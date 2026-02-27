Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον σενάριο του μέλλοντος αλλά καθημερινή απειλή, η ασφαλιστική αγορά και οι εποπτικές αρχές επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους. Επιτακτική ανάγκη αποτελεί πλέον η επένδυση στην ανθεκτικότητα και η αξιοποίηση της τεχνολογίας, ενώ στις τάσεις που καταγράφονται διεθνώς είναι και η μη τραπεζική χρηματοδοτική διαμεσολάβηση. Αυτές ήταν οι κοινές συνιστώσες του πρώτου πάνελ συζήτησης, του Insurance Forum Athens 2026 για τις εποπτικές προτεραιότητητες, τις κανονιστικές αλλαγές και την κλιματική αλλαγή.

Το «τριπλό μέρισμα» της προσαρμογής

Η Θεοδώρα Αντωνακάκη, Director of Climate Change and Sustainability Centre, Bank of Greece, έθεσε το πλαίσιο των νέων εποπτικών ρυθμίσεων. Υπογράμμισε ότι ο ασφαλιστικός τομέας λειτουργεί ως κρίσιμος επενδυτής και διαχειριστής κινδύνου, αναφέροντας το «τριπλό μέρισμα» της προσαρμογής: τη μείωση των μελλοντικών ζημιών, την τόνωση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, και τα πολλαπλά κοινωνικά οφέλη. Εντυπωσιακό είναι το εύρημα μελετών που παρέθεσε, σύμφωνα με το οποίο για κάθε 1 δολάριο που επενδύεται σε δράσεις προσαρμογής, οδηγεί σε οικονομικό όφελος 10 δολάρίων

Δημήτρης Ζαφείρης (EIOPA): Η άνοδος των μη τραπεζικών ιδρυμάτων

Από την πλευρά της EIOPA, ο Δημήτρης Ζαφείρης επεσήμανε ότι ο κλιματικός κίνδυνος βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, με τις ασφαλιστικές να διατηρούν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Ωστόσο, προειδοποίησε για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις μεταβολές στις αποτιμήσεις και την κερδοφορία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στροφή της προσοχής από τις τράπεζες στη μη τραπεζική χρηματοδοτική διαμεσολάβηση (NBFI), σημειώνοντας ότι ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών και των ταμείων ως χρηματοδοτικών πυλώνων της οικονομίας αυξάνεται συνεχώς την τελευταία δεκαετία.

Ερρίκος Μοάτσος: Τεχνολογία και το «ασφαλιστικό κενό» στην Ελλάδα

Ο CEO της ERGO, Ερρίκος Μοάτσος, εστίασε στην αυξανόμενη συχνότητα των ακραίων φαινομένων, τονίζοντας τη σημασία εργαλείων όπως το natcat monitor για τη συγκέντρωση δεδομένων. Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των επιστημονικών μοντέλων είναι πλέον απαραίτητη για την ακριβή εκτίμηση του κινδύνου. Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το ασφαλιστικό κενό στην Ελλάδα, το οποίο υπερβαίνει το 60%, αποδίδοντάς το κυρίως σε έλλειψη ζήτησης. Σημείωσε, ωστόσο, ότι τα κυβερνητικά κίνητρα, όπως η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ και η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Γεράσιμος Τζέης: Διεθνείς κίνδυνοι και ασφάλιση πιστώσεων

Ο Γεράσιμος Τζέης, Managing Director, Greece, Cyprus, Malta & Romania ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν ότι επηρεάζονται άμεσα ή έμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις. Εξήγησε ότι οι σύγχρονες απειλές δεν είναι πλέον εσωτερικές, αλλά διεθνείς, όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση. Προειδοποίησε για εκτίναξη των αφερεγγυοτήτων παγκοσμίως το 2025, με τις προβλέψεις για το 2026 να παραμένουν δυσοίωνες στο +5%. Σε αυτό το περιβάλλον, η ασφάλιση πιστώσεων αναδεικνύεται σε απαραίτητο εργαλείο πρόληψης και στήριξης της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας την άμεση αποζημίωση σε περιπτώσεις επισφαλειών.

