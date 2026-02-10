Μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις προκλήσεις των φυσικών καταστροφών, η σειρά short films «Όπως τα έζησαν» που δημιούργησε η Interamerican σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Άρη Κατσίγιαννη, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις κρίσιμες στιγμές, αλλά και τη δύναμη, την αντοχή και την ελπίδα αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθεκτικότητας.

Tο πέμπτο επεισόδιο αφορά τη Χίο. Ο Σωτήρης Παραδείσης, διευθυντής του σχολείου της Βολισσού μιλά για τις δύσκολες στιγμές των δασικών πυρκαγιών του περασμένου καλοκαιριού: την κατάσταση που επικράτησε στο νησί, όσα βίωσαν οι κάτοικοι, αλλά και το πώς τα παιδιά του σχολείου έζησαν και διαχειρίστηκαν αυτή την περίοδο.