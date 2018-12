Τέλος στα iphones στην Κίνα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων

Πληθαίνουν οι περιπτώσεις εταιρειών που προσφεύγουν δικαστικά για λόγους πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρόσφατη περίπτωση η δικαστική απόφαση στην Κίνα που απαγορεύει την πώληση μίας σειράς συσκευών iphone από την Apple μετά από προσφυγή της Qualcomm.

Σύμφωνα με το CNN η Qualcomm Ισχυρίστηκε πως η Apple με τα μοντέλα της iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus and iPhone X, παραβιάζει τα δικαιώματα της κινεζικής εταιρείας σε δύο πατέντες που έχει κατοχυρώσει.

Οι εν λόγω πατέντες αφορούν σε χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν τα μεγέθη των φωτογραφιών πατώντας επάνω στην οθόνη. Από την πλευρά της η Apple αναφέρει ότι: “Η προσπάθεια της Qualcomm να απαγορεύσει τα προϊόντα μας είναι μια κίνηση απελπισίας από μια εταιρεία που οι παράνομες πρακτικές της ερευνώνται σε όλο τον κόσμο”.