Νέα επιστημονική ανάλυση αποδίδει στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τις φονικές πλημμύρες που σάρωσαν τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία τον Νοέμβριο, προκαλώντας πάνω από 1.600 θανάτους και ζημιές άνω των 20 δισ. δολαρίων.

Τρεις τροπικοί κυκλώνες έπληξαν σχεδόν ταυτόχρονα την περιοχή από τη Σρι Λάνκα έως την Ινδονησία, με τους Ditwah και Senyar να ενισχύονται από θερμότερα ύδατα στον Ινδικό Ωκεανό — περίπου 0,2°C υψηλότερα από τον μέσο όρο. Σύμφωνα με ανάλυση της ομάδας World Weather Attribution, χωρίς την ανθρωπογενή θέρμανση, οι ωκεανοί θα ήταν περίπου 1°C ψυχρότεροι, μειώνοντας πιθανώς την ένταση των καταιγίδων.

Η κλιματική αλλαγή φαίνεται να επιτείνει και τις ακραίες βροχοπτώσεις, ενώ παράγοντες όπως η περίοδος των μουσώνων, η αποψίλωση των δασών και η ταχεία αστικοποίηση συνέβαλαν στην καταστροφική ένταση των πλημμυρών. Σε περιοχές της Σρι Λάνκα, η στάθμη του νερού έφτασε ακόμη και τα 4–5 μέτρα, σύμφωνα με τοπικούς ειδικούς.

Αν και τα κλιματικά μοντέλα εμφάνισαν ασυνέπειες σχετικά με την ακριβή συμβολή της υπερθέρμανσης στις καταιγίδες, επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι η περιοχή βιώνει όλο και πιο συχνά ακραία φαινόμενα που ξεπερνούν τις δυνατότητες πρόβλεψης.

Επιπλέον ανεξάρτητη έρευνα στη Γαλλία εκτίμησε ότι οι βροχοπτώσεις στην Ινδονησία ήταν έως και 15% εντονότερες από ό,τι θα ήταν στο παρελθόν, βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα.

Τα ευρήματα εντείνουν την ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην ασφάλεια, την οικονομία και τις υποδομές μιας από τις πιο ευάλωτες και πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη.