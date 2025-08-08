Η υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων για φυσικές καταστροφές αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο μέτρο προστασίας των πολιτών απέναντι στα ολοένα πιο συχνά και έντονα φαινόμενα της φύσης. Τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση των φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι σεισμοί. Η αναγκαιότητα για ουσιαστική και στοχευμένη ασφαλιστική κάλυψη είναι πλέον δεδομένη.

Της Κυριακής Παπακώστα, Motor Underwriting Supervisor, ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική (LiFO, InsuranceVol.2)

Από εδώ και στο εξής η κάλυψη για φυσικές καταστροφές είναι υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε νέο ή ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος. Αυτή η κάλυψη προσφέρει οικονομική ασφάλεια και ψυχική ηρεμία στους ιδιοκτήτες, αφού προστατεύει από σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση καταστροφών που οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, η κάλυψη περιλαμβάνει αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από σεισμούς, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές. Ανάλογα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την ασφαλιστική εταιρεία, μπορεί να καλύπτεται μεγάλο ποσοστό της ζημιάς ή ακόμη και η πλήρης αντικατάσταση του οχήματος.





Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας οι οδηγοί να διαβάζουν προσεκτικά όλους τους όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου, να κατανοούν με σαφήνεια τι περιλαμβάνεται στην κάλυψη, ποιες είναι οι εξαιρέσεις, ποια είναι τα όρια ευθύνης και αν υπάρχουν απαλλαγές, δηλαδή ποσά που αφαιρούνται από την αποζημίωση. Πολλές εταιρείες, για παράδειγμα, θέτουν απαλλαγή 300 ευρώ ή παραπάνω, κάτι που σημαίνει ότι αυτό το ποσό δεν καλύπτεται.



Το κόστος της κάλυψης εξαρτάται από την ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος –δηλαδή την εμπορική του αξία την παρούσα στιγμή– και μπορεί να διαφέρει ανά ασφαλιστική εταιρεία. Είναι, επομένως, σημαντικό να ενημερώνετε σωστά την ασφαλιστική σας εταιρεία ή τον διαμεσολαβητή σας για την αξία του οχήματος.



Αν το όχημά σας υποστεί ζημιά από φυσικό φαινόμενο, η αποζημίωση παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρεία, όχι από το κράτος ή κάποια δημόσια πλατφόρμα αρωγής.

Είναι ακριβή η ασφάλιση οχημάτων και μοτοσικλετών στην Ελλάδα;

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ασφάλιση οχημάτων και μοτοσικλετών στην Ελλάδα δεν θεωρείται ιδιαίτερα ακριβή. Οι τιμές των ασφαλίστρων εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως:



— Ο τύπος και η κατηγορία του οχήματος

— Η ιπποδύναμη ή ο κυβισμός

— Η ηλικία και η εμπειρία του οδηγού

— Η περιοχή διαμονής

— Οι επιλεγμένες καλύψεις (βασική ή πλήρης)

Τα βασικά πακέτα, που περιλαμβάνουν την υποχρεωτική αστική ευθύνη, παραμένουν οικονομικά. Το συνολικό κόστος ανεβαίνει όταν προστίθενται επιπλέον καλύψεις όπως:

— Ίδιες ζημιές

— Ολική ή μερική κλοπή

— Θραύση κρυστάλλων

— Κάλυψη φυσικών φαινομένων

— Οδική βοήθεια

— Νομική προστασία



Αν και αυτές οι καλύψεις αυξάνουν το ασφάλιστρο, προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία, ειδικά σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων ή φυσικών καταστροφών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος τους μπορεί να φανεί αμελητέο μπροστά σε μια απρόσμενη, μεγάλη ζημιά.

Πριν υπογράψετε συμβόλαιο ασφάλισης: 5 χρήσιμες συμβουλές

Η επιλογή ασφαλιστήριου συμβολαίου είναι μια σοβαρή απόφαση και δεν πρέπει να γίνεται πρόχειρα ή βιαστικά. Ακολουθούν πέντε βασικές συμβουλές για κάθε καταναλωτή:

1. Διαβάστε αναλυτικά το ασφαλιστήριο

Ελέγξτε τι καλύπτει και τι εξαιρείται. Δώστε προσοχή στα όρια ευθύνης και στις απαλλαγές που ενδέχεται να υπάρχουν.

2. Ζητήστε διευκρινίσεις για δυσνόητους όρους

Οι ασφαλιστικοί όροι μπορεί να είναι πολύπλοκοι. Αν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο, ρωτήστε τον διαμεσολαβητή σας πριν υπογράψετε.

3. Μην επιλέγετε μόνο με βάση την τιμή

Ένα φθηνό συμβόλαιο μπορεί να μην παρέχει επαρκή κάλυψη όταν τη χρειαστείτε. Συγκρίνετε όχι μόνο τιμές αλλά και παροχές.

4. Ερευνήστε την αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας

Προτιμήστε εταιρείες με θετική φήμη, αποτελεσματική εξυπηρέτηση και γρήγορες αποζημιώσεις.

5. Επιλέξτε καλύψεις που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής σας

Αν, για παράδειγμα, παρκάρετε σε δρόμο ή ζείτε σε περιοχή που πλήττουν πλημμύρες, τότε η κάλυψη φυσικών φαινομένων είναι απαραίτητη.



Με σωστή ενημέρωση και σύγκριση επιλογών μπορείτε να επιλέξετε ένα συμβόλαιο που όχι μόνο να σας προστατεύει οικονομικά αλλά σας προσφέρει και την ηρεμία που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας.