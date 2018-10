Συναγερμός για τις νέες ψυχικές παθήσεις που μας προκαλεί το Διαδίκτυο

Νέες ψυχικές παθήσεις βάζει στον χάρτη η τόσο διευρυμένη χρήση του Διαδικτύου. Φοβίες, ιατρικές αυτοδιαγνώσεις και εθισμός στα ψώνια είναι κάποιες από αυτές, προειδοποιεί διεθνής ομάδα με πάνω από εκατό επιστήμονες. Οι ειδικοί ζητούν επειγόντως περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουν το φάσμα των προβλημάτων που υπάρχουν, ποιοι μπορεί να κινδυνεύουν και πώς μπορούν να τους βοηθήσουν.

Το νέο Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Προβληματική Χρήση Ερευνών στο Internet (European Problematic Use of the Internet Research Network) θα εξετάσει αυτά τα θέματα και άλλα μείζονα ζητήματα, όπως ο τζόγος, η πορνογραφία και το gaming, στα οποία έχει οδηγήσει η “παντοδύναμη” φύση του Διαδικτύου, που διαλύει οικογένειες και προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας.

Στα θέματα υψηλής προτεραιότητας, που θα εξετάσουν οι ειδικοί, είναι το λεγόμενο cyberhoarding (η απροθυμία να διαγραφούν οι πληροφορίες που συλλέγονται στο Διαδίκτυο, που οδηγεί στην αγορά νέων κομπιούτερ και νέων σκληρών δίσκων) και η cyberchondria (η καταναγκαστική χρήση μηχανών αναζήτησης, για την αυτοδιάγνωση διαφόρων παθήσεων).

Για να μην αναφέρουμε άλλες εμμονικές συμπεριφορές, όπως τον επανειλημμένο έλεγχο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και την απογοήτευση και τον θυμό που προκύπτουν, αν κάποιος δεν μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

“Κάποτε οι υποχόνδριοι ξεψάχνιζαν εγκυκλοπαίδειες και ιατρικά λεξικά, ψάχνοντας για σημάδια και συμπτώματα που θεωρούσαν σοβαρά”, δήλωσε η καθηγήτρια συμβουλευτικής ψυχιατρικής και επικεφαλής του νέου Ευρωπαϊκού Δικτύου Naomi Fineberg, του Πανεπιστημίου του Hertfordshire. “Φυσικά, με την εξέλιξη των online πηγών οι άνθρωποι τώρα ψάχνουν στο Διαδίκτυο για σημάδια και συμπτώματα, που είναι ενδεχομένως ενδεικτικά μιας σοβαρής ασθένειας. Το πρόβλημα, πάντως, υποδιαγιγνώσκεται. Νομίζω ότι είναι πιο κοινό από ό, τι συνειδητοποιούμε. Έχω δει πολλά περιστατικά στην κλινική μου”.

Το cyberhoarding, πρόσθεσε, είναι ένα άλλο πρόβλημα που σκοπεύουμε να διερευνήσουμε περαιτέρω. “Και πάλι, κανείς δεν γνωρίζει τον βαθμό, στον οποίο αυτό εξελίσσεται και προκαλεί προβλήματα”, ανέφερε. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν τέτοιου είδους προβλήματα είναι καθαρά “ψηφιακές εκδόσεις” κλασσικών προβλημάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να ελεγχθούν. Όπως αναφέρει η επιστημονική έκδοση European Neuropsychopharmacy, δεν είναι σαφές εάν τα προβλήματα είναι βραχυπρόθεσμα ή χρόνια, ενώ χρειάζονται κλίμακες για να βοηθήσουν τους ερευνητές να εκτιμήσουν πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση ενός ατόμου και αν βελτιώνεται ή επιδεινώνεται με διαφορετικές θεραπείες.

Η Dr Henrietta Bowden-Jones, εκπρόσωπος του Royal College of Psychiatrists για τους εθισμούς συμπεριφοράς, τόνισε ότι για εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ο αντίκτυπος στα οικονομικά, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ζωή και στις σχέσεις μπορεί να είναι καταστροφικός. “Ειδικά για τα παιδιά, που μπορεί να αναπτύξουν εξαιρετικά παθολογικές συμπεριφορές πολύ γρήγορα, μετά από ένα σοβαρό συμβάν στη ζωή τους, όπως ο χωρισμός των γονιών τους. Βέβαια πρέπει να παρατηρήσουμε για κάποιο διάστημα αυτές τις συμπεριφορές, πριν αποφασίσουμε να παρέμβουμε”, όπως είπε.

