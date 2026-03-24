Η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών συνεχίζει δυναμικά τον κύκλο των 3 διαδικτυακών σεμιναρίων, σχεδιασμένο να ενισχύσει ουσιαστικά τον σύγχρονο επαγγελματία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
2ο Webinar
01 Απριλίου 2026 | 16:00
Θέμα:
«Ψηφιακά Εργαλεία και Αυτοματοποίηση στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση»
Εισηγητής: Διονύσης Κουτσαντώνης, μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α. και Πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Ε.Ε.Α.
Η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι πλέον επιλογή — είναι αναγκαιότητα.
Σε αυτό το webinar θα παρουσιαστούν πρακτικά εργαλεία και λύσεις που βοηθούν:
στην εξοικονόμηση χρόνου
στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών
στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας
Leave a Reply