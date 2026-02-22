Ο κ. Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, συμμετέχει ως ομιλητής στο Athens Insurance Forum, το οποίο πραγματοποιείται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Tsomokos Communications και τη Morax Media και αποτελεί έναν νέο θεσμό στρατηγικού διαλόγου για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα.

Οι θεματικές του συνεδρίου επικεντρώνονται σε κρίσιμες θεματικές ενότητες όπως η διαχείριση κινδύνων και η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, οι ρυθμιστικές εξελίξεις και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς και η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του ασφαλιστικού οικοσυστήματος.

Ο Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου έχει εμπειρία άνω των δεκαπέντε ετών στην ελληνική και κυπριακή ασφαλιστική αγορά ως Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής – Εθνική Ασφαλιστική, Ελληνοβρετανική, Αστήρ Ασφαλιστική, Αγροτική Ασφαλιστική, Atlantic Ins.Cy, Τράπεζα Πειραιώς. Διετέλεσε επίσης μέλος διαφόρων ΔΣ τραπεζών και θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών και πρόεδρος διαφόρων επιτροπών – Πρόεδρος και μέλος διεθνών ενώσεων όπως LIMRA, IUMI κ.λπ. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές σε Επιχειρησιακές Έρευνες, Στατιστική και Πληροφορική από το University College London (UCL) και το Paris VI. Διετέλεσε επίσης Επιστημονικός Σύμβουλος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EMP) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ASOEE).