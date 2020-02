Financial Planners:sharing the knowledge with U

Η Ένωση Financial Planners Eλλάδος (HFPA) πιστή στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην ενημέρωση των συναδέλφων του χρηματοασφαλιστικού χώρου, πραγματοποίησε στο πλαίσιο του Athens Μοney Show 2020, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, ανοιχτή εκδήλωση με θέμα:

«FINANCIAL PLANNIΝG CONFERENCES: Sharing the knowledge with U III». Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος της ένωσης κ. Κώστας Τριανταφύλλου.

Πρόκειται για μία εκδήλωση θεσμό πλεον, όπου για τρίτη συνεχόμενη φορά, μέλη της Ένωσης, μοιράστηκαν μαζί με όλους την εμπειρία και τη γνώση που αποκόμισαν από τις συμμετοχές τους σε δύο πολύ ενδιαφέροντα ευρωπαϊκά συνέδρια.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα:

Futureproof: “Safeguarding your clients and your business”, Τhe Personal Finance Society, (PFS), Birmingham UK, 28/11/20179, από τον αντιπρόεδρο της HFPA κ. Λουκά Τουρνατζή

“BACK 2Y”, The Lifestyle Financial Planning Conference, Birmingham, UK, 26/9/2019, από τον κ.Παύλο Συμπερά

Επιπλέον, το μέλος της HFPA, κ. Βασίλης Βενετικίδης, με την ιδιότητά του ως Relationship Manager της Hellas Fin, μας μίλησε για την «Αξία και την χρήση ενός διαφοροποιημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου».

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όμως, ήταν και η φιλοξενούμενη της βραδιάς κ. Ελένη-Ωρείθυια Κουλιζάκη, φιλόλογος, καθηγήτρια ετυμολογίας, μυθολογίας, φιλοσοφίας, με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, που μας μίλησε για την « Μουσικότητα της Ελληνικής Γλώσσης και τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό».

Η εκδήλωση έκλεισε με μία σύνοψη των όσων ακούστηκαν, από τον υπεύθυνο μελών της HFPA κ. Γιάννη Χατζάκη.

Μέλη της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος (Hellenic Financial Planners Association – HFPA) μπορούν να γίνουν όσοι επαγγελματίες