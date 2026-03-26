Με ισχυρά μηνύματα, ενεργή συμμετοχή φορέων και πολιτών και δράσεις σε όλη τη χώρα, ολοκληρώθηκε η 19η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (16-22/3), επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη χρονιά τη σημασία της για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.), την υποστήριξη του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον», καθώς και με τη στήριξη πλήθους φορέων, Οργανισμών και συνεργατών.

Η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο δράσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού και θεσμικού χαρακτήρα, με στόχο να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν μικρούς και μεγάλους γύρω από κρίσιμα ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής και Οδικής Ασφάλειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων συμβάντων.

Στο πλαίσιο της φετινής Εβδομάδας, πραγματοποιήθηκαν:

Εκπαιδευτική δράση Οδικής Ασφάλειας για τους φοιτητές του BCA College, αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Μανέ. Η δράση υλοποιήθηκε με την πρωτοβουλία και την υποστήριξη της EHSQ Development, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο και περιλάμβανε θεωρητική ενημέρωση, βιωματική εκπαίδευση και συμμετοχή των νέων σε έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδήγηση. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, αναδείχθηκε με ουσιαστικό τρόπο η ανάγκη υπεύθυνης στάσης των νέων απέναντι στην οδική συμπεριφορά και τη μετακίνηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εκπαίδευση στελεχών και στρατευσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα από την υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος Οδικής Ασφάλειας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ) στην Πάτρα. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ινστιτούτου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού, και εστίασε σε ομάδες υψηλού κινδύνου, κυρίως νέους ανθρώπους, ενισχύοντας τη γνώση, την πρόληψη και την καλλιέργεια ασφαλέστερων οδηγικών συμπεριφορών μέσα από βιωματικές μεθόδους εκπαίδευσης.

Παράλληλα, σε σχολικές μονάδες του Νομού Αχαΐας και συγκεκριμένα στην Πάτρα, το Αίγιο και την Κάτω Αχαΐα, υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής «Κάν’το Σωστά» σε περισσότερους από 1.220 μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με τη χρήση προσομοιωτών και άλλων βιωματικών μέσων του Ινστιτούτου, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο τις συνέπειες της επικίνδυνης συμπεριφοράς στο δρόμο και να ενισχύσουν την ετοιμότητα και την υπευθυνότητά τους ως αυριανοί οδηγοί και ως ενεργοί χρήστες του οδικού δικτύου. Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ζωή δεν έχει undo».

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα της Εβδομάδας είχε και η εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος για τα Τροχαία Συμβάντα, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», στον Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων. Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., με τη σταθερή υποστήριξη του Ομίλου ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, ενώ η GROUPAMA Ασφαλιστική συνέβαλε για μία ακόμη χρονιά στην ομαλή διεξαγωγή της δράσης. Η ανταπόκριση των πολιτών, ιδίως των νέων, υπήρξε συγκινητική, ενισχύοντας έναν θεσμό κοινωνικής αλληλεγγύης που μέχρι σήμερα έχει προσφέρει πολύτιμη βοήθεια σε δεκάδες συνανθρώπους μας σε ανάγκη.

Με στόχο την καλλιέργεια κυκλοφοριακής παιδείας από μικρή ηλικία, υλοποιήθηκε επίσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «Αστεράκια σε Κίνηση» για σύστημα Προσκόπων στην Πεντέλη. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), αναδεικνύοντας τη σημασία των συνεργειών για τη διαμόρφωση υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφορών από την παιδική ηλικία.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ευγένειας στο Δρόμο, που στην Ελλάδα συντονίζεται από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», αναδείχθηκε η σημασία της ευγένειας, του σεβασμού και της συνύπαρξης στο οδικό περιβάλλον. Η πρωτοβουλία υπενθύμισε ότι οι επιθετικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές στο δρόμο δεν αυξάνουν μόνο τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων συμβάντων, αλλά επηρεάζουν συνολικά την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα όλων των πολιτών.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η δράση με τίτλο «Η Οδική Ασφάλεια ξεκινάει από την Οικογένεια», που πραγματοποιήθηκε στον χώρο Νεότητας και Οικογένειας του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου. Η δράση απευθύνθηκε τόσο σε γονείς όσο και σε παιδιά, συνδυάζοντας ενημερωτικό σεμινάριο για το ρόλο των γονεϊκών προτύπων στη διαμόρφωση οδικής κουλτούρας και βιωματικές δραστηριότητες κυκλοφοριακής αγωγής για κάθε ηλικία. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας στην καλλιέργεια σωστών προτύπων και ασφαλών συνηθειών μετακίνησης.

Παράλληλα με τις δράσεις της Εβδομάδας στην Ελλάδα, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο, συμμετείχε στην 92η Σύνοδο του Παγκόσμιου Forum για την Οδική Ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) στη Γενεύη. Στο ανώτατο αυτό Διεθνές Όργανο διαμόρφωσης στρατηγικής και κανονιστικών πολιτικών στον τομέα των μεταφορών και της Οδικής Ασφάλειας, παρουσιάστηκαν τα προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιούνται σε σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στα ευρήματα έρευνας σχετικά με τις συνθήκες Οδικής Ασφάλειας και τους παράγοντες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες διανομείς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 19ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας και μέχρι τα μέσα Απριλίου, προβάλλεται σε εθνικό επίπεδο η τηλεοπτική και ραδιοφωνική καμπάνια κοινωνικών μηνυμάτων του Ινστιτούτου για την Οδική Ασφάλεια. Η καμπάνια εστιάζει σε κρίσιμα θέματα που αποτελούν βασικές προτεραιότητες και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η ακατάλληλη ταχύτητα, η χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση και η αναγκαιότητα χρήσης παιδικού καθίσματος. Τα κοινωνικά αυτά μηνύματα μεταδίδονται από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, με σύμφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), ενισχύοντας τη διάχυση των μηνυμάτων πρόληψης σε ένα ευρύ κοινό.

Οι δράσεις της Εβδομάδας ολοκληρώθηκαν με τη δημοσίευση άρθρων του Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), κ. Θανάση Τσιάνου (διαθέσιμο εδώ), καθώς και της Προέδρου του Ινστιτούτου, κας Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά, στο CNN Greece (διαθέσιμο εδώ). Τα άρθρα αναδεικνύουν την εικόνα της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα σήμερα και εστιάζουν ιδιαίτερα στους νέους ως ευάλωτους χρήστες της οδού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συστηματική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση μέσα από την εκπαίδευση, την πρόληψη και την ενίσχυση της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα με τις προγραμματισμένες ενέργειες της Εβδομάδας, το Ινστιτούτο συνέχισε δυναμικά τις παρεμβάσεις του και σε άλλα πεδία δράσης, ενισχύοντας σταθερά την παρουσία του στην εκπαιδευτική κοινότητα και στις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», υλοποιήθηκαν επισκέψεις σε σχολεία της Περιφέρειας και βιωματικές, διαδραστικές δραστηριότητες για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων, Δημοτικών και Νηπιαγωγείων. Ενώ συμπληρώθηκε ένας χρόνος συνεργασίας του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ στην υλοποίηση του προγράμματος «Έξυπνη Κίνηση – Ασφαλής Μετακίνηση», που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευθεί περισσότεροι από 5.000 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύοντας ουσιαστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην ασφαλή μετακίνηση.

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους τους φορείς, Οργανισμούς, υποστηρικτές, συνεργάτες και εθελοντές που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση της 19ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας. Η ευρεία συμμετοχή και η ενεργή συμβολή φορέων και Οργανισμών, της επιστημονικής κοινότητας, της Πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών αναδεικνύουν την Οδική Ασφάλεια ως διαρκή προτεραιότητα δημόσιου ενδιαφέροντος και κοινή ευθύνη όλων.

Το Ινστιτούτο θα συνεχίσει με συνέπεια και επιστημονική τεκμηρίωση το έργο του, ενισχύοντας δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο την καλλιέργεια κυκλοφοριακής παιδείας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο δρόμο.