Πρόσφατη δικαστική απόφαση, δημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου, για σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με την οποία επιδικάστηκαν ιδιαίτερα υψηλά ποσά αποζημίωσης υπέρ της παθούσας οδηγού. Το ατύχημα σημειώθηκε σε επικίνδυνη δεξιά στροφή, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, με το δικαστήριο να κρίνει αποκλειστικά υπαίτιο τον οδηγό που κινήθηκε αντικανονικά και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από τη σύγκρουση η οδηγός του άλλου οχήματος υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα μόνιμη αναπηρία σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη σφοδρότητα του ατυχήματος, την ηλικία της παθούσας, τις μόνιμες σωματικές και λειτουργικές συνέπειες, αλλά και τη δραστική επιδείνωση της ποιότητας ζωής της, επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ύψους 300.000 ευρώ και για μόνιμη αναπηρία 200.000 ευρώ. .

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε σημαντική αποζημίωση λόγω μόνιμης αναπηρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό σε επίπεδα που σπανίως συναντώνται στη νομολογία για τροχαία ατυχήματα. Η απόφαση θεωρείται ενδεικτική της αυστηρότερης στάσης των δικαστηρίων απέναντι σε επικίνδυνες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ανάλογες υποθέσεις στο μέλλον.

Διαβάστε εδώ την απόφαση