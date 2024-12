Share on Facebook

Το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 17, η τεχνητή νοημοσύνη, ο μετασχηματισμός των εταιρειών, οι φορολογικές εξελίξεις και ο εκσυγχρονισμός της οικονομικής διεύθυνσης κυριαρχούν στην ατζέντα του ασφαλιστικού κλάδου

Για 14η συνεχόμενη χρονιά, η KPMG στην Ελλάδα, προχώρησε στη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για την Ασφαλιστική Αγορά για το 2024, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποδόσεων και προοπτικών των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και συνολικά του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα.

Στην Έκθεση για το 2024, δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία και αναλυτικός σχολιασμός που βοηθούν στην ανασκόπηση της αγοράς με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του 2023, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9, καθώς και ανάλυση για τις τάσεις, τους κινδύνους και τις προοπτικές του κλάδου με έμφαση σε:

Επίδραση ΔΠΧΑ 17 στις επιδόσεις των ασφαλιστικών εταιρειών.

Νέες τάσεις και ασφαλιστικός μετασχηματισμός μέσα από την ματιά των κορυφαίων CEO.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην πρώτη γραμμή μετασχηματισμού στον ασφαλιστικό τομέα.

Στην ανάγκη μετασχηματισμού των εταιρειών και ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό της οικονομικής διεύθυνσης.

Ενημέρωση για εξελίξεις σε φορολογικά θέματα.

Ο Φίλιππος Κάσσος, Partner, Audit, Insurance Services της KPMG στην Ελλάδα με αφορμή τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης για την Ασφαλιστική Αγορά για το 2024 αναφέρει «Η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα για το έτος που έκλεισε το 2023 απέδωσε σημαντικά καλύτερα (9% αύξηση παραγωγής) τόσο σχετικά με το ΑΕΠ (2.3%) όσο και συγκριτικά με το μέσο όρο της Ευρώπης (4%), ενώ η τάση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται με τον ίδιο ή/και καλύτερο ρυθμό και το 2024, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Οι κύριοι παράγοντες της ανόδου φαίνεται να επηρεάζονται από τις σημαντικές «πληθωριστικές» αυξήσεις των τιμολογίων στο αυτοκίνητο, την περιουσία και την υγεία λόγω αυξημένου κόστους εργασιών, ενώ οι ασφαλιστές ζωής εκμεταλλευόμενοι τις υψηλότερες αποδόσεις προσελκύουν μέρος της ζήτησης για επενδυτικού τύπου προϊόντα.

Στον αντίποδα, η εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου (ΔΠΧΑ 17) από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μας παρείχε πολύτιμες νέες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση των εταιρειών, τις αποδόσεις και την αξία τους. Η 14η έκδοση της KPMG περιλαμβάνει μια σειρά από νέους δείκτες απόδοσης των εταιρειών που θεωρούμε ότι θα τοποθετηθούν ψηλά στη λίστα στοιχείων που συμβάλλουν στην αξιολόγηση της αγοράς και των εταιρειών».

Η παρουσίαση της Έκθεσης

Η Ετήσια Έκθεση παρουσιάστηκε στην εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα “InsuranceTransformation: TheNewLandscape” της KPMG στην Ελλάδα, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2024 στο Athenaeum InterContinental. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ανώτατα στελέχη από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και διευθυντικά στελέχη της KPMG.

Ο Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα, παρουσίασε και συντόνισε την εκδήλωση, τονίζοντας ότι στόχος της είναι η ανάδειξη των βασικών ευρημάτων της ετήσιας έκθεσης της KPMG, καθώς και forum συζήτησης επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν τον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Μέσα από την ανασκόπηση της αγοράς, η εκδήλωση αποτέλεσε αφετηρία για συζητήσεις σχετικά με τις προοπτικές του κλάδου, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως ο ασφαλιστικός μετασχηματισμός και η χρήση Gen AI, ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας KPMG Insurance Outlook για το 2024, η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού, η κλιματική αλλαγή, οι προοπτικές και προκλήσεις των εταιρειών Ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και η ανάπτυξη των Εταιρειών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ειδικότερα σχολίασε «Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση της KPMG με τον ασφαλιστικό κλάδο έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για την αγορά. Με την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 17 και την αυξανόμενη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης, τα δεδομένα της έκθεσης αποτελούν έναν οδηγό για τις ασφαλιστικές εταιρείες που επιθυμούν να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις και να διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου. Με τη σειρά μας ελπίζουμε να εγείρουμε εποικοδομητικές συζητήσεις και ανοίγουμε διάλογο για να βρούμε μαζί ευκαιρίες και λύσεις.»

Στη συνέχεια, ο Φίλιππος Κάσσος, Partner, Audit, Insurance Services της KPMG στην Ελλάδα καλωσόρισε και από την πλευρά του το κοινό και συνέχισε παρουσιάζοντας τα κύρια σημεία της ετήσιας έρευνας της KPMG για την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά ενώ σχολίασε τα αποτελέσματα της Έκθεσης για την χρηματοοικονομική επίδοση των εταιρειών σημειώνοντας τα εξής βασικά συμπεράσματα:

Παρά την σημαντική αύξηση παραγωγής το 2023, η Ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα (2.4%). Στις προηγμένες ασφαλιστικά χώρες παρατηρούμε ότι η παραγωγή ασφαλίστρων αγγίζει έως και το 9% ενώ στις λιγότερες, όπως η δική μας, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 2.5%. Σε χώρες με κοινά οικονομικά χαρακτηριστικά στην Ευρώπη, όπως η Πορτογαλία, η παραγωγή φτάνει και το 5% που αφενός υποδηλώνει τις προοπτικές της αγοράς στην χώρας μας, αλλά ωστόσο θέτει και τα ερωτηματικά για τους λόγους που δεν έχει καταφέρει η αγορά μας να κινηθεί ουσιωδώς ανοδικά όλα αυτά τα έτη.

Οι εταιρείες ζωής με σημαντική παραγωγή ασφαλίσεων συνδεόμενων με επενδύσεις είδαν τα ασφαλιστικά έσοδα να συρρικνώνονται σε σχέση με τα εισπραττόμενά ασφάλιστρα που για κατηγορίες χαρτοφυλακίων δεν ξεπερνά το 10%, ενώ στις εταιρείες γενικών ασφαλίσεων οι διαφορές μεταξύ εσόδων και δουλευμένων ασφαλίστρων είναι αμελητέες. Σημαντικό μέρος των καθαρών ασφαλιστικών εσόδων αφορά η απόσβεση του συμβατικού περιθωρίου κέρδους που αγγίζει το 10% ετησίως του συνολικού ποσού που περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Τα Ίδια Κεφάλαια παρουσίασαν ελαφρά βελτίωση το 2023, φτάνοντας περίπου τα Ευρώ 3,6 δισ. (βάσει Solvency II), οφείλεται κυρίως στην άνοδο της τρέχουσας αξίας των επενδύσεων και των θετικών αποτελεσμάτων στον κλάδο Ζωής. Ωστόσο, τα κέρδη αυτά αντισταθμίστηκαν από τις ζημίες στις Γενικές Ασφαλίσεις, που προκλήθηκαν από τα καταστροφικά γεγονότα του καλοκαιριού 2023.

Τα Ίδια Κεφάλαια παρουσίασαν ελαφρά βελτίωση το 2023, φτάνοντας περίπου τα Ευρώ 3,6 δισ. (βάσει Solvency II), οφείλεται κυρίως στην άνοδο της τρέχουσας αξίας των επενδύσεων και των θετικών αποτελεσμάτων στον κλάδο Ζωής. Ωστόσο, τα κέρδη αυτά αντισταθμίστηκαν από τις ζημίες στις Γενικές Ασφαλίσεις, που προκλήθηκαν από τα καταστροφικά γεγονότα του καλοκαιριού 2023.

Η συνολική κερδοφορία του δείγματος μειώθηκε το 2023 στα Ευρώ 13 εκατ., έναντι Ευρώ 22 εκατ. το προηγούμενο έτος, κατά μέσο όρο. Στις Γενικές Ασφαλίσεις, η κερδοφορία δέχθηκε ισχυρή πίεση εξαιτίας των ακραίων φυσικών καταστροφών, όπως οι μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού και η πλημμύρα Daniel τον Σεπτέμβριο.

Το 2023, οι δείκτες ζημιών αυξήθηκαν σημαντικά, όπως είχε προβλεφθεί, λόγω του πληθωρισμού που επηρεάζει το μέσο κόστος ζημιών. Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, το μέσο κόστος υλικών ζημιών αυξήθηκε κατά 5%, ενώ το Loss Ratio στην αστική ευθύνη αυτοκινήτου σύμφωνα με την έρευνά μας έφτασε το 65% (σχεδόν 10 μονάδες πάνω από το 2022). Η υποχρεωτική αυτή κάλυψη είναι πλέον ζημιογόνα, με τις λοιπές καλύψεις να μετριάζουν εν μέρει τα συνολικά αποτελέσματα του κλάδου αυτοκινήτου.

Το συμβατικό περιθώριο κέρδους (CSM) για τους κλάδους Ζωής και Υγείας ανήλθε στα €1,3 δισ. το 2023 (από €1,1 δισ. το 2022), αποτυπώνοντας την εκτιμώμενη κερδοφορία των εν ισχύ χαρτοφυλακίων, όπως αποτυπώνεται από το ΔΠΧΑ 17. Για τα παραδοσιακά χαρτοφυλάκια, το CSM αντιστοιχεί σε 18%, ενώ μαζί με τα επενδυτικά προϊόντα ανέρχεται σε 9%, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πληροφορία αυτή προσθέτει νέα διάσταση στη Συνολική Αξία των επιχειρήσεων, όπου το CSM αποτελεί έως και 40% των Ιδίων Κεφαλαίων.

Το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 17 παρέχει σημαντική πληροφόρηση για το αμιγώς Ασφαλιστικό Αποτέλεσμα, το οποίο εμφανίζεται διακριτά στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης (2023: -3%, 2022: 25%). Το αρνητικό μικτό αποτέλεσμα του 2023 αντανακλά τις υψηλές αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές και την άνοδο του δείκτη ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου, προκαλώντας τις αυξήσεις τιμολογίων και παραγωγής ασφαλίστρων το 2024. Επίσης, η ανάλυση των εξόδων που επιρρίπτονται στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη σύνθεση του κόστους των ασφαλιστικών εταιρειών.

Στον τομέα των επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση 10% στον συνολικό όγκο, συνοδευόμενη από βελτίωση της αξίας και των αποδόσεων. Ο δείκτης απόδοσης ROI ανήλθε στο 2% το 2023, έναντι 1,7% το 2022, κυρίως λόγω της ανόδου των επιτοκίων.

Ο δείκτης κάλυψης φερεγγυότητας ΙΙ (SCR) ανήλθε για το 2023 στο 177% μειωμένος σε σχέση με το 2022 (184%) στο σύνολο των επιχειρήσεων ενώ η ελάχιστη κάλυψη (MCR) ανήλθε σε 470%. Τα ποσοστά αυτά συνάδουν με το μέσο ευρωπαϊκό SCR ratio, το οποίο ξεπερνά το 150% ενώ το MCR παραμένει συνεχώς πάνω από το 300%.

Μετασχηματισμός Οικονομικής Διεύθυνσης

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε αυτές με σημαντικά χαρτοφυλάκια ζωής, αποδείχτηκε μια επίπονη προσπάθεια για όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα με στόχο την προσαρμογή στις απαιτητικές υποχρεώσεις και γνωστοποιήσεις του νέου προτύπου. Η οικονομική διεύθυνση πλέον επικεντρώνεται στη βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ομάδων και στην προσαρμογή σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, ανταποκρινόμενη σε νέες απαιτήσεις και στρατηγικούς στόχους.

Η κινητικότητα της αγοράς

Με τη σταθεροποίηση των επιτοκίων, οι ασφαλιστικοί όμιλοι αναμένεται να στραφούν από μια προσέγγιση εξαγορών με στόχο την αύξηση του μεγέθους, σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση που περιλαμβάνει την εκχώρηση μη βασικών επιχειρήσεων και την απόκτηση νέων επιχειρήσεων που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό και την καινοτομία. Στην Ελλάδα, τα τελευταία έτη παρατηρείται σημαντική κινητικότητα μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερων οργανισμών που επενδύουν στον εκσυγχρονισμό και ανταγωνίζονται καλύτερα στην αγορά. Ο ρόλος των Private Equity παγκοσμίως παραμένει σημαντικός, με την αξία των ασφαλιστικών επενδύσεων να αυξάνεται, δεν προκαλεί έκπληξη νέοι παίκτες να εισέρχονται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ασφαλιστικός Μετασχηματισμός, Gen AI και έλλειψη Ταλέντου

Η Gen AI αναμένεται να μεταμορφώσει τις ασφαλιστικές λειτουργίες, παρέχοντας τη δυνατότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών όπως η ανάληψη κινδύνων, η τιμολόγηση και διαχείριση αποζημιώσεων. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο ακριβή και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής της Gen AI διαφέρει μεταξύ των εταιρειών, με την έλλειψη ταλέντων να παραμένει πρόκληση, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχους εργαζόμενους με τεχνογνωσία.

Κλιματική Αλλαγή

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν τονίσει την ανάγκη για απόκτηση ασφάλισης, καθώς οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις αυξάνονται λόγω φυσικών καταστροφών. Ο μετασχηματισμός περιλαμβάνει την επέκταση της ασφάλισης και την αναβάθμιση της προστασίας των ακινήτων για περιοχές υψηλού κινδύνου για μετριασμό του κινδύνου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών.

Γενικές Ασφαλίσεις

Η γενική στρατηγική, από μικρότερου κυρίως μεγέθους εταιρειών, περιλαμβάνει την αποφυγή επενδύσεων και την εστίαση σε γνωστούς, χαμηλού ρίσκου ασφαλιστικούς κλάδους, όπως οι υποχρεωτικοί κλάδοι και κυρίως το αυτοκίνητο. Η πίεση για την συγκράτηση του κόστους και την αποτελεσματικότητα των τιμολογήσεων είναι αυξημένη λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού, της διείσδυσης των ΕΠΥ, του πληθωρισμού και της αναμενόμενης πτώσης των αποδόσεων επενδύσεων. Η αναθεώρηση της στρατηγικής, η στόχευση και η καινοτομία θεωρείται μονόδρομος. Οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες μέσω των επενδύσεων σε τεχνολογία και των οικονομιών κλίμακας αναμένεται να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διαχείριση του κόστους.

Ανάπτυξη των Εταιρειών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) στην Ελλάδα

Η ανάπτυξη των ΕΠΥ στην Ελλάδα ενισχύεται από την προσφορά χαμηλών τιμολογίων, προσελκύοντας καταναλωτές που αναζητούν πιο οικονομικά προσιτές επιλογές. Ωστόσο, η ισχυρή ανάπτυξη αυτών των εταιρειών απαιτεί πρωτοβουλίες για διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών από τυχόν ευκαιριακές στρατηγικές που βλάπτουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου.

Ασφαλίσεις Ζωής

Η κερδοφορία στις ασφαλίσεις ζωής έχει επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων και την αύξηση του ενδιαφέροντος για αποταμιευτικά προϊόντα. Ωστόσο, οι ασφαλιστές Ζωής καλούνται να προσαρμοστούν στη σταθεροποίηση των επιτοκίων και να επενδύσουν σε καινοτόμα προϊόντα και την αναβάθμιση της σχέσης τους με τους πελάτες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την μείωση της έκθεσης σε χαρτοφυλάκια που δεσμεύουν υψηλά κεφάλαια. Οι διοικήσεις των εταιρειών αυτών θα κριθούν από την ικανότητα της εταιρείας τους να παράγει «ελεύθερο κεφάλαιο» με στόχο την μεγιστοποίηση της δυνατότητας πληρωμής μερισμάτων αλλά και της πραγματοποίησης στρατηγικών επενδύσεων.

Τη σκυτάλη πήρε, η Βασιλική Σκέλλα, Director, Actuarial & Insurance Services, KPMG στην Ελλάδα όπου μέσα από την παρουσίασή της με τίτλο “Insurance Transformation: Outlook and trends –KPMG CEO outlook” μίλησε «Σύμφωνα με την έρευνα “Insurance CEO Outlook” της KPMG για το 2024, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί CEOs των ασφαλιστικών οργανισμών παγκοσμίως είναι ποικίλες και περίπλοκες. Στις κορυφαίες επιχειρησιακές προτεραιότητες για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων τους για τα επόμενα τρία χρόνια, εξέχουσα θέση κατέχουν η προώθηση της ψηφιοποίησης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των εταιρειών, η εφαρμογή πρωτοβουλιών ESG και η προσέλκυση και η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, με γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Οι ηγέτες του ασφαλιστικού κλάδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών τους, στοχεύοντας στη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον.».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του Πάρη Καραγιάννη, Director, Advisory της KPMG στην Ελλάδα KPMG στην Ελλάδα, με θέμα “Revolutionizing Insurance: AI at the Forefront of Industry Transformation”, o οποίος μετέφερε «Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναδύεται ως καταλύτης της επανάστασης στον ασφαλιστικό κλάδο. Από την αυτοματοποίηση της έκδοσης συμβολαίων και της διεκπεραίωσης αξιώσεων μέχρι την προγνωστική ανάλυση και την εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου, η ΤΝ ενδυναμώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να λαμβάνουν ταχύτερες και ακριβέστερες αποφάσεις. Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΤΝ, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι έτοιμος να γίνει πιο αποτελεσματικός, πελατοκεντρικός και ανθεκτικός απέναντι στους μεταβαλλόμενους κινδύνους».

Το πλούσιο περιεχόμενο της εκδήλωσης ενίσχυσε το πολύ ενδιαφέρον fireside chat μεταξύ του Κλεάνθη Πετρέλλη, Head of Infrastructures & Procurement, Ergo Insurance και του Μιχάλη Παπαγεωργίου, Director, Advisory, KPMG στην Ελλάδα όπου συζήτησαν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ERGO με την υποστήριξη της KPMG σε ότι αφορά το νέο e-procurement σύστημα τους. Ο Κλεάνθης Πετρέλλης τόνισε «Η ψηφιοποίηση του τμήματος προμηθειών ήταν ένα έργο μετασχηματισμού στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο, με στόχο την ενιαία λειτουργία σε όλες τις χώρες μέσω μιας κοινής πλατφόρμας. Παρά τις προκλήσεις, όπως οι γλωσσικές διαφορές και η διαφορετική δυναμική των ομάδων, με τη συνδρομή της KPMG ξεπεράσαμε τα εμπόδια, διασφαλίζοντας την ομαλή υλοποίηση. Η νέα πλατφόρμα ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες και είναι κοινή σε όλες τις γλώσσες, προσφέροντας αποτελεσματικότητα και ομοιογένεια. Το έργο απαιτούσε τη συμμετοχή πολλών ομάδων, εάν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από όλη αυτή τη διαδρομή είναι η συνδρομή που είχε ο καθένας, από τον τομέα και τις γνώσεις που έδωσε. Η εμπιστοσύνη και η στήριξη του Ομίλου ήταν καθοριστικές για την επιτυχία μας».

Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε περαιτέρω από την παρουσίαση της Γεωργίας Καλεμίδου, Director, People Services, Advisory της KPMG στην Ελλάδα, με θέμα «KPMG Salary Survey // Αποδοχές και Παροχές στον ασφαλιστικό κλάδο, τάσεις και προκλήσεις». Η Γεωργία αναφέρθηκε σε στοιχεία από τις έρευνες αποδοχών και παροχών για την γενική αγορά και με έμφαση στον ασφαλιστικό κλάδο, όπου αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα αποδοχών, παροχών και διαχείρισης ταλέντων του κλάδου. Όπως επισήμανε «Σύμφωνα με την έρευνα, οι ασφαλιστικές εταιρείες δείχνουν να επενδύουν σημαντικά σε διάφορες παροχές προς τους εργαζόμενους τους, όπως σε προγράμματα υγείας και συνταξιοδοτικά. Παρά την ύπαρξη στρατηγικών ESG, το 62% των εταιρειών που συμμετείχαν αναφέρει ότι η στρατηγική αυτή δεν έχει οδηγήσει ακόμα σε ιδιαίτερες μεταβολές στα θέματα αποδοχών και παροχών – κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα αλλάξει, ξεκινώντας ίσως από την πολιτική μεταβλητών αποδοχών και τη σύνδεση με ESG στόχους. Στο πεδίο της διαχείρισης ταλέντων, επισημάνθηκαν προκλήσεις όπως η προσέλκυση ειδικοτήτων αιχμής (π.χ. data scientists) και η περιορισμένη εικόνα που έχουν οι υποψήφιοι για τον κλάδο. Προτάθηκαν στρατηγικές όπως η επένδυση σε reskilling & upskilling, η ανάπτυξη ισχυρού Employee Value Proposition (EVP), η ενίσχυση του leadership team με νέες δεξιότητες και ο επανασχεδιασμός της κουλτούρας με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια ζωντανή συζήτηση πάνελ που συντόνισε ο Φίλιππος Κάσσος, Partner, Audit, Insurance Services της KPMG στην Ελλάδα, με 2 κορυφαία στελέχη από τον ασφαλιστικό κλάδο, τον Δημήτρη Μαζαράκη, CEO της Εθνική Ασφαλιστική και τον Βασίλειο Χριστίδη, CEO της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, όπου συζήτησαν για την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων, τον ασφαλιστικό και ψηφιακό μετασχηματισμό, τα κίνητρα για την κάλυψη φυσικών φαινομένων και το κόστος της υγείας, ποιες είναι οι προτεραιότητές τους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες.

Ο Δημήτρης Μαζαράκης αναφέρθηκε στη συνεχή εξέλιξη της αγοράς, παραπέμποντας στη φράση του Ηράκλειτου «τα πάντα ρει». Τόνισε ότι, παρά τις αναταράξεις του 2023, οι συνθήκες βελτιώνονται και οι αλλαγές με την ενσωμάτωση των νέων δεικτών μέτρησης ΔΠΧΑ 17, όπως η εισαγωγή της έννοιας του Συμβατικού περιθωρίου κέρδους (CSM) στην τιμολόγηση των προϊόντων, προχωρούν σταδιακά. Επιπλέον, επισήμανε τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης στην κοινωνία, ενώ αναγνώρισε ότι ο κόσμος θεωρεί ότι το επαγγέλμα του ασφαλιστή δεν είναι ελκυστικό, οπότε χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Αναφορικά με το μετασχηματισμό των οργανισμών ανέφερε ότι «Είναι απαραίτητος, με το customer experience να βρίσκεται σε άλλο επίπεδο. Από την άλλη η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, ο κόσμος φαίνεται να μπερδεύεται και να δυσκολεύεται, αλλά η πώληση ποτέ δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μόνο ψηφιακά. Το μυστικό είναι η ανθρώπινη επαφή και τα εξαρτώμενα δίκτυα των εταιρειών (tied agency) είναι πραγματικά asset, αρκεί να δουλεύουν αποτελεσματικά και να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Τα νέα κυβερνητικά μέτρα για τα κίνητρα ασφάλισης θα βοηθήσουν αλλά χρειάζεται πρωτίστως καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών, ενώ το (αυξανόμενο) κόστος των παροχών προκαλούν την ασφυξία των εταιρειών «αναπλέοντας με το καλαμάκι» προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση των τιμολογίων και ασφαλισμένων».

Ο Βασίλειος Χριστίδης από την πλευρά του σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας του CEO outlook της KPMG υπογράμμισε την ανησυχία του για τις προκλήσεις της ανάπτυξης και κυρίως της κερδοφορίας, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τη σύνδεσή της με την παραγωγικότητα και των σχέσεων με τους πελάτες. Όπως σημείωσε: «Μια άλλη σημαντική θεματική που συνδέεται με το AI είναι το κομμάτι της παραγωγικότητας, αλλά και το customer experience. Επίσης, ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να διαχειριστούμε είναι το αυξημένο ασφαλιστικό κόστος». Τόνισε επιπλέον, την ανάγκη για τη σωστή διαχείριση των δεδομένων που συλλέγονται, θέτοντας ερωτήματα όπως «είναι ηθικό;» και «ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;». Τόνισε επίσης ότι «το AI είναι εδώ για να μείνει και είναι μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά θέλει προσοχή». Αναφερόμενος στον ασφαλιστικό κλάδο γενικότερα, επισήμανε την περιορισμένη ορατότητα και τη μικρή παρουσία νέων ασφαλιστών, και το πρόβλημα έλλειψης ταλέντων σχολιάζοντας: «Η ασφάλιση είναι το πιο σοσιαλιστικό εργαλείο του καπιταλισμού. Ωστόσο, εμείς στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, προσπαθούμε να δίνουμε εναλλακτικές παροχές στους εργαζομένους, όπως για παράδειγμα το transfer mobility». Τέλος σχολιάζοντας τα νέα μέτρα σχετικά με τα κίνητρα που αφορούν την ασφάλιση για φυσικά φαινόμενα αυτά είναι προς την σωστή κατεύθυνση και σίγουρα θα βοηθήσουν την παραγωγή».



Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την έκθεση εδώ.