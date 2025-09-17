Η Tesla Inc. προχώρησε σε εμπιστευτική συμφωνία με την οικογένεια 15χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλιφόρνια το 2019, σε σύγκρουση με Model 3 που λειτουργούσε σε Autopilot. Η συμφωνία, που αποκαλύφθηκε σε δικαστικά έγγραφα, αποτρέπει δίκη με ενόρκους που είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας Αλαμέντα.

Πρόκειται για ακόμη έναν συμβιβασμό της εταιρείας σε υποθέσεις που αποδίδουν θανατηφόρα ατυχήματα σε ελαττωματική τεχνολογία υποβοήθησης οδήγησης. Η Tesla κέρδισε δύο δίκες στην Καλιφόρνια το 2023, αλλά τον Ιούλιο υπέστη την πρώτη σημαντική της ήττα: ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Μαϊάμι την έκρινε εν μέρει υπεύθυνη για σύγκρουση με σταθμευμένο SUV και επέβαλε τιμωρητικές αποζημιώσεις 200 εκατ. δολαρίων — απόφαση που η εταιρεία αμφισβητεί.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Benjamin Maldonado και ο 15χρονος γιος του, Jovani, επέστρεφαν με το Ford Explorer από τουρνουά ποδοσφαίρου στον αυτοκινητόδρομο I-880, όταν η κίνηση επιβραδύνθηκε. Αφού ο Maldonado άναψε φλας για να μετακινηθεί δεξιά, το όχημα χτυπήθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα από Tesla Model 3 σε λειτουργία Autopilot. Ο Jovani εκτινάχθηκε από τη θέση του συνοδηγού και υπέκυψε στα τραύματά του.

Εκπρόσωπος της Tesla και οι δικηγόροι της οικογένειας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.