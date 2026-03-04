Θετικά μηνύματα αποπνέουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα τροχαία ατυχήματα του 2025. Σύμφωνα με αυτά κατά την περσινή χρονιά αν και ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων σε σύνολο καταγράφηκε οριακά αυξημένος (+0,2%), ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε κατά 22,1% και των βαριά τραυματισμένων κατά 9%, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι η εφαρμογή αυστηρότερου ΚΟΚ φέρνει πλέον αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι η Αττική, το Νότιο Αιγαίο και η Κεντρική Μακεδονία συγκέντρωσαν τα περισσότερα τροχαία κατά την περσινή χρονιά, ενώ οι περισσότεροι νεκροί καταγράφηκαν στη Στερεά Ελλάδα και στο Νότιο Αιγαίο και οι περισσότεροι βαριά τραυματίες επίσης στο Νότιο Αιγαίο.

Ανώτατα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς σχολιάζοντας τη θεαματική μείωση των νεκρών και βαριά τραυματιών από τροχαία ατυχήματα, τονίζουν ότι πρόκειται για μια διαπίστωση της ΕΛΣΤΑΤ που ήδη καταγράφεται στα στοιχεία της αγοράς, με τις αρμόδιες διευθύνσεις να αναμένουν φέτος περαιτέρω βελτίωση των σχετικών μετρήσεων, λόγω της επερχόμενης εφαρμογής του μέτρου των καμερών στους κεντρικούς δρόμους κυκλοφορίας των οχημάτων, στη πρώτη φάση στην πρωτεύουσα.

Σημειώνεται ότι το ID αναφέρθηκε προημερών στο θέμα αναδεικνύοντας τις επισημάνσεις υψηλόβαθμων παραγόντων του κλάδου ότι ο Ιανουάριος ήταν ένας καλός μήνας για τις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, καθότι παρατηρήθηκε μειωμένος αριθμός σοβαρών συμβάντων από τροχαία ατυχήματα.