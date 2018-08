Ο κινεζικός κολοσσός Ping An μηνύει αμερικανική μεσιτική εταιρεία

Ο ασφαλιστικός κινεζικός γίγαντας Ping An ζητά από τη μεσιτική εταιρεία ασφαλίσεων Ping An Insurance Center (www.pingan-is.com), που εδρεύει στο El Monte, Καλιφόρνια, να σταματήσει να χρησιμοποιεί το όνομα και το εμπορικό σήμα Ping An.

Η Ping An Insurance Group δηλώνει ότι είναι μια «παγκοσμίου φήμης ασφαλιστική εταιρία και μπράντα με ισχυρή φήμη και επιρροή» και υποστηρίζει ότι το όνομα, το εμπορικό σήμα και ο δικτυακός τόπος του Ping An Insurance Center (PAIC) «παραπλάνησαν ή ενδέχεται να παραπλανήσουν το κοινό να πιστεύει ότι το Ασφαλιστικό Κέντρο Ping An (PAIC) είναι ο Όμιλος ή ότι τα ασφαλιστικά του προϊόντα σχετίζονται με, συνδέονται ή εγκρίνονται από τον Όμιλο. “