Η Gen Z (γεννημένοι μεταξύ 1996–2012) αναμένεται να αποτελεί περίπου το 1/3 του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού έως το 2030, σύμφωνα με το WorldEconomicForum. Η πλειονότητα των εκπροσώπων αυτής της γενιάς έχει ήδη εισέλθει ή πρόκειται σύντομα να εισέλθει στην αγορά εργασίας, σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων – από την πανδημία COVID-19 έως τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον εκτεταμένο ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση.

O όμιλος ManpowerGroup, παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιοποιεί τη νέα έκθεση με τίτλο “WorldofWorkforGenerationZin 2025” — μια εκτενή ανάλυση της αγοράς εργασίας για τη νεότερη γενιά. Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα από 16 χώρες και περισσότερους από 12.000 εργαζομένους, παρουσιάζοντας πώς η Gen Z διαμορφώνει το νέο τοπίο της απασχόλησης, εισάγοντας νέες αξίες, απαιτήσεις και ανησυχίες.

Τάσεις και ανησυχίες των Zoomers

Σύμφωνα με την έρευνα Παγκόσμιο Βαρόμετρο Ανθρώπινου Δυναμικού 2024 της ManpowerGroup, η καθημερινότητα των εργαζομένων της Gen Z στον εταιρικό κόσμο – οι λεγόμενοι “corporate Zoomers” – χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις. Οι εργαζόμενοι Zers είναι οι πιο πιθανό (47%) να δηλώσουν ότι «σκοπεύουν να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την τρέχουσα θέση εργασίας τους μέσα στους επόμενους έξι μήνες». Την ίδια στιγμή, εμφανίζονται λιγότερο βέβαιοι ότι «θα μπορέσουν να βρουν μια νέα εργασία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες τους».

Ανταπόκριση εργοδοτών: Επανεξέταση της εμπειρίας εργασίας

Παρά τις επίμονες προκλήσεις, οι εργοδότες υιοθετούν ποικίλες στρατηγικές προκειμένου να καταστήσουν το εργασιακό περιβάλλον πιο ελκυστικό για τη Gen Z. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η βελτίωση των τεχνολογικών εργαλείων (76%),

η ενίσχυση της ευημερίας του ανθρώπινου δυναμικού (75%),

η παροχή ευελιξίας στο ωράριο εργασίας (73%),

η αύξηση των αποδοχών (73%) και

η προσφορά ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη (73%).

Οι εργαζόμενοι της Gen Z έως το 2030 θα είναι πλήρως εξοικειωμένοι με την τηλεργασία ή την υβριδική εργασία, καθώς και με πρωτοβουλίες πρώτης γραμμής που αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης. Η γενιά αυτή αναμένεται να αποκτήσει μια άνευ προηγουμένου ποικιλία μεταφερόμενων δεξιοτήτων, οι οποίες θα της επιτρέψουν να προσαρμόζεται εύκολα σε νέους ρόλους, καθώς μεταβάλλονται οι επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες.

Η Gen Z στο Επίκεντρο της Παγκόσμιας Εργασιακής Μετάβασης: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η Gen Z αναμενόταν το 2024 να ξεπεράσει αριθμητικά τους Baby Boomers (1946-1964) στο παγκόσμιο ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με την Glassdoor. Ωστόσο, η ένταξη της στον κόσμο της εργασίας παραμένει περίπλοκη. Η πανδημία επιδείνωσε την ήδη δύσκολη προσαρμογή των νέων εργαζομένων, οι οποίοι συχνά ξεκινούν εξ αποστάσεως, χωρίς ουσιαστική καθοδήγηση ή πρόσβαση στην οργανωσιακή κουλτούρα.

Έρευνα της Gallup (2024) καταγράφει μείωση της δέσμευσης των εργαζομένων της GenZ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020 – από 40% σε 35%. Παράλληλα, η έκθεση “WorldofWorkforGenerationZin 2025” του ομίλου ManpowerGroup δείχνει ότι το 47% των Gen Z σκοπεύει να αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ενώ το 34% εκφράζει φόβο για πιθανή απόλυση. Σύμφωνα με τη Deloitte, το 59% των Gen Z και Gen Y αναζητά θέσεις εργασίας λιγότερο ευάλωτες στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 86% δηλώνει ότι η ύπαρξη «σκοπού» στον επαγγελματικό του ρόλο αποτελεί βασικό παράγοντα ικανοποίησης.

Όσον αφορά στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση δεξιοτήτων, παγκόσμια μελέτη της Indeed (2024) έδειξε ότι το 45% των μελών της GenZ είναι ανοιχτό στο να αναλάβει παράλληλα πρότζεκτ ή μικρές δουλειές για να ενισχύσει την επαγγελματική του εξέλιξη. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, πολλά μέλη της Gen Z αναγνωρίζουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί κοινή ευθύνη εργοδοτών και εργαζομένων, με το 42% να θεωρεί την εκπαίδευση στο πλαίσιο της εργασίας ως την πιο αποτελεσματική μέθοδο εξέλιξης.

Παράλληλα, έχει καταγραφεί πως η GenZ αντιμετωπίζει εντονότερα προβλήματα ψυχικής υγείας σε σχέση με άλλες γενιές. Σύμφωνα με την έρευνα «Παγκόσμιο Βαρόμετρο Ανθρώπινου Δυναμικού 2024» του ομίλου ManpowerGroup, το 52% των Gen Z αναφέρει ότι βιώνει καθημερινά υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους – ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το 33% των Boomers.

Απροετοίμαστοι για την Αγορά Εργασίας

Από την πλευρά των εργοδοτών, το 40% εκτιμά πως οι νέοι απόφοιτοι είναι απροετοίμαστοι για την αγορά εργασίας, ενώ το 70% αναφέρει ελλιπή εργασιακή ηθική. Ωστόσο, το 28% επενδύει ενεργά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη της GenZ, με ποσοστό άνω του 50% των ασκούμενων να μετατρέπονται σε μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με στοιχεία της NACE (NationalAssociationofCollegesandEmployers.

ManpowerGroup και Junior Achievement Worldwide: ΧτίζονταςτηΝέαΓενιάΗγετών

Η JuniorAchievement (JA), μια από τις κορυφαίες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παγκοσμίως, προσφέρει βιωματικά προγράμματα μάθησης που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική ετοιμότητα και τη χρηματοοικονομική παιδεία της Gen Z, συμπεριλαμβάνοντας και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η JA έχει προταθεί τρεις φορές για το Νόμπελ Ειρήνης λόγω της κοινωνικής της προσφοράς. Ο όμιλος ManpowerGroup στηρίζει ενεργά αυτή την αποστολή, παρέχοντας χιλιάδες ώρες εθελοντικής εκπαίδευσης σε πάνω από 100.000 μαθητές ετησίως. Το 2024, οι δύο οργανισμοί συνεργάστηκαν σε παγκόσμια προγράμματα με έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, περιλαμβάνοντας shadowing (προγράμματα όπου ένας νέος παρακολουθεί έναν επαγγελματία στην εργασία του ώστε να γνωρίσει από κοντά το επάγγελμα), προετοιμασία συνεντεύξεων και hackathons. Στο φεστιβάλ GEN-E, ο όμιλος ManpowerGroup απονέμει το βραβείο ReadyforWorkAward, προσφέροντας 12μηνη καθοδήγηση στους νικητές. Παράλληλα, συμμετέχει στη δημιουργία του EmPass, ενός καινοτόμου προγράμματος μικροπιστοποιήσεων που εντοπίζει και αναπτύσσει κρίσιμες ήπιες δεξιότητες για την αγορά εργασίας, σε συνεργασία με τις JAEurope, Accentureκαι ZurichInsurance.