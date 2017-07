Η Affidea φέρνει νέα εποχή στην υγεία με τεχνολογία αιχμής

Συνέντευξη του Θ. Καρούτζου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Affidea Ελλάδος

H Affidea δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία 12 χρόνια, μετουσιώνοντας σε έργο τις αξίες που υποδηλώνει το όνομά της. Διαφοροποιείται στο χώρο της σε επίπεδο ποιότητας, υπηρεσιών, τιμολόγησης και καινοτομίας και διεκδικεί ηγετική θέση στην πρωτοβάθμια υγεία και στις συνεργασίες στην ασφαλιστική αγορά.

Όπως αναφέρει ο Θεόδωρος Καρούτζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος, το υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό και τα προηγμένα ιατρικά μηχανήματα εγγυώνται αξιόπιστες εξετάσεις και έγκυρη διάγνωση, υπογραμμίζοντας ότι «στην Affidea χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με διάρκεια στο χρόνο, ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες των ασθενών και των ιατρών μέσα στην καθημερινότητα. Οι ασθενείς χρειάζονται επαγγελματίες υγείας που ξέρουν τι κάνουν και κυρίως να νοιάζονται για αυτό που κάνουν».

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το χώρο της υγείας και ποια είναι η επαγγελματική σας πορεία;

Το ταξίδι μου στο χώρο της υγείας ξεκίνησε πριν από 20 περίπου χρόνια. Ο χώρος της υγείας ήταν πάντα θελκτικός για εμένα, γιατί ενείχε το πνεύμα της προσφοράς. Μετά και την απόκτηση του μεταπτυχιακού μου διπλώματος στο συγκεκριμένο χώρο, με εξειδίκευση στο health management, επικεντρώθηκα στο πεδίο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θεωρώντας ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι η βάση για την καλή υγεία. Η διαδρομή μου όλα αυτά τα χρόνια έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεσαι ότι με αυτό που κάνεις, προσφέρεις καθημερινά στο συνάνθρωπό σου, βάζοντας το λιθαράκι σου στην προάσπιση του μέγιστου αγαθού του, την Υγεία. Όταν ανέλαβα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Affidea, όραμά μου δεν ήταν απλά η διαχείριση ενός ομίλου υγείας, αλλά η ουσιαστική συνεισφορά μου στον άνθρωπο. Για αυτό και στην Affidea, έχοντας ως γνώμονα τον άνθρωπο, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, χρησιμοποιώντας ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και εξελιγμένες μεθόδους και πρακτικές, στοχεύοντας ο εξεταζόμενος να αποκομίσει με ασφάλεια μια αξέχαστη θετική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα.

Η Ευρωιατρική από πότε δραστηριοποιείται στην Ελλάδα; Υπάγεται σε κάποιον ξένο όμιλο;

Στην Ελλάδα, η Αffidea Ευρωιατρική, θυγατρική εταιρεία της Affidea ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2005, με στόχο τη δυναμική είσοδό της στην ιδιωτική αγορά των διαγνωστικών εργαστηρίων απεικόνισης και βιοπαθολογίας. H Affidea (www.affidea.com) ανήκει στη Waypoint Capital, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές και παρόχους στον κλάδο υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, με παρουσία σε 18 χώρες και ειδίκευση στις υπηρεσίες ακτινοθεραπείας, τις απεικονιστικές εξετάσεις και τις εξετάσεις βιοπαθολογίας. Στην Ελλάδα, σήμερα η Αffidea διαθέτει και λειτουργεί ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο διαγνωστικών εργαστηρίων τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Επικράτεια, εγκατεστημένων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής, ιατρικό εξοπλισμό με τεχνολογία αιχμής, στελεχωμένα από καταξιωμένους ιατρούς στο είδος τους και συνδεδεμένα μεταξύ τους με το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής. Eπίσης, η Affidea θέλοντας να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ασφαλιστικές εταιρείες, έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο ιατρών όλων των ειδικοτήτων, φυσικοθεραπευτών και οδοντιάτρων.

Πριν από έναν χρόνο ανακοινώσατε και επίσημα το rebranding της Ευρωιατρικής σε Affidea.

Η ανακοίνωση του νέου μας ονόματος, πέρυσι τον Ιούνιο, αποτέλεσε για εμάς την αφετηρία μιας νέας εποχής. Μιας εποχής που την χαρακτηρίζει η ανάπτυξη. Με γνώμονα την επέκταση των επενδύσεων και δραστηριοτήτων του Ομίλου και σε άλλες ηπείρους, πέραν της Ευρώπης, δημιουργήσαμε ένα νέο όνομα το οποίο εμπεριέχει και μετουσιώνει τις αξίες που πρεσβεύει ο Όμιλος. Συγκεκριμένα η νέα ονομα- σία προέρχεται από τις λέξεις:

Affinity – Στενή σχέση με τους ιατρούς και με τους ασθενείς

Fidelity – Εμπιστοσύνη και Πιστότητα σε όλα όσα κάνουμε

Idea – Σταθερή πρόοδος μέσω των ιδεών και της καινοτομίας

Με το Α κεφαλαίο διότι θεωρούμε ότι η υγεία είναι το Α και το Ω. Πάνω από όλα είναι η υγεία.

Είμαστε συνεπείς και υπεύθυνοι, προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με διάρκεια στο χρόνο, ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες των ασθενών και των ιατρών μέσα στην καθημερινότητα. Οι ασθενείς χρειάζονται επαγγελματίες υγείας που ξέρουν τι κάνουν και κυρίως νοιάζονται για αυτό που κάνουν. Για αυτό και κάνουμε την κάθε επίσκεψη για τον εξεταζόμενο όσο πιο άνετη μπορούμε, παρέχοντας άμεση και άρτια εξυπηρέτηση. Όπως καταλαβαίνετε, για όλους εμάς στην Affidea η υγεία είναι το πάθος μας και η φροντίδα των ανθρώπων που μας την εμπιστεύονται, πρωταρχικό μέλημά μας.

Ποια είναι η σημασία της τεχνολογίας αιχμής για την Affidea; Προσανατολίζεστε και επενδύετε σε τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών; Αν ναι, πώς αποτυπώνεται η στρατηγική αυτή στην πράξη (μηχανήματα με τη χαμηλότερη ακτινοβολία κ.λπ.);

Κύριο μέλημα της Affidea είναι η ασφάλεια του εξεταζομένου. Για αυτό και στις μέρες μας που η τεχνολογία είναι πιο σημαντική όσο ποτέ για την υγεία, δεν διστάζουμε να επενδύουμε σε τελευταίου τύπου μηχανήματα αλλά και σε πρωτοποριακές μεθόδους οι οποίες συμβάλλουν στην ασφαλή, έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματικότερη θεραπεία του ασθενούς. Στην Affidea δίνοντας έμφαση σε όλους τους τύπους ασφάλειας προς τους εξεταζόμενους, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τεχνολογίες που συνδράμουν με ποιοτικά κριτήρια στη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Συγκεκριμένα έχουν τεθεί σε εφαρμογή μια σειρά διαδικασιών που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ασφάλειας των εξεταζομένων και παράλληλα στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού ιατρικού αποτελέσματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Affidea έχει ξεκινήσει μια καμπάνια Βελτιστοποίησης της Δόσης Ακτινοβολίας για την ασφαλέστερη δυνατή διεξαγωγή των απεικονιστικών εξετάσεων. Το σύνολο των διαγνωστικών κέντρων της Affidea Ελλάδος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Dose Excellence περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars”, των καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας. Η ελαχιστοποίηση των επιπέδων της δόσης ακτινοβολίας αποτελεί δέσμευση για την Affidea. Κατά συνέπεια, σε ό,τι αφορά τη δόση ακτινοβολίας ακολουθούμε την Αρχή της ALARA (As Low As Reasonably Achievable), δηλαδή τη χαμη- λότερη δυνατή για την παραγωγή άρτια διαγνωστικά εικόνων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση κορυφαίου ιατρικού εξοπλισμού που υποβάλλεται σε τακτικούς και περιοδικούς ελέγχους συντήρησης και αναβάθμισης βάσει προδιαγραφών, την υποβολή των μηχανημάτων μας σε ενδελεχείς ελέγχους ποιότητας που διεξάγονται από εξειδικευμένους ιατρούς, την παρακολούθηση των επιπέδων της δόσης ακτινοβολίας και τέλος την εκπαίδευση του προσωπικού στη βελτιστοποίηση των παραμέτρων στα πρωτόκολλα των απεικονιστικών εξετάσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση διατηρούμε ειδική ομάδα ακτινοπροστασίας προκειμένου να ελέγχει τα καταχωρημένα στοιχεία της χορηγούμενης δόσης ακτινοβολίας, να βελτιστοποιεί τα πρωτόκολλα και να αναπτύσσει ορθές πρακτικές.

Η ομάδα στελεχώνεται από Ιατρό Ακτινολόγο, Τεχνολόγο, Ακτινοφυσικό και Ειδικό Κλινικών Εφαρμογών. Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνουμε για την προστασία των ασθενών μας, είναι η μέτρηση της κρεατινίνης ορού σε ανθρώπους που πρόκειται να υποβληθούν σε εξέταση με χορήγηση σκιαγραφικού μέσου σε αξονικό και μαγνητικό τομογράφο. Η μέτρηση της κρεατινίνης και ο υπολογισμός του eGFR γίνονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του εξεταζομένου. Εξίσου σημαντική επένδυση σε τεχνολογία που έχει σαν αποτέλεσμα την ανώδυνη αιμοληψία, αποτελεί μια καινοτόμα συσκευή που εντοπίζει τις φλέβες και προβάλλει στην επιφάνεια του δέρματος την εικόνα της θέσης τους σε πραγματικό χρόνο, ανιχνεύοντας και τις πλέον δύσκολες στην εμφάνιση λεπτές φλέβες, διασφαλίζοντας την άριστη αιμοληψία, χωρίς να ταλαιπωρείται ο εξεταζόμενος. Η ανώδυνη αιμοληψία είναι μια σύγχρονη μέθοδος η οποία εφαρμόζεται κατά αποκλειστικότητα στα διαγνωστικά κέντρα της Affidea.

Γιατί να έρθει ένας πελάτης ή ένας συνεργάτης σε εσάς και όχι σε κάποιο άλλο διαγνωστικό κέντρο; Ποια θεωρείτε ότι είναι τα χαρακτηριστικά που σας διαφοροποιούν;

Ασφάλεια, άριστο ιατρικό αποτέλεσμα, άριστη εξυπηρέτηση και προσιτή τιμολογιακή πολιτική. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που μας διαφοροποιούν. Τα διαγνωστικά κέντρα της Affidea είναι εξοπλισμένα με ιατρικά μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, στελεχωμένα με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό με άρτια επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στο χώρο της υγείας, είναι εγκατεστημένα σε πρότυπους ιατρικούς χώρους υψηλής αισθητικής και επανδρωμένα με ανθρώπινο δυναμικό που είναι πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει τον εξεταζόμενο. Υιοθετώντας τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες, ώστε να είμαστε σίγουροι πως χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με ασφάλεια, ουσιαστικά και αποτελεσματικά, παρέχουμε στον εξεταζόμενο ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, εφαρμόζοντας προσιτή τιμολογιακή πολιτική. Εφαρμόζουμε και ανταλλάσσουμε τις καλύτερες πρακτικές ανάμεσα στα Ιατρικά Κέντρα μας και το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό μας. Στο πλαίσιο ομογενοποίησης και βελτιστοποίησης των πρωτοκόλλων απεικονιστικών εξετάσεων, η Affidea έχει προχωρήσει σε προτεινόμενα πρωτόκολλα με συγκεκριμένες παραμέτρους ανάλογα με την εξέταση και το κλινικό ιστορικό του εξεταζομένου.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αφενός καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφετέρου μικρότερο χρόνο εξέτασης. Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι η συνεχής βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών προς όφελος του ασθενούς, με τη δημιουργία και θέσπιση της ομάδας Kaizen στο πλαίσιο της εφαρμογής του lean management, έχει θεαματικά αποτελέσματα στην ενίσχυση της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, η Affidea βρίσκεται σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας. Έχοντας ως οδηγό την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των εξεταζομένων, αναπτύσσει νέες τεχνολογίες eCommerce και αναβαθμίζει τις ήδη υπάρχουσες. Για παράδειγμα, οι εξεταζόμενοι θα λαμβάνουν αυτόματα μέσω SMS ενημέρωση ότι οι εξετάσεις τους είναι έτοιμες και στη συνέχεια θα μπορούν να μπουν στο cloud για να δουν τα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας κωδικούς. Αναβαθμίστηκαν πρόσφατα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κλεισίματος ραντεβού μέσω του διαδικτύου, η αυθημερόν παραλαβή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων μέσω e-mail, οι ειδοποιήσεις των έτοιμων αποτελεσμάτων, η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του ασθενούς.

Η συνεργασία σας με την Εθνική στα ατομικά συμβόλαια πρωτοβάθμιας περίθαλψης ήταν μια μεγάλη επιτυχία για την Εταιρεία σας. Να περιμένουμε κι άλλες τέτοιες μεγάλες συνεργασίες;

Πράγματι, η φετινή χρονιά ξεκίνησε για εμάς με μια μεγάλη επιτυχία. Ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας στην Ελλάδα, η Εθνική Ασφαλιστική, εμπιστεύθηκε στην Affidea τα ατομικά της συμβόλαια. Το μεγάλο αυτό εγχείρημα, το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αποτελεί για εμάς μεγάλη πρόκληση καθώς η στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική είναι μόνο η αρχή. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εταιρεία μας, αλλάζοντας τη δυναμική της, ανοίγοντας νέους δρόμους για μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης συνεργασιών και με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Όλες οι προσπάθειές μας είναι στραμμένες σε αυτή την κατεύθυνση. Η αξιοπιστία, η τεχνογνωσία και η πρωτοπορία που εγγυάται το όνομα Affidea σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρέχεται όλο το φάσμα των διαγνωστικών εξετάσεων καθιστούν την Affidea υπεύθυνη και ασφαλή επιλογή για τους εξεταζόμενους καθώς και τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη τόσο για δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επιθυμούμε να προσφέρουμε στην ασφαλιστική αγορά ολοκληρωμένες, ποιοτικές και οικονομικές υπηρεσίες υγείας. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πλέον αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών εταιρειών.

Τι περιλαμβάνει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ομίλου τα επόμενα χρόνια; Εντάσσεται στα σχέδιά σας η περαιτέρω γεωγραφική επέκταση ή η επένδυσή σας και σε άλλους τομείς;

Η Affidea πάντα πιστή στο όραμα και την αποστολή της να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, χαράσσει αναπτυξιακή πορεία, συνεχίζοντας τις επενδύσεις, επιθυμώντας να ισχυροποιήσει και να εδραιώσει την ηγετική της θέση στον κλάδο της υγείας. Αποτελώντας σημείο αναφοράς και αξιοπιστίας επενδύει και καινοτομεί, θέτοντας σήμερα ως στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε νέους τομείς και σε νέες αγορές.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing – Τεύχος Ιουνίου 2017