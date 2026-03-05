Την αξία της ασφάλισης πιστώσεων για την υγιή ανάπτυξη του επιχειρείν και ιδιαίτερα του εξωστρεφούς επιχειρείν, σε περιόδους παρατεταμένων διεθνών εντάσεων, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλός της Atradius Hellas, κ. Γεράσιμος Τζέης, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες στην ετήσια εκδήλωση των συνεργατών της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε προημερών, στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πληθώρα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σύσσωμο το Προεδρείο του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων και εκ μέρους της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ Κα Ελίνα Παπασπυροπούλου

Ο κ. Γεράσιμος Τζέης αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συνεργασία και τη στήριξή τους όλα τα προηγούμενα χρόνια για την ενεργή συμμετοχή τους στην προσπάθεια της Atradius Hellas να διατηρήσει τη θέση του market leader στις ασφαλίσεις πιστώσεων, τους κάλεσε να σταθούν κοντά στην επιχειρηματική κοινότητα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που οι προκλήσεις εντείνονται λόγω έξαρσης των διεθνών γεωπολιτικών και γεωοικονομικών κρίσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Atradius Hellas, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι για το 2026 αναμένεται αύξηση των επισφαλειών στις συναλλαγές, κυρίως μεταξύ εταιρειών από διαφορετικές χώρες. Όπως εξήγησε, στρατηγικός ρόλος των ασφαλιστικών συμβούλων με εξειδίκευση στις ασφαλίσεις πιστώσεων είναι να μεταλαμπαδεύσουν ευρύτερα την αγορά την αξία και τη σημασία των συγκεκριμένων ασφαλιστικών παροχών, διευρύνοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον αριθμό των επιχειρήσεων που επιλέγουν να συναλλάσσονται έχοντας ασφαλιστικό κάλυμμα για τις παρεχόμενες από τους ιδίους πιστώσεις.

Σημειώνεται ότι το 2025 έκλεισε για την Atradius Hellas με ασφαλιστικά έσοδα αυξημένα πάνω από 10% σε σχέση με το 2024, και την αξία τους να υπερβαίνει 32 εκατ. ευρώ. Οι αποζημιώσεις του 2025 ξεπέρασαν τα 18 εκατ. ευρώ.