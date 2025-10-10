Σε μια λαμπερή βραδιά στο Nalu, στον Άλιμο, την περασμένη Τετάρτη, η 3P Insurance γιόρτασε τα 12 χρόνια επιτυχημένης πορείας της και βράβευσε τους κορυφαίους συνεργάτες της, παρουσία 200 επαγγελματιών και στελεχών από την ασφαλιστική αγορά.

του Νίκου Μωράκη

Ο Τάκης Παλαιολόγος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, αναφερόμενος στη διαδρομή της εταιρείας που ξεκίνησε το 2014 με 11 εκατ. ευρώ ασφάλιστρα και 2,1 εκατ. ευρώ έσοδα, για να φτάσει σήμερα, το 2024, στα 49,5 εκατ. ευρώ ασφάλιστρα και 9,1 εκατ. ευρώ έσοδα. Όπως τόνισε, «ο πήχης για το 2025 τοποθετείται ακόμη πιο ψηλά, με στόχο τα 60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ήδη έχει επιτευχθεί το 60% μέσα στο πρώτο επτάμηνο του έτους».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, σημείωσε πως «όλοι μαζί υπηρετούμε το κοινό μας όνειρο: να διατηρήσουμε την 3P στην κορυφή της ασφαλιστικής αγοράς».

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Παναγιώτης Καπάνταης, επικεφαλής της ΕΛΠΑ Α.Ε., στην οποία η 3P απέκτησε το 50% των μετοχών μέσα στο 2024. Ο κ. Καπάνταης μίλησε για τη συνεργασία των δύο εταιρειών, η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια με πρόταση εξαγοράς που ευδοκίμησε χάρη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον κοινό προσανατολισμό στην ανάπτυξη. Όπως ανέφερε, «η 3P διέθετε τις υποδομές για να αξιοποιήσει τη δυναμική της ΕΛΠΑ, ενώ η ΕΛΠΑ πρόσφερε ισχυρή παρουσία στην περιφέρεια, από όπου προέρχεται το 70% της παραγωγής της».

Η συνεργασία, όπως είπε, ήδη αποδίδει καρπούς:

η GMI σημείωσε αύξηση 15% και

και οι υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου 40%, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Στόχος είναι να εμβαθύνουν σε αυτή τη συνεργασία και να τη μετατρέψουν ακόμα περισσότερι σε μια win–win πορεία για όλους.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Γιώργος Λούβαρης, με 35 χρόνια εμπειρίας στον ασφαλιστικό χώρο και 12 στην 3P Insurance. Αναφέρθηκε στο προσωπικό στοίχημα που είχε βάλει όταν εντάχθηκε στην εταιρεία – να συμβάλει στη δημιουργία μιας δυνατής και σταθερής ομάδας. «Οι δυσκολίες ήταν πολλές, αλλά η επιτυχία της 3P αποτελεί επιβεβαίωση ότι οι αποφάσεις και οι ιδέες μας ήταν σωστές. Η διαχρονική επιτυχία δεν είναι μόνο τα βραβεία – είναι οι ζωές και οι περιουσίες που έχουμε προστατεύσει», ανέφερε συγκινημένος. Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Για εμάς, οι ασφαλιστές με τους οποίους συνεργαζόμαστε δεν είναι απλώς συνεργάτες, αλλά στρατηγικοί εταίροι».