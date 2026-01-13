Οι πλημύρες και οι πυρκαγιές οδήγησαν το 2025 στις μεγαλύτερες υλικές και ασφαλισμένες ζημιές προκαλώντας συνολικά αποζημιώσεις ύψους 98 δισεκατομμυρίων δολ. από τις ασφαλιστικές. Συνολικά οι ασφαλισμένες απώλειες έφτασαν σύμφωνα με τη Munich Re τα 108 δις δολ,.

«Η χρονιά ξεκίνησε άσχημα, με πολύ υψηλές ζημίες που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες», δήλωσε ο Thomas Blunck, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Munich Re.

«Καθαρή τύχη έσωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις πληγές από τυφώνες το 2025. Αλλά η χώρα εξακολουθεί να είναι η νούμερο ένα στις στατιστικές ζημιών», πρόσθεσε ο Blunck.

Η πιο δαπανηρή ασφαλισμένη καταστροφή του 2025 ήταν οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με την Munich Re, ακολουθούμενες από καταιγίδες που διήρκεσαν μια ολόκληρη ημέρα στις κεντρικές και νότιες πολιτείες των ΗΠΑ τον Μάρτιο.

«Ένας κόσμος που θερμαίνεται καθιστά πιο πιθανές τις ακραίες καιρικές καταστροφές», δήλωσε ο Tobias Grimm, επικεφαλής επιστήμονας κλίματος της Munich Re.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία μεταξύ 2015 και 2024 ήταν 1,24 έως 1,28°C θερμότερη από τα προβιομηχανικά επίπεδα, καθιστώντας την την πιο ζεστή δεκαετία που έχει καταγραφεί, ανέφερε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Οι συνολικές ζημίες από φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν καλύπτονται από ασφάλιση, ήταν χαμηλότερες από τον μέσο όρο της δεκαετίας στα 224 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και μειωμένες από 368 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Ένας σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ τον Μάρτιο, όπου μόνο ένα μικρό μέρος ήταν ασφαλισμένο, ήταν η δεύτερη πιο δαπανηρή καταστροφή σε συνολικές ζημίες του 2025, ανέφερε η Munich Re.