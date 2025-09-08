Χωρίς παραταξιακό πρόσημο και χωρίς πολιτικό χρώμα είναι κατάκτηση του νέου ΕΣΥ, με 400 εκατ. ευρώ να δίνονται για πρώτη φορά στην πρόληψη, τα χειρουργεία να αυξάνονται μέσα στο έτος κατά 13%, τις μακριές λίστες της αναμονής να συρρικνώνονται και τη Θεσσαλονίκη να αποκτά το πιο σύγχρονο νοσοκομείο Παίδων της Ευρώπης.

της Αλεξίας Σβώλου

Μιλώντας στην 89η ΔΕΘ, ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξήγησε πως οι ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, οι νέες κλινικές και τα νέα ΤΕΠ οι νέες υπηρεσίες και οι αυξημένες προσλήψεις στα νοσοκομεία δημιουργούν το νέο ΕΣΥ που ανήκει σε όλους τους έλληνες και πρωτίστως στους ασθενείς, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναδεικνύει την Υγεία ως πυλώνας ανάπτυξης μιας πιο εύρωστης, πιο δίκαιης κοινωνίας. Άλλωστε αποτελεί κοινό μυστικό πως δημόσια υγεία και εθνική οικονομία συμβαδίζουν.

Στον έως τώρα απολογισμό πρωτοστατούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ που επέλεξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός από τα χρήματα που η Ελλάδα έλαβε από το Ταμείο Ανάκαμψης να ενισχύσουν την πρόληψη, αλλάζοντας το μοντέλο της υγείας από τη θεραπεία των νοσημάτων στην πρόληψή τους σε μαζικό επίπεδο με προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που ζηλεύει η Ευρώπη.

