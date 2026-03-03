Μια σημαντική επιτυχία στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής ογκολογικής χειρουργικής πραγματοποιήθηκε στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική με την εφαρμογή της τεχνικής Laparo-Endoscopic Cooperative Surgery (LECS) για την αφαίρεση γαστρικού GIST, σε ταυτόχρονο χειρουργικό χρόνο με λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.

Το περιστατικό αφορά άνδρα 41 ετών με συμπτωματική χολολιθίαση, ο οποίος στο πλαίσιο προεγχειρητικού ελέγχου υποβλήθηκε στο Ενδοσκοπικό Τμήμα του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική σε γαστροσκόπηση για διερεύνηση ενοχλημάτων. Κατά την ενδοσκόπηση εντοπίστηκε ένας υποβλεννογόνιος όγκος στην περιοχή πριν τον πυλωρό του στομάχου, ο οποίος εξετάστηκε περαιτέρω με ενδοσκοπικό υπέρηχο (EUS). Διαπιστώθηκε ότι είχε μέγεθος περίπου 2 εκ. και χαρακτηριστικά συμβατά με γαστρικό όγκο, χωρίς άλλα ύποπτα ευρήματα.

Μετά από πλήρη ενημέρωση του ασθενούς και σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες, αποφασίστηκε η αφαίρεση του όγκου με λαπαροσκοπική μέθοδο και ταυτόχρονη καθοδήγηση με ενδοσκόπιο, στον ίδιο χρόνο με την αφαίρεση της χολής.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με άψογο συντονισμό χειρουργών και γαστρεντερολόγων. Η χρήση ενδοσκόπησης κατά τη διάρκεια της επέμβασης επέτρεψε την ακριβή εντόπιση του όγκου, τον καθορισμό ασφαλών ορίων για την αφαίρεσή του, εξασφαλίζοντας πλήρη αφαίρεση και ταυτόχρονη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του στομάχου. Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν ομαλή και χωρίς επιπλοκές.

Η συγκεκριμένη επιτυχία δεν αναδεικνύει μόνο την τεχνική αρτιότητα μιας σύγχρονης, οργανοσυντηρητικής μεθόδου που εφαρμόζεται σε εξειδικευμένα κέντρα διεθνώς, αλλά κυρίως τη σημασία της ουσιαστικής διεπιστημονικής συνεργασίας. Η τεχνική LECS θεωρείται ασφαλής και ογκολογικά επαρκής σε επιλεγμένους ασθενείς, καθώς επιτρέπει ριζική αφαίρεση της βλάβης με ταυτόχρονη διατήρηση της γαστρικής λειτουργικότητας. Παράλληλα, μειώνει την άσκοπη απώλεια γαστρικού παρεγχύματος και συμβάλλει σε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα, προϋποθέτοντας ωστόσο υψηλού επιπέδου και απόλυτα συντονισμένη συνεργασία μεταξύ χειρουργού και ενδοσκόπου.

Η επιτυχία αυτή οφείλεται στην εξειδικευμένη ομάδα του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, τους κ.κ. Ιωάννη Γ. Καλλιακμάνη MD, PhD, FEBGH, Γαστρεντερολόγο, Διευθυντή Δ΄ Γαστρεντερολογικής Κλινικής Εξειδικευμένης Ενδοσκόπησης Πεπτικού ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Χρήστο Δημόπουλο MD, PhD, Γενικό Χειρουργό,Διευθυντή Δ΄ Γαστρεντερολογικής Κλινικής Εξειδικευμένης Ενδοσκόπησης Πεπτικού ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Δημήτριο Λαπατσάνη MD, PhD, EBSQ – FEBS, Γενικό Χειρουργό, Διευθυντή Βαριατρικής Χειρουργικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Αθανάσιο Γ. Παντελή MD, MSc, FACS, Γενικό Χειρουργό, Αναπληρωτή Διευθυντή Βαριατρικής Χειρουργικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική.

Στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, η ποιότητα της φροντίδας ενισχύεται όταν οι ειδικότητες λειτουργούν συντονισμένα, με κοινό στόχο την ογκολογική ασφάλεια, τη διατήρηση της λειτουργικότητας των οργάνων και τη βέλτιστη έκβαση για τον ασθενή. Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει ότι το μέλλον της σύγχρονης ιατρικής είναι ελάχιστα επεμβατικό, επιστημονικά τεκμηριωμένο και βαθιά συνεργατικό.