αφαιρέσουν κακό περιεχόμενο και ταυτόχρονα να προστατεύαουν την ελεύθερη έκφραση. Αυτό δήλωσε η Edima, ένωση που εκπροσωπεί το Facebook Inc., την TikTok, Alphabet Inc. που ανήκει στην ByteDance Ltd., τη Google και άλλες εταιρείες.

Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ προστατεύουν τις πλατφόρμες από την ευθύνη για όσα δημοσιεύονται στους ιστότοπούς τους. Τα πράγματα αλλάζουν όταν έχουν «πραγματική γνώση» για την παρουσία ρητορικής μίσους – για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης το επισημαίνει ως επιβλαβές. Όταν οι πλατφόρμες ενημερωθούν για παράνομο περιεχόμενο, υποχρεούνται να ενεργήσουν γρήγορα για να το καταργήσουν.

Οι εταιρείες τεχνολογίας φοβούνται ότι με την κατάργηση του περιεχομένου οικειοθελώς, όπως με αλγόριθμους ή άλλα συστήματα για τον εντοπισμό παραβάσεων, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι έχουν πραγματικές γνώσεις και ευθύνονται για τη φιλοξενία των κακών δημοσιεύσεων.

Αυτό γίνεται όλο και περισσότερο ανησυχητικό καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο του μπλοκ, ετοιμάζεται να αναθεωρήσει τους μακροχρόνιους κανόνες για να δώσει στις πλατφόρμες μεγαλύτερη ευθύνη για το περιεχόμενο που διαδίδεται στους ιστότοπούς τους γαπό ρητορική μίσους και τρομοκρατική προπαγάνδα έως μη ασφαλή παιχνίδια.

«Όλα τα μέλη μας παίρνουν την ευθύνη τους πολύ σοβαρά και θέλουν να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου και της δραστηριότητας στο διαδίκτυο», δήλωσε η Siada El Ramly, γενική διευθύντρια της Edima. «Μια ευρωπαϊκή νομική προστασία για τους παρόχους υπηρεσιών θα τους έδινε το περιθώριο να χρησιμοποιήσουν τους πόρους και την τεχνολογία τους με δημιουργικούς τρόπους για να το πράξουν».

Η Ευρώπη δεν είναι η μόνη που αυξάνει τον έλεγχο της νομικής προστασίας των τεχνολογικών εταιρειών. Η επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ κάλεσε τους διευθύνοντες συμβούλους των Facebook και Twitter Inc. να καταθέσουν στοιχεία για τις πολιτικές περιεχομένου τους τον επόμενο μήνα. Τα τελευταία χρόνια, οι πλατφόρμες έχουν επίσης υποβληθεί σε έντονο έλεγχο και κριτική για το ότι δεν κάνουν αρκετά για να παρακολουθήσουν δραστηριότητες όπως η ρητορική μίσους, η υποκίνηση βίας σε μέρη όπως η Μιανμάρ ή η παραπληροφόρηση για να επηρεάσουν τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2016 και το Brexit του Ηνωμένου Βασιλείου.

Νέοι κανονισμοί

Η ΕΕ δεν σκοπεύει να καταργήσει εντελώς τις ευθύνες τόσο ενδεχομένως να κατευθυνθεί στην επιβολή προστίμων εάν δεν τηρούνται όσα ορίζονται. Ως μέρος της κανονιστικής αναθεώρησης που επίκειται, οι πλατφόρμες θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τις ειδοποιήσεις χρηστών για παράνομο περιεχόμενο, να υποβάλλουν τακτικά αναφορές σχετικά με τα ποσοστά κατάργησης περιεχομένου και να συλλέγουν πληροφορίες.

Οι “πολύ μεγάλες πλατφόρμες” ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερης διαφάνειας σχετικά με τη εποπτεία του περιεχομένου τους, την ενίσχυση συγκεκριμένου περιεχομένου και τις διαδικτυακές διαφημιστικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η ΕΕ σκοπεύει να συστήσει ένα νέο συμβούλιο υπεύθυνο για την υποστήριξη των εθνικών αρχών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

Οι προτάσεις της ΕΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν επίσης έναν νέο κανονισμό για τον περιορισμό της ισχύος των μεγάλων πλατφορμών, πρόκειται να παρουσιαστούν στις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά θα μπορούσαν να καθυστερήσουν. Μόλις προταθεί το νέο πλαίσιο, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια τελική έκδοση του κειμένου προτού καταστεί νόμος.