Η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών συνεχίζει δυναμικά τον κύκλο των 3 διαδικτυακών σεμιναρίων, σχεδιασμένο να ενισχύσει ουσιαστικά τον σύγχρονο επαγγελματία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

2ο Webinar

01 Απριλίου 2026 | 16:00

Θέμα:

«Ψηφιακά Εργαλεία και Αυτοματοποίηση στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση»

Εισηγητής: Διονύσης Κουτσαντώνης, μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α. και Πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Ε.Ε.Α.

Η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι πλέον επιλογή — είναι αναγκαιότητα.

Σε αυτό το webinar θα παρουσιαστούν πρακτικά εργαλεία και λύσεις που βοηθούν:

στην εξοικονόμηση χρόνου

στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών

στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας

