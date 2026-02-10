Με κέρδη προ φόρων ύψους € 8,04 εκ., αυξημένα κατά 30% σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του 2024 τα οποία ανήλθαν σε € 6,15 εκ., έκλεισε το έτος 2025 για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Tα θετικά αποτελέσματα της χρήσης προήλθαν από το υψηλό κερδοφόρο τεχνικό αποτέλεσμα και τις σημαντικές αποδόσεις του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.

Η συνολική παραγωγή για το έτος 2025 ανήλθε σε € 27,4 εκ. καταγράφοντας αύξηση 25,6% σε σχέση με την παραγωγή των € 21,8 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, με την σύνθεση του χαρτοφυλακίου να διαμορφώνεται σε 93,73% για τον Κλάδο Περιουσίας και Λοιπών Κλάδων και τη συμμετοχή του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων σε 6,27%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή του Κλάδου Περιουσίας για το 2025 παρουσίασε αύξηση 22,6% με τα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €11,43 εκ. έναντι € 9,32 εκ. το 2024, γεγονός που κατατάσσει την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική μεταξύ των 10 μεγαλύτερων ελληνικών, πολυεθνικών και τραπεζικών ασφαλιστικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Το 2025, αποτέλεσε χρονιά ορόσημο καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε δύο φάσεις η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΥΡΩΠΗ Holdings, η κεφαλαιοποίηση της οποίας υπερβαίνει τα € 300 εκ.

Στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση της κερδοφορίας της με την παράλληλη αύξηση της παραγωγής της που θα προέλθει τόσο από την οργανική ανάπτυξη όσο και από νέες στρατηγικές συνεργασίες.

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής για το 2026 περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση Συνεργειών: Ανάπτυξη συνεργειών με τους μετόχους της εταιρείας αλλά και με τις εταιρείες του Ομίλου INTRACOM στους κλάδους Περιουσίας, Τεχνικών Έργων, Εγγυήσεων και Εξειδικευμένων Κινδύνων (Special Risks). Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων: Εστίαση σε εξειδικευμένα νέα ασφαλιστικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Διεύρυνση Δικτύου Συνεργατών: Ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών με υψηλού κύρους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών. Διεθνής Παρουσία: Έναρξη από 1η Μαρτίου 2026 της στρατηγικής συνεργασίας με τη VISTA Bank υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην αγορά της Ρουμανίας. Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ολοκλήρωση της «paperless» φιλοσοφίας σε όλο το φάσμα των διαδικασιών της εταιρείας.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και CEO της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025:

«Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική για το 2025 καταδεικνύουν έναν ασφαλιστικό οργανισμό σε πλήρη εξέλιξη. Οι εντυπωσιακές αυτές επιδόσεις συμπίπτουν με τη μετάβασή μας στα νέα, σύγχρονα γραφεία μας επί της Λ. Κηφισίας 340 στο Νέο Ψυχικό, έναν χώρο που συμβολίζει τη νέα εποχή της εταιρείας και έχει σχεδιαστεί για να στεγάσει το κοινό μας όραμα και τις μελλοντικές μας επιτυχίες.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κατάφερε να συνδυάσει την εμπειρία δεκαετιών με τη δυναμική του Ομίλου INTRACOM ενός καταξιωμένου σύγχρονου χρηματοοικονομικού ομίλου. Η εντυπωσιακή άνοδος της κερδοφορίας και η σημαντική αύξηση της παραγωγής είναι η επιβράβευση μιας στρατηγικής που θέτει την ποιότητα και τη φερεγγυότητα πάνω από όλα.

Στόχος της εταιρείας για το 2026 είναι η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική να συνεχίσει την εντυπωσιακή ανοδική της πορεία ακολουθώντας την διαχρονική φιλοσοφία της εταιρείας μας για σωστό underwriting και ποιοτική παραγωγή, στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κερδοφορία της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

Μέσα από αυτή την πορεία, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική εδραιώνεται πλέον ως καταλύτης εξελίξεων στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά και δημιουργούμε τις βάσεις για μια ισχυρή και βιώσιμη παρουσία που μας επιτρέπουν να πρωταγωνιστήσουμε στις εξελίξεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.