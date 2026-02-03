Η ΓΕΒ, διακριτικός τίτλος της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Εμποροτεχνικής Α.Ε., συνεχίζει τη δυναμική της παρουσία στον χώρο των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων, αποσπώντας τέσσερις νέες σημαντικές διακρίσεις στα AFFA Awards by EXPOTROF 2026, έναν καταξιωμένο θεσμό που επιβραβεύει τη γεύση, την ποιότητα και την αυθεντικότητα των ελληνικών τροφίμων.

Οι φετινές βραβεύσεις επιβεβαιώνουν τη φιλοσοφία της εταιρίας για προϊόντα υψηλής ποιότητας, με έντονη ελληνική ταυτότητα και σεβασμό στην πρώτη ύλη.

Ταλιατέλες με Σπανάκι ΓΕΒ – Silver Award (2 αστέρια)

Οι Ταλιατέλες με Σπανάκι ΓΕΒ βραβεύτηκαν για τον συνδυασμό παραδοσιακής συνταγής και σύγχρονης διατροφικής αξίας. Ένα ποιοτικό ζυμαρικό που ξεχωρίζει για την ελληνική πρώτη ύλη και την ισορροπημένη γεύση του.

Κους Κους ΓΕΒ – Silver Award (2 αστέρια)

Το Κους Κους ΓΕΒ απέσπασε Silver Award για την ποιότητα και την καθαρότητα των συστατικών του. Ένα προϊόν που ενσωματώνει τη μεσογειακή διατροφή και την ελληνική γαστρονομική φιλοσοφία.

Ταλιατέλες με Κρόκο Κοζάνης ΓΕΒ – Silver Award (2 αστέρια)

Οι Ταλιατέλες με Κρόκο Κοζάνης ΓΕΒ διακρίθηκαν για την ξεχωριστή τους ταυτότητα και τη χρήση του πολύτιμου ελληνικού κρόκου. Ένα προϊόν που συνδυάζει τοπικότητα, ποιότητα και γαστρονομική υπεραξία.

Δασόμελο ΓΕΒ – Bronze Award (1 αστέρι)

Το Δασόμελο ΓΕΒ διακρίθηκε για την αυθεντική του γεύση και την υψηλή ποιότητά του. Ένα αγνό ελληνικό μέλι, που αναδεικνύει τον πλούτο της ελληνικής φύσης και τη φροντίδα στην παραγωγή και τυποποίησή του.

Οι φετινές διακρίσεις στα AFFA Awards by EXPOTROF 2026 αποτελούν ακόμη μία επιβεβαίωση της δέσμευσης της ΓΕΒ να δημιουργεί προϊόντα που τιμούν την ελληνική γη, την παράδοση και την ποιότητα.