MATRIX: Δύο κορυφαίες διακρίσεις στα ACQ5 Global Awards 2018

Η MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers, προκρίθηκε ως η «Εταιρία της Χρονιάς σε Επίπεδο Ανάπτυξης Εργασιών – Growth Company of the Year 2018», ενώ ο CEO του ομίλου Δημήτρης Τσεσμετζόγλου κατέκτησε τον τίτλο «Gamechanger of the Year 2018», στο πλαίσιο της ετήσιας ψηφοφορίας που διεξάγει ο διεθνής εκδοτικός κολοσσός ΑCQ5 και στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 168.000 μέλη της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο θεσμός των ACQ5 Global Awards που ξεκίνησε το 2006, έχει στόχο την επιβράβευση της επιχειρηματικής επιτυχίας, της καινοτομίας και της επαγγελματικής διάκρισης, μέσα από έναν ανεξάρτητο μηχανισμό ανάδειξης των πάνω από 35.000 υποψηφιοτήτων που διασφαλίζει ότι η επιλογή των κορυφαίων γίνεται μέσα από την ίδια την αγορά.

Ο Όμιλος MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers, o μοναδικός μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων με έδρα την Αθήνα που από το 2012 είναι Broker at Lloyd’s, αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους και δυναμικούς οίκους διαμεσολάβησης στην διεθνή ασφαλιστική/αντασφαλιστική αγορά.

Με πολυετή και αδιάλειπτη αναπτυξιακή πορεία, σημαντική κερδοφορία, συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο παρεχόμενων εργασιών και διαρκή προσανατολισμό στην δημιουργία καινοτόμων λύσεων, ο όμιλος MATRIX έχει στο ενεργητικό του σημαντικές διακρίσεις για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες του.

«Gamechanger of the Year 2018», αναδείχθηκε στα ACQ5 Global Awards ο επικεφαλής του Ομίλου ΜΑTRIX Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, ένας έμπειρος επαγγελματίας με όραμα και αφοσίωση στην δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν την καλύτερη δυνατή απάντηση στις πολύπλοκες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές ανάγκες της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της εμπορικής ναυτιλίας και του σύγχρονου επιχειρείν.

Σήμερα, με την καθοδήγηση του Δ. Τσεσμετζόγλου, ο όμιλος MATRIX αποτελεί έναν μοντέρνο οργανισμό με γραφεία στην Αθήνα, στο Λονδίνο, στην Λευκωσία, στην Κωνσταντινούπολη στο Γιοχάνεσμπουργκ και στο Λουγκάνο, συνεργάτες σε 22 χώρες και ισχυρή δικτύωση με ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς που παράγουν καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων και διασφάλισης της κεφαλαιακής επάρκειας και της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών οργανισμών.

Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Καπετανάκη, Deputy CEO του Ομίλου: «Όλοι εμείς στην μεγάλη οικογένεια της ΜΑTRIX νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά για τις δύο κορυφαίες διακρίσεις ACQ5 Global Awards 2018, κυρίως γιατί επέλεξαν να μας τιμήσουν τα μέλη της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου MATRIX ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία κατά την τελευταία δεκαετία και έχουμε επιτύχει, εκτός από το πελατολόγιό μας, να διευρύνουμε σημαντικά και το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουμε, πάντα με εξαιρετικό service και μεγάλη ταχύτητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών μας. Αυτή η δυναμική και διαρκής εξέλιξή μας, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο φιλόδοξο όραμα του CEO Δημήτρη Τσεσμετζόγλου, που σε συνδυασμό με τη συνεχή επένδυση του Ομίλου σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, αποτελεί την βασική κινητήριο δύναμη, αλλά και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της MATRIX».