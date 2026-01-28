Με σταθερό προσανατολισμό στην πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία, τα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea συμμετέχουν δυναμικά στο εθνικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω», στηρίζοντας ενεργά τη νέα φάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 και αφορά τον προληπτικό έλεγχο της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Η συγκεκριμένη επέκταση του προγράμματος με δικαιούχους όλους τους πολίτες ηλικίας 30-70 ετών που διαθέτουν ΑΜΚΑ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα χρόνια νεφρικά νοσήματα εξελίσσονται συχνά χωρίς εμφανή συμπτώματα, με αποτέλεσμα να διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο, όταν οι επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών είναι ήδη σοβαρές.

Η νεφρική δυσλειτουργία συνδέεται άμεσα με καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη και αρτηριακή υπέρταση, αποτελώντας έναν από τους πιο υποτιμημένους αλλά κρίσιμους παράγοντες κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία. Ο έγκαιρος εντοπισμός μέσω προληπτικών εξετάσεων μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη επιπλοκών, στη σωστή ιατρική παρακολούθηση και στην έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Affidea συμμετέχει ενεργά και στη νέα φάση του προγράμματος, αξιοποιώντας το πανελλαδικό της δίκτυο, το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τον υπερσύγχρονο ιατρικό της εξοπλισμό. Παράλληλα, η συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα επιβεβαιώνει το στρατηγικό της ρόλο ως αξιόπιστου εταίρου της Πολιτείας και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη και τη συνολική θωράκιση της υγείας του πληθυσμού.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να προγραμματίσουν άμεσα τον προληπτικό έλεγχο της νεφρικής τους λειτουργίας σε οποιοδήποτε Διαγνωστικό Κέντρο Affidea πανελλαδικά, συμβάλλοντας ενεργά στη διαφύλαξη της υγείας και ευημερίας τους.