Video: “AXA: Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία”

Στη νέα σειρά της ΑΧΑ και του National Geographic «Ανθεκτικές Πόλεις», ερευνητές που υποστηρίζονται από το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ, διερευνούν τις δυνητικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και τους τρόπους για να γίνουν πιο ανθεκτικές ενάντια σε ακραία γεγονότα.



Η σειρά για τις ανθεκτικές πόλεις θα αποτελείται από πέντε επεισόδια:

#1 – Ερευνώντας την ανάπτυξη των μελλοντικών πόλεων και την αστική τοπογραφία

#2 – Πλημμύρες: Ερευνώντας συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης

#3 – Ατμοσφαιρική ρύπανση: Ερευνώντας την επίδραση στην υγεία

#4 – Σεισμοί: Ερευνώντας συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης #5 – Ασφάλιση: Κάνοντας τις πόλεις πιο ανθεκτικές

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Ερευνώντας την επίδρασή της στην υγεία Κάθε χρόνο 7,7 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μαζί με το ανεκτίμητο κοινωνικό κόστος, το οικονομικό σκέλος που συνδέεται με τη ρύπανση του αέρα ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι η αύξηση στη διάγνωση καρκίνου σε ορισμένες πόλεις συνδέεται με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Συζητώντας με τον Δόκτορα Fulivo Amato (Institute of Environmental Assessment and Water Research, Spanish Council for Scientific Research), ο οποίος υποστηρίζεται από το Ταμείο Ερευνών ΑΧΑ, βλέπουμε ποια είναι τα μέτρα με τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα στις πόλεις μας. Η έρευνά του αναλύει τις πηγές προέλευσης της ρύπανσης και μας βοηθά να καταλάβουμε πόσο διαφέρει η ποιότητα του αέρα όσο απομακρυνόμαστε από αυτές. Στην πράξη, μεταξύ άλλων, αποδεικνύει ότι η μεταφορά πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων 10 μέτρα μακριά από τους δρόμους όπου κινούνται τα οχήματα, μπορεί να μειώσει την εισπνεόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 50%.