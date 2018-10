Τιτανικός: Μεγάλη ασφαλιστική απάτη ή ατύχημα;

Η βύθιση του Τιτανικού αποτελεί ένα από τα πιο καταστροφικά ατυχήματα διεθνώς. Χιλιάδες σελίδες έχουν γραφτεί και πολλές απόψεις έχουν ειπωθεί για το τι συνέβη πραγματικά τα ξημερώματα της 15ης Απριλίου του 1912, που 1517 άνθρωποι χάθηκαν στα νερά του Ατλαντικού.

της Βίκυς Γερασίμου

Η επίσημη εκδοχή είναι ότι το πλοίο προσέκρουσε σε μεγάλο παγόβουνο με αποτέλεσμα να υπάρξει εισροή υδάτων γύρω στις 11:30, στις 2:40 τα ξημερώματα υπολογίζεται ότι το πλοίο έσπασε στα δύο και βυθίστηκε. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη οπτική που αποτυπώθηκε στο βιβλίο του ερευνητή Robin Gardiner, Titanic: The Ship That Never Sank. Το αν η άποψή του αποτελεί θεωρία συνωμοσίας ή ασφαλιστική απάτη που στράβωσε, είναι στην κρίση του καθενός. Εμείς μεταφέρουμε και άλλη μία άποψη που έχει αναμφίβολα ενδιαφέρον να προβληματιστούμε με αυτήν.

Όπως αναφέρει το Business Insider σύμφωνα με τη θεωρία του Robin Gardiner, το πρόβλημα ξεκίνησε όταν το πλοίο Olympic συγκρούστηκε εν πλω με άλλο πλοίο το 1911 και η White Star Line πλοιοκτήτρια εταιρεία και θυγατρική της IMM δεν μπόρεσε να λάβει αποζημίωση από την ασφαλιστική. H θεωρία του λοιπόν είναι ότι επειδή τα πλοία ήταν “δίδυμα” – είχαν ελάχιστες διαφορές – η εταιρεία άλλαξε το όνομα του Olympic βάζοντας το Titanic και έτσι ο Τιτανικός στην ουσία δεν βυθίστηκε ποτέ. “Εάν το πλοίο με τη ζημιά βυθιζόταν τότε η εταιρεία θα μπορούσε να πάρει την ασφαλιστική αποζημίωση και να καλύψει τη ζημιά, της οποίας το κόστος ήταν μεγάλο.

Στόχος δεν ήταν να σκοτώσει κανέναν επί του πλοίου – και αν το σχέδιο είχε προχωρήσει χωρίς να συναντήσει εμπόδια, το πλοίο θα είχε βυθιστεί αργά και κοντά σε ένα άλλο πλοίο που θα μπορούσε να σώσει το πλήρωμα και τους επιβάτες”.

Τι συνέβη λοιπόν;

Σύμφωνα με τον Gardiner, υπήρχε ένα πλοίο το οποίο ακολουθούσε τον Τιτανικό με σβηστά φώτα για να βοηθήσει όταν αρχίσει η βύθιση, αλλά λόγω κακής ορατότητας προσέκρουσε πάνω στον Τιτανικό. Όπως αναφέρει η dailytelegraph σε άρθρο της “Tragedy launched conspiracy theory of titanic proportions”, “εξωτερικά το Olympic ήταν σχεδόν πανομοιότυπο με το Τιτανικό, εκτός από τον αριθμό των θυρών στο κατάστρωμα C, την απόσταση των παραθύρων στις γέφυρες στο κατάστρωμα Β και το κλειστό μπροστινό τμήμα του χώρου περιπάτου στο κατάστρωμα Α στον Τιτανικό. Ο Gardiner επισημαίνει ταυτόχρονα ότι οι ασφαλιστές αρνούνταν να πληρώσουν την επισκευή του Olympic μετά από το ατύχημα.

Το κόστος για την επισκευή ανερχόταν σε 500.000 λίρες και η ασφαλιστική θεωρούσε υπαίτιο του ατυχήματος τον καπετάνιο Edward Smith, που βρέθηκε επίσης στο τιμόνι του Τιτανικού το 1912”. Πολλές μαρτυρίες επιζώντων εκείνη την εποχή μιλούσαν για ένα πλοίο που τους ακολουθούσε σε όλη τη διαδρομή αλλά την ώρα του ναυαγίου δεν έσπευσε να βοηθήσει. Αν κανείς δει, αναφέρει, ο Gardiner τα επίσημα έγγραφα και τις μαρτυρίες των επιζώντων θα καταλάβει ότι τα πλοία αλλάχτηκαν.

Λόγου χάρη μιλούν για συγκεκριμένα σημεία στα οποία ήταν οι λέμβοι στο κατάστρωμα Β του Τιτανικού, όταν δεν θα μπορούσαν να είναι εκεί γιατί το πλοίο είχε σχεδιαστεί διαφορετικά. Ήταν όμως εκεί οι λέμβοι του Olympic. Αν προσέξει λοιπόν κανείς τέτοιες λεπτομέρειες θα καταλάβει ότι επρόκειτο για το Olympic. “Δεν πιστεύω ότι η πλοιοκτήτρια είχε στόχο να σκοτώσει τόσους ανθρώπους” εξήγησε. “απλά κάτι πήγε πολύ στραβά”. Στο εν λόγω σενάριο η κυβέρνηση φαίνεται πως καλύπτει την ιστορία γιατί χρειάζεται την πλοιοκτήτρια εταιρεία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο διά ταύτα φαίνεται πώς δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε, καθώς το Olympic -που θα μπορούσε να αποτελέσει πλοίο μουσείο- κάποια στιγμή καταστράφηκε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Το Blog Ultimate Titanic αναφέρει πάντως καταρρίπτοντας την εν λόγω θεωρία του Gardiner, ότι όλα τα αριθμημένα στοιχεία που τραβήχτηκαν από το ναυάγιο του Τιτανικού έφεραν τον αριθμό κατασκευής 401. Ο κατασκευαστικός αριθμός του Olympic, από την άλλη, ήταν 400. Επιπλέον, ο συγγραφέας J. Kent Layton, “Conspiracies at Sea: Titanic and Lusitania”, έγραψε ότι, πριν το Olympic γίνει παλιοσίδερα, το ξύλο του πωλήθηκε. Ούτε ένα κομμάτι ξύλου δεν βρέθηκε με τον αριθμό «401» σφραγισμένο στο πίσω μέρος».

Τα συμπεράσματα δικά σας!