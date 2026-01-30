Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ διοργανώνει στις 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου 2026 το 10ο Ετήσιο Συνέδριό της με τίτλο «Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο – Χτίζοντας γέφυρες φροντίδας», στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας υγείας και των συλλόγων ασθενών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται σε σύνδεση με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου), αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων δημόσιας υγείας και ογκολογικής φροντίδας, σε μια περίοδο που συμπίπτει αφ’ ενός με διεθνή αστάθεια και έντονες πιέσεις στα συστήματα υγείας, αφ’ ετέρου με σημαντική πρόοδο της χώρας μας στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου κατά τα τελευταία χρόνια.

Θεματολογία

Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο, οι πολιτικές υγείας, η μέτρηση της αξίας και της αποδοτικότητας στις υπηρεσίες υγείας, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων και η βελτίωση της πρόσβασης στην ογκολογική φροντίδα, καθώς και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως η Αποστολή για τον Καρκίνο και οι Εθνικοί Κόμβοι της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημόσια υγεία, την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, με θεματικές όπως ο καρκίνος του πνεύμονα ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, ο οδικός χάρτης για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, η παχυσαρκία και τα καπνικά προϊόντα, η άσκηση και η διατροφή, η ψυχική υγεία ως αναπόσπαστο μέρος της φροντίδας του καρκίνου, καθώς και η ανακουφιστική και υποστηρικτική φροντίδα, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την αυτό-φροντίδα σε απαιτητικές κλινικές διαδρομές, όπως ο μεταστατικός καρκίνος μαστού και η φροντίδα εφήβων και νεαρών ενηλίκων.

Πρόληψη και Ευρωπαϊκός Κώδικας Κατά του Καρκίνου (ECAC5)

Τι θα γινόταν αν η πρόληψη του καρκίνου μπορούσε να ξεκινήσει με απλές αλλαγές στην καθημερινή ζωή και με αποτελεσματική πολιτική δράση; Αυτή είναι η ιδέα πίσω από τον νέο Ευρωπαϊκό Κώδικα Κατά του Καρκίνου, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συντονίζεται από τη Διεθνή Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του ΠΟΥ, σε συνεργασία με κορυφαίους Ευρωπαίους επιστήμονες. Την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, πρόκειται να παρουσιαστεί η πέμπτη έκδοση του Κώδικα (ECAC5) σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Κρίσιμη θεματική ενότητα – Ψηφιακός μετασχηματισμός και NCMH

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας θα παρουσιαστεί μέσα από τη στρατηγική ψηφιακής υγείας, τα ψηφιακά εργαλεία που γεφυρώνουν την πρωτοβάθμια φροντίδα με την περίθαλψη, τις ψηφιακές λύσεις υποστήριξης ασθενών και φροντιστών, καθώς και το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο EHDS για την ασφαλή ανταλλαγή και αξιοποίηση δεδομένων υγείας. Η ΕΛΛΟΚ, ως Εθνικός Κόμβος Αποστολής για τον Καρκίνο (HellenicCancerMissionHub), θα αναδείξει πώς η αξιοποίηση των δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και πολυεπιστημονική συνεργασία μπορούν να οδηγήσουν σε τεκμηριωμένες αποφάσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ομιλητές και συμμετοχές

Στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και την Ευρώπη, όπως:

• Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Μάριος Θεμιστοκλέους, Άρης Αγγελής, Χριστίνα – Μαρία Κράββαρη, από το Υπουργείο Υγείας,

• João Breda, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

• Νίκος Παπανδρέου, Έλενα Κουντουρά, Στέλιος Κυμπουρόπουλος (τέως), Ευρωβουλευτές

• Στέλλα Κυριακίδου, Πρώην Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ

• Ιωάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος & Νίκη Τσούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ

• Διακεκριμένοι ομιλητές από το ευρωπαϊκό οικοσύστημα: Matti Aapro, Nicolo Battisti, Andreas Charalambous, Alberto Costa, Hesham ElGhazaly, Nikolai Goncharenko, Efi Koutsouveli, Denis Horgan, Rui Medeiros, Debra Montague, Eduardo Pisani, Richard Price, Hugo Soares, Juha Pekka Turunen, Marc Van Den Bulcke

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα μεταδοθούν ζωντανά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα από το Facebook της ΕΛΛΟΚ και την ιστοσελίδα ellok.org.

Το 10ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ τελεί υπό την Αιγίδατου Υπουργείου Υγείας.

Πραγματοποιείται επίσης με την Αιγίδα των διεθνών οργανώσεων:

-Union for International Cancer Control – U.I.C.C.

-European Cancer Organisation – ECO

-All.Can International

-Association of European Cancer Leagues – ECL

Tην Αιγίδα τους μας παραχωρούν επίσης οι επιστημονικές εταιρείες:

-Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας – ΕΟΠΕ

-Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής – ΕΕΠΑ

-Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία – ΕΑΕ

-Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία – ΕΟΕ

-Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας – ΕΕΑΟ

-Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας – ΕΕΧΟ

-Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης – ΕΕΠΙ & ΜΑ

-Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου του Πνεύμονα – ΕΛΕΚΑΠ

-Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος – ΕΣΝΕ

-Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας – ΠΣΕΥ

Τελεί επίσης υπό την Αιγίδα των:

-Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος – ΣΦΕΕ

-Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας – ΠΕΦ

-Pharma Innovation Forum Greece – PIF

-Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου – ΕΚΤ



OFFICIAL MEDIA PARTNERS τηςΕΛΛΟΚ:

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

OncoDaily

To συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική άνευ όρων χορηγία των εταιρειών:

ΠλατινένιοιΧορηγοί:

Armatura, AstraZeneca, Brains, CMT Prooptiki, Gilead, MSD, Servier

ΧρυσοίΧορηγοί:

AbbVie, Bayer, Bristol Myers Squibb, Coronis, Elpen, Genesis Pharma, GSK, Integris Pharma, Johnson & Johnson, Merck, Papapostolou Varian, Swixx Bio Pharma, Φαρμασερβ Λίλλυ, WinMedica

ΑργυροίΧορηγοί:

Affidea, Amgen, Anabiosis, Astellas, Boehringer Ingelheim, Daiichi-Sankyo, GE Healthcare, Genekor, Gnomon Informatics, HIPA, IPSEN, NOVA ICT, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Takeda

ΧορηγοίΕπικοινωνίας:

Βουλή TV, All About Health, Capital.gr, CapitalHealth.gr, Daily Pharma News, Health Daily, Health Mag, Health Pharma, Health update, Health Web, Ιατροnet, iEidiseis, Medly, OnMed, Plan Be, The Daily Health, Το αύριο της Υγείας, virus.com.gr

Χορηγός οπτικοακουστικού υλικού:

CONEQ Hellas

Πηγή: Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ