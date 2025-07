Share on Facebook

Η ασφάλιση κατοικίας στην Ελλάδα παραμένει μία από τις λιγότερο διαδεδομένες μορφές ασφαλιστικής κάλυψης, παρότι η χώρα μας πλήττεται συχνά από φυσικές καταστροφές: σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ποσοστό μικρότερο από το 20% των κατοικιών στην Ελλάδα είναι ασφαλισμένο. Αυτό το ποσοστό είναι ακόμα χαμηλότερο στην περιφέρεια και σε μικρότερες πόλεις.

του Νίκου Μωράκη ( το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Insurancevol.2 LiFO, powered by ergo)

Το 2024, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σημαντική μεταρρύθμιση: προσφέρει έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον για τρεις μήνες έναντι φυσικών καταστροφών. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη μεταφορά μέρους του κόστους αποκατάστασης καταστροφών από το κράτος στον ιδιώτη, με βασικό στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας.

Η ασφάλιση ενός σπιτιού δεν αφορά απλώς το κτίσμα. Είναι ουσιαστικά η προστασία των κεφαλαίων μιας ζωής – η ασφάλεια απέναντι στο άγνωστο, το απρόβλεπτο, το καταστροφικό. Το σπίτι δεν είναι απλώς ένα περιουσιακό στοιχείο· είναι το «καταφύγιο» μιας οικογένειας, ο χώρος στον οποίο επενδύουμε συναισθηματικά και οικονομικά.

Η απώλεια του ή ακόμη και σοβαρή ζημιά, χωρίς ασφάλιση, μπορεί να είναι οικονομικά και ψυχολογικά επιβλαβής.

Γι’ αυτό, ακολουθούν 15 πρακτικά και «ψαγμένα» tips για την ασφάλιση κατοικίας στην Ελλάδα, που θα σας βοηθήσουν να προστατευθείτε ουσιαστικά και να αξιοποιήσετε το ασφαλιστήριο προς όφελός σας.

1. Σωληνώσεις και διαρροές: Καλύπτονται;

Ναι, αλλά μόνο αν το δηλώσετε. Πολλά βασικά συμβόλαια δεν περιλαμβάνουν θραύση σωληνώσεων ή ζημιές από διαρροές. Αν μένετε σε παλιό ακίνητο, ζητήστε ρητά κάλυψη για εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης.

2. Γείτονας σε πυρκαγιά – εσείς σε μπελάδες;

Αν η φωτιά ξεκινήσει από διπλανό διαμέρισμα και προκαλέσει ζημιά στο δικό σας, μπορείτε να αποζημιωθείτε από τη δική σας ασφάλεια (αν έχετε καλύψεις) ή να κινηθείτε νομικά κατά του υπαίτιου. Η καλύτερη λύση: έχετε αστική ευθύνη και κάλυψη για «ζημιές από τρίτους».

3. Προσωπικά αντικείμενα: Καλύπτονται ή όχι;

Ναι, αν τα δηλώσετε. Μπορείτε να ασφαλίσετε περιεχόμενο (ρούχα, ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα) με αναλυτική λίστα ή και συνολικά, με ένα ασφαλισμένο ποσό. Προτείνεται κάλυψη με βάση την αξία αντικατάστασης, όχι την τρέχουσα αξία.

4. Μπαλκόνια και κήποι: Τα ξεχνάμε; Όχι!

Τα αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους (έπιπλα κήπου, bbq, ποδήλατα) μπορούν να καλυφθούν, αλλά μόνο με ειδική πρόβλεψη. Οι ασφαλιστικές συνήθως τα εξαιρούν από βασικά πακέτα – συζητήστε την προσθήκη αυτής της κάλυψης.

5. Απόδειξη αγοράς: Χωρίς αυτήν, τέλος η αποζημίωση;

Όχι πάντα. Οι αποδείξεις βοηθούν στον καθορισμό της αξίας, αλλά δεν είναι απαραίτητες για όλα. Φωτογραφικό υλικό, περιγραφή και εκτίμηση ζημιών μπορούν να λειτουργήσουν ως τεκμήρια. Όμως, για αντικείμενα μεγάλης αξίας (κοσμήματα, έργα τέχνης) η απόδειξη ή πιστοποίηση είναι σχεδόν απαραίτητη.

6. Κοινόχρηστοι χώροι: Ποιος ασφαλίζει;

Συνήθως η πολυκατοικία έχει ένα κοινό ασφαλιστήριο (π.χ. για το ασανσέρ, την ταράτσα, το λεβητοστάσιο). Αν δεν υπάρχει, κινδυνεύετε με διπλάσια έκθεση σε ζημιές. Προτείνεται να ελέγχετε αν η πολυκατοικία έχει ασφαλιστεί συνολικά.

7. Παλαιότητα ακινήτου: Πόσο επηρεάζει την αποζημίωση;

Η αξία του κτιρίου φθείρεται με τα χρόνια. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εφαρμόζουν ποσοστό απομείωσης με βάση την παλαιότητα. Ζητήστε κάλυψη στην αξία ανακατασκευής, όχι στην τρέχουσα εμπορική αξία.

8. Προσοχή στις εξαιρέσεις

Πολλές φορές οι ζημιές π.χ. από υπερχείλιση αποχέτευσης, φθορά υλικών ή κακή συντήρηση δεν καλύπτονται. Διαβάστε τις εξαιρέσεις, είναι πιο σημαντικές από τις καλύψεις.

9. Αυτοτελής ή ενυπόθηκη ασφάλιση;

Αν έχετε στεγαστικό δάνειο, το ακίνητο είναι ήδη ασφαλισμένο για λογαριασμό της τράπεζας. Ελέγξτε αν αυτή η κάλυψη σας προστατεύει επαρκώς ή χρειάζεται ενίσχυση με δική σας, πρόσθετη ασφάλιση.

10. Αυτοκίνητο στο υπόγειο; Ζημιές στο γκαράζ;

Οι κοινόχρηστοι χώροι (όπως τα υπόγεια πάρκινγκ) καλύπτονται αν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο. Όμως, το όχημα πρέπει να καλύπτεται από δική του ασφάλεια. Αν π.χ. πλημμυρίσει το υπόγειο, το σπίτι μπορεί να αποζημιωθεί, αλλά το αυτοκίνητο όχι, αν δεν έχει κάλυψη φυσικών φαινομένων.

11. Φωτογραφικό αρχείο: Η απόδειξη που σώζει

Διατηρείτε ένα φωτογραφικό αρχείο του σπιτιού και των αντικειμένων σας. Σε περιπτώσεις ζημιάς, αποτελεί ισχυρό εργαλείο τεκμηρίωσης για την αποζημίωση.

12. Κάλυψη προσωρινής στέγασης

Αν καταστεί αδύνατη η παραμονή στο σπίτι (λόγω φωτιάς, πλημμύρας κ.λπ.), υπάρχουν συμβόλαια που καλύπτουν το κόστος ξενοδοχείου ή ενοικίου για συγκεκριμένο διάστημα. Ζητήστε να συμπεριληφθεί.

13. Έξοδα αποκομιδής & καθαρισμού

Πολλά συμβόλαια καλύπτουν και τα κόστη καθαρισμού, απομάκρυνσης ερειπίων ή απολύμανσης. Μικρό κόστος-μεγάλη αξία σε καταστροφές.

14. Υποασφάλιση: Ο κρυφός κίνδυνος

Αν ασφαλίσετε το ακίνητο για μικρότερο ποσό απ’ όσο αξίζει, η αποζημίωση θα είναι αναλογικά μειωμένη. Ζητήστε βοήθεια από επαγγελματία για να εκτιμήσετε σωστά την ασφαλιστέα αξία.

15. Σύγκρινε πακέτα – μην κοιτάς μόνο την τιμή

Η φθηνότερη ασφάλιση δεν είναι πάντα η καλύτερη. Συγκρίνετε καλύψεις, εξαιρέσεις, όρους και, φυσικά, την αξιοπιστία της εταιρείας. Ένα καλό ασφαλιστήριο είναι επένδυση, όχι κόστος.

To κόστος για να ασφαλίσετε την κατοικία σας για σεισμό και φυσικές καταστροφές ξεκινά από περίπου 11 ευρώ τον μήνα. Για παράδειγμα, στην ERGO Ασφαλιστική, συγκεκριμένα με το πρόγραμμα ERGO My Home Advanced plus, τα ετήσια ασφάλιστρα για ένα σπίτι 80 τ.μ. στο Κουκάκι, κατασκευής 1990, φτάνουν τα 131 ευρώ.

Τέλος, αν βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να ζητήσετε αποζημίωση από την ασφαλιστική σας λόγω ενός ζημιογόνου γεγονότος (κλοπή, σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά), ζητήστε από τον ασφαλιστή σας να διαβάσετε την έκθεση του πραγματογνώμονα σχετικά με τις ζημιές που υπέστη η κατοικία σας για να σιγουρευτείτε ότι συμφωνείτε με την καταγραφή που έχει γίνει. Προσοχή, καλύτερα να είστε ειλικρινείς με το μέγεθος της ζημιάς που έχετε πάθει και να μην προσπαθήσετε να «φουσκώσετε τον λογαριασμό», καθώς οι ασφαλιστικές έχουν την εμπειρία, τα εργαλεία και τους κατάλληλους επαγγελματίες για να εντοπίζουν τις λεγόμενες «ασφαλιστικές απάτες».