Στο ζήτημα των ανασφάλιστων οχημάτων και το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα αναφέρεται ο Δημήτρης Γαβαλάκης, γενικός γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην εκπομπή newsroom της ΕΡΤ. Όπως τόνισε τα ανασφάλιστα οχήματα συνιστούν ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Η υποχρέωση ασφάλισης δεν είναι μόνο τυπική παράβαση, αλλά αφορά την ουσιαστική προστασία των πολιτών και την κοινωνική λειτουργία.

Πρόσφατα ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος ελέγχων, στον οποίο εντοπίστηκαν περίπου 90.000 έως 100.000 οχήματα που δεν έχουν πληρώσει ούτε τέλη κυκλοφορίας ούτε την ασφάλισή τους, ή και τα δύο. Σημειώνεται πως στον προηγούμενο κύκλο είχαν εντοπιστεί περίπου 200.000 οχήματα με παραβάσεις τόσο στα τέλη κυκλοφορίας όσο και στην ασφάλιση.

Η έλλειψη ασφάλισης δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για όλους τους εμπλεκόμενους. Ο ανασφάλιστος οδηγός που προκαλεί ζημιά σε τρίτον φέρει έναν πολύ σημαντικό οικονομικό κίνδυνο, καθώς υποχρεούται να πληρώσει τη ζημιά από την τσέπη του. Από την πλευρά του ατόμου που θα υποστεί το ατύχημα, εάν ο υπαίτιος είναι ανασφάλιστος, πρέπει να τρέχει στο Επικουρικό Κεφάλαιο. Η αποζημίωση από το Επικουρικό μπορεί να απαιτήσει αρκετά χρόνια ή και πολλά χρόνια, ενώ υπάρχει περίπτωση να λάβει μόνο ένα μέρος της ζημιάς, ή ακόμα και να μη λάβει καθόλου.

Προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης

Δεδομένου ότι οι ανασφάλιστοι άνθρωποι «προσπαθούν να φύγουν» από τον τόπο του συμβάντος, καθιστώντας δύσκολη την αντιμετώπιση, ο κ. Γαβαλάκης τονίζει τις απαραίτητες ενέργειες για τους ασφαλισμένους οδηγούς.

Το πρώτο βήμα είναι η κλήση της Τροχαίας. Η καταγραφή του περιστατικού και του ανασφάλιστου οχήματος από την Τροχαία είναι απαραίτητη, καθώς χωρίς αυτήν, η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα δεχτεί το συμβάν.

Η καταγραφή είναι σημαντική επειδή πολλά ασφαλιστήρια συμβόλαια περιλαμβάνουν μία κάλυψη που ονομάζεται «κάλυψη από ανασφάλιστο». Με αυτή την πρόβλεψη, η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία του θύματος μπορεί να το προστατεύσει και να πληρώσει τη ζημιά. Ο κ. Γαβαλάκης σημειώνει ότι αυτή η κάλυψη μπορεί να είναι πολύ φθηνότερη και συνιστάται να προβλεφθεί από τον ασφαλιστή.

Το κάλεσμα για συμμόρφωση και ελέγχους

Οφείλουμε όλοι να έχουμε τουλάχιστον την υποχρεωτική ασφάλιση. Τα κόστη πλέον είναι πραγματικά πολύ προσιτά για ένα αυτοκίνητο.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών υποστήριζε την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος για 10 χρόνια. Παρόλο που η διαδικασία ήταν δύσκολη λόγω της ανάγκης συνδυασμού πολλών αρχείων, τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφηκαν μετά τον Αύγουστο. Ζητείται οι έλεγχοι να είναι διαρκείς και να πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ανά τρεις μήνες ή μήνες, ώστε να συμμορφωθούν και όσοι δύσκολα το κάνουν μόνοι τους.

Περί φυσικών φαινομένων: Επ’ ευκαιρία, ο κ. Γαβαλάκης ανέφερε ότι, αν και δεν συνδέεται με τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα (αστική ευθύνη), πλέον είναι υποχρεωτική με έμμεση έννοια και η κάλυψη για ζημιές από φυσικά φαινόμενα (όπως πυρκαγιά, δάσος ή πλημμύρα), διότι το κράτος δεν αποζημιώνει πλέον τα αυτοκίνητα για τέτοιες ζημιές.