Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Ν. Θεσσαλονίκης (Σ.Δ.Α.Ε.) διοργάνωσε γεύμα προς τιμήν εκπροσώπων ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν παρουσία στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Porto Palace Hotel και σε αυτήν συμμετείχαν περισσότερα από 25 στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, σε ένα κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς.

Κατά το καλωσόρισμά του, ο Πρόεδρος του Σ.Δ.Α.Ε., κ. Αριστείδης Βασιλειάδης, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η ιδέα αυτής της συνάντησης γεννήθηκε μέσα από μια απλή σκέψη: αντί για μία ακόμη συμβατική εκδήλωση με αφορμή τον νέο χρόνο, φέτος θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι πιο ανθρώπινο, πιο ουσιαστικό. Σκεφτήκαμε να καθίσουμε μαζί, να συζητήσουμε ανοιχτά για την αγορά μας — της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο — σε μια περίοδο έντονων αλλαγών. Θέλαμε σήμερα να είναι κοντά μας οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε σχεδόν καθημερινά: οι συνεργάτες μας.»

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Ιάσων Χαλκίδης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Δ.Α.Ε., παρουσίασε συνοπτικά τα πρώτα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών γραφείων, τα κριτήρια επιλογής συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και τις πρακτικές εξυπηρέτησης των πελατών.

Όπως σημειώθηκε, τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης κατά τη διάρκεια του Money Show.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Κυριάκος Μερελής, ο οποίος, στον σύντομο χαιρετισμό του, εξέφρασε τη χαρά του για την εξέλιξη του Σ.Δ.Α.Ε. τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε τη διαχρονική υποστήριξη του Ε.Ε.Θ. στις δράσεις του Σωματείου και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου για την ενίσχυση του ασφαλιστικού κλάδου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σωματείου, με τυχερό της βραδιάς τον κ. Παναγιώτη Κλειδωνάρη, Περιφερειακό Διευθυντή της ARAG Hellas.