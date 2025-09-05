Όλες οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω των 500.000 ευρώ θα πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για δασική πυρκαγιά, πληµµύρα και σεισµό. Αυτό ισχύει από τον Ιούνιο του 2025 σύμφωνα με το νόμο 5116/2024 που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2024.

της Βίκυς Γερασίμου (περιοδικό am Ιούλιος – Αύγουστος 2025)

Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τον κίνδυνο για υλικές ζηµιές στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως τον εξοπλισµό, τις πρώτες ύλες, τα εµπορεύµατα, τα φορτηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα επαγγελµατικής χρήσης, τα µέσα παραγωγής και τα αποθηκευµένα προϊόντα και για ποσοστό τουλάχιστον 70% της αξίας του συνόλου του παραπάνω ενεργητικού.

Στις επιχειρήσεις που θα βρεθούν ανασφάλιστες επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιµο ύψους 10.000 ευρώ και εν συνεχεία η υπόχρεη επιχείρηση οφείλει, εντός 30 ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίµου, να συµµορφωθεί µε την υποχρέωση διαφορετικά το πρόστιµο θα διπλασιαστεί.

Στο τραπέζι των συζητήσεων μέχρι την δημοσίευση και της σχετικής ΚΥΑ είχε τεθεί η δημιουργία ενός Insurance Pool, της σύμπραξης δηλαδή μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομεά, το οποίο ωστόσο δεν προχώρησε. Στις 3 Ιουνίου 2025 τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξέδωσαν Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο νόμος και ταυτόχρονα ορίστηκε οι εξαιρέσεις από το νόμο.

Από την υποχρεωτική ασφάλιση εξαιρούνται :

α) το Δημόσιο, οι φορείς του δημοσίου τομέα και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.,

β) οι αυθαίρετες κατασκευές που αποκλείονται από την κρατική αρωγή,

γ) τα πλοία, τα τρένα, τα εναέρια και εν γένει μεταφορικά μέσα που εντάσσονται στην έννοια του εξοπλισμού,

δ)οι πάσης φύσεως εναέριες, υπόγειες και υποθαλάσσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των ορυχείων,

ε) αγροτικές καλλιέργειες, φυτική παραγωγή, ιχθυοκαλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο και

στ) οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Γ) Επιπλέον, προβλέπεται η διαδικασία εξαίρεσης για όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ασφαλιστούν, για ορισμένους ή όλους τους κινδύνους και για ορισμένα ή όλα τα στοιχεία του ενεργητικού τους.

Ύστερα από τη λήψη δύο αρνητικών απαντήσεων σε αιτήματα ασφάλισης από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες, οι εν λόγω επιχειρήσεις εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης για περίοδο δύο ετών. Αν μετά τη πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, λάβουν εκ νέου δυο αρνητικές απαντήσεις από ισάριθμες ασφαλιστικές εταιρίες, η εξαίρεσή τους από την υποχρέωση ασφάλισης για φυσικές καταστροφές καθίσταται μόνιμη.

Αν και το μέτρο βρίσκεται ακόμα στην αρχή της εφαρμογής του η ασφαλιστική αγορά κρίνει αφενός θετικό τον αντίκτυπο και αφετέρου πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται σε όσα ορίζει η νομοθεσία. Στο αφιέρωμα που ακολουθεί 9 άνθρωποι με εξειδίκευση στο πεδίο των ασφαλίσεων επιχειρηματικών κινδύνων αναλύουν τις εξελίξεις στον τομέα αυτό, τα σημεία στο νόμο που πρέπει να επανακαθοριστούν και τις προκλήσεις που δημιουργεί για τους οργανισμούς η κλιματική αλλαγή.

Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ

“Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια, την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στην κάλυψη των κινδύνων από φυσικές καταστροφές”. Αυτό αναφέρει η κα Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, μιλώντας για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων στο περιοδικό am Ιουλίου 2025.

Από την 1η Ιουνίου τέθηκε σε ισχύ η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων για φυσικές καταστροφές. Πώς κρίνετε το μέτρο στην αρχή της εφαρμογής του;

Μετά τις αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια, η Πολιτεία αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα δραστικό βήμα: να καταστήσει υποχρεωτική την ασφάλιση των επιχειρήσεων για κινδύνους από φυσικά φαινόμενα – συγκεκριμένα για δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό. Στόχος είναι να αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το ποσοστό των επιχειρήσεων που είναι ασφαλισμένες, καθώς σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται ένα σημαντικό κενό προστασίας – ιδιαίτερα στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η υποχρέωση αφορά επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ.

Κατερίνα Γκιόκα, Διευθύντρια Αναλήψεων Γενικών Κλάδων – Corporate της Εθνικής Ασφαλιστικής





Το νέο αυτό πλαίσιο λειτουργεί ενισχυτικά όχι μόνο για την επιχείρηση, αλλά και για την κοινωνία και την οικονομία συνολικά, συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στην ενδυνάμωση της οικονομικής σταθερότητας και στην εδραίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρηματιών και ασφαλιστικών φορέων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κα Κατερίνα Γκιόκα, Διευθύντρια Αναλήψεων Γενικών Κλάδων – Corporate της Εθνικής Ασφαλιστικής, υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ρύθμισης, όπως η αποσαφήνιση της έννοιας της «ασφαλιστικής αξίας» των περιουσιακών στοιχείων. Αν και θεωρητικά το ασφαλισμένο ποσό πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματική αξία του αντικειμένου τη στιγμή της ζημίας, στην πράξη ο προσδιορισμός αυτής της αξίας ενέχει δυσκολίες. Ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις, η διεθνής πρακτική ορίζει επιμέρους όρια ευθύνης, ποσοστιαία επί της ασφαλιστικής αξίας, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αλλά όχι υπερβολική κάλυψη – πρακτική που είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη και στο νέο ελληνικό πλαίσιο.

Νίκος Σπυράτος, Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Ζημιών της ERGO

Ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα προς την κατεύθυνση της θεσμικής διαχείρισης του κινδύνου μέσω οργανωμένων και αξιόπιστων ασφαλιστικών σχημάτων, χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία της πολιτείας για την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων ο Ν. Σπυράτος, Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Ζημιών της ERGO. “Μια τέτοια προσέγγιση συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της έκθεσης τόσο των επιχειρήσεων όσο και του κράτους” αναφέρει.

Ποια είναι η άποψη σας για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και ειδικότερα πως κρίνετε το μέτρο που βρίσκεται στην αρχή της εφαρμογής του;

Η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων, η οποία έχει τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2025, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αγορά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 € υποχρεούνται να ασφαλιστούν έναντι φυσικών καταστροφών – πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό – καλύπτοντας τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού μιας επιχείρησης.

Αλεξάνδρα Ντινοπούλου, Corporate & Special Risks Solutions Leader του Ομίλου Interamerican

Σήμερα, η ανάγκη για βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων απέναντι στις φυσικές καταστροφές είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, με τον ρόλο της ασφάλισης να αναδεικνύεται καθοριστικός για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Το ασφαλιστικό κενό που παρατηρείται στη χώρα μας, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απαιτεί θεσμικές λύσεις και συλλογική προσέγγιση. Η νέα υποχρεωτικότητα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, με στόχο καμία επιχείρηση να μη μείνει απροστάτευτη σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, που διαμορφώνεται από τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Σε αυτό το νέο τοπίο, λοιπόν, η διεύρυνση του πλαισίου υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη θωράκιση της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ (κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος) υποχρεούνται να διαθέτουν κάλυψη για φυσικές καταστροφές – δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό, ενώ προβλέπεται πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η θεσμική αυτή πρόβλεψη ενισχύει τη σημασία της πρόληψης και της προετοιμασίας και υπενθυμίζει ότι η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για τη συνέχεια και την ανθεκτικότητα κάθε επιχείρησης.

Νάσος Μπαλάσκας, Senior Manager, Corporate Risks, Δ/νση Insurance Operations στην Groupama





Ως μέτρο με θετικό αντίκτυπο χαρακτηρίζει την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων Νάσος Μπαλάσκας, Senior Manager, Corporate Risks, Δ/νση Insurance Operations στην Groupama. Επισημαίνει ότι χρειάζονται βελτιωμένα τοπικά μοντέλα πρόβλεψης σεισμών, πλημμυρών και πυρκαγιών καθώς μελέτη για τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Ποια είναι η άποψη σας για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και ειδικότερα πως κρίνετε το μέτρο που βρίσκεται στην αρχή της εφαρμογής του;

Η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων είναι ένα μέτρο που, παρότι συχνά πυροδοτεί συζητήσεις και αντικρουόμενες απόψεις, συνοδεύεται από ισχυρή επιχειρηματολογία υπέρ της υιοθέτησής του, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου τα φαινόμενα φυσικών καταστροφών, όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές, εμφανίζονται πλέον με αυξημένη συχνότητα και ένταση.

Βαγγέλης Βερνάρδος, διευθυντής Κλάδων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ασφαλιστική







Μεγάλη είναι η ανταπόκριση στο μέτρο της υποχρεωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον κ. Β. Βερνάρδο, διευθυντή Κλάδων στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ασφαλιστική, ωστόσο αρκετές είναι και οι γκρίζες ζώνες και τα ανοιχτά θέματα που αφήνει ο νόμος.

1. Ποια είναι η άποψη σας για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και ειδικότερα πως κρίνετε το μέτρο που βρίσκεται στην αρχή της εφαρμογής του;

Η υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε πως η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιτακτική θα έλεγα ανάγκη. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 75.000 με 80.000 επιχειρήσεις που στο μεγαλύτερο κομμάτι τους είναι σήμερα ανασφάλιστες. Είναι βέβαια πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις. Φυσικά η ζήτηση στο μεγαλύτερο της ποσοστό αφορά μόνο τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις και όχι μία σωστή και ολοκληρωμένη κάλυψη της επιχείρησης.

Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE AAEΓΑ

Μέσα από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οι αποζημιώσεις στις φυσικές καταστροφές θα μπορούσαν να φτάσουν το 90% αναφέρει ο κ Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE AAEΓΑ .

Ποια είναι η άποψη σας για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και ειδικότερα πως κρίνετε το μέτρο που βρίσκεται στην αρχή της εφαρμογής του;

Μετά το σχετικό διάλογο που άνοιξε μεταξύ Πολιτείας , Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Εταιρειών υπήρξε μία, κατ’ αρχήν, ανταπόκριση της Κυβέρνησης σε επίπεδο Νομοθετικών Μέτρων (για συγκεκριμένες κατηγορίες Επιχειρήσεων και για τα Οχήματα). Μέτρων που λειτούργησαν οπωσδήποτε θετικά:

Ως προς τις Επιχειρήσεις, θεσπίστηκε Υποχρεωτική Ασφάλιση για Δασική Πυρκαγιά, Πλημμύρα, και Σεισμό – για Εταιρίες με τζίρο άνω των 500.000 €.

Για Μελετητικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων, Υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του Μελετητή έναντι Τρίτων.

Στέλιος Βαλσαμίδης, Επιχειρησιακός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. στην Δύναμις Ασφαλιστική

Στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών αναφέρεται ο Σταύρος Βαλσαμίδης, Επιχειρησιακός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. στην Δύναμις Ασφαλιστική. Όπως εξηγεί χρειάζεται δομημένη πολιτική.

Ποια είναι η άποψη σας για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και ειδικότερα πως κρίνετε το μέτρο που βρίσκεται στην αρχή της εφαρμογής του;

Η υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών είναι ένα αναγκαίο και σωστά προσανατολισμένο μέτρο, ιδίως στις συνθήκες που διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι φυσικές καταστροφές είναι πλέον συχνές και έντονες με άρρηκτο παράδειγμα την περίπτωση της καταιγίδας Daniel, η οποία κατέδειξε τα όρια της κρατικής παρέμβασης. Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι επιχειρήσεις να έχουν ένα αξιόπιστο δίχτυ προστασίας και αυτό το μέτρο έρχεται να το θεσμοθετήσει με πιο ξεκάθαρους όρους. Η ασφάλιση δεν είναι πλέον πολυτέλεια ή επιλογή – είναι προϋπόθεση επιβίωσης και ανάκαμψης.

Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής της Syndea

Το ζήτημα της υποχρεωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών, αναλύει σε συνέντευξή του ο Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής της Syndea. Όπως επισημαίνει χρειάζεται να υπάρξει συνέργεια μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ακολουθώντας πετυχημένα εγχειρήματα του εξωτερικού.

Ποια είναι η άποψη σας για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και ειδικότερα πως κρίνετε το μέτρο που βρίσκεται στην αρχή της εφαρμογής του;

Θεωρείτε ότι υπάρχουν παράμετροι “ανοιχτά” θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν; Σε ποιες περιπτώσεις είναι δύσκολη η ασφάλιση; Δίνεται λύση στο ζήτημα των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ασφαλιστούν;

Αναμφίβολα. Υπάρχουν κρίσιμα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν, ώστε το πλαίσιο να είναι δίκαιο, λειτουργικό και αποτελεσματικό για όλους. Πρώτα απ’ όλα, απαιτείται καθορισμός ζωνών κινδύνου με επιστημονικά κριτήρια. Επιπλέον, χρειάζεται σαφής κανονισμός για τις τεχνικές προδιαγραφές κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και ένα ολοκληρωμένο εθνικό μητρώο κινδύνου.

Το πιο ευαίσθητο ζήτημα, όμως, είναι οι επιχειρήσεις που δεν γίνονται αποδεκτές από την ασφαλιστική αγορά – οι λεγόμενες «μη ασφαλίσιμες». Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να δούμε σχήματα δημόσιας-ιδιωτικής συνεργασίας, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ώστε καμία επιχείρηση να μη μένει ακάλυπτη λόγω του γεωγραφικού της στίγματος.

