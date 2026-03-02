Σαφές μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας του δημοσίου με τις ασφαλιστικές σε μια κρίσιμη καμπή για το εθνικό σύστημα υγείας, έστειλε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, από το βήμα συνεδρίου Insurance Forum Athens Edition, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Παρά τις έντονες συνδικαλιστικές αντιδράσεις, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει σε τολμηρές μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσει τη μελλοντική της ευστάθεια. Ο υπουργός επισήμανε ότι δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το σχέδιο σύμπραξης ασφαλιστικών και δημοσίων νοσοκομείων και οι εξελίξεις δείχνουν πως ενδεχομένως, δεν θα υλοποιηθεί στην τρέχουσα θητεία του στο υπουργείο.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την παρούσα χρονική συγκυρία ως «κομβική», καθώς στις 15 Μαρτίου ξεκινά ο έλεγχος προόδου των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης από τους θεσμούς. Το Υπουργείο Υγείας διαχειρίζεται το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των πόρων, με τον Υπουργό να δηλώνει ικανοποιημένος από την πορεία υλοποίησης, επισημαίνοντας ωστόσο την πίεση χρόνου για την ολοκλήρωση κρίσιμων διαγωνισμών και οροσήμων.

Ένα από τα κεντρικά σημεία της παρέμβασής του ήταν η ανάγκη ενίσχυσης της «ασφαλιστικής κουλτούρας» στην Ελλάδα, η οποία παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο Υπουργός αποκάλυψε ότι διεξήχθησαν συζητήσεις με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος ιδιωτικής ασφάλισης και ΕΣΥ.

Αν και το εγχείρημα δεν προχώρησε με την ταχύτητα που επιθυμούσε λόγω τεχνικών δυσκολιών και αντιδράσεων, τόνισε ότι παραμένει ανοιχτός στον διάλογο για να δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο καθώς η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα δεν αποσκοπεί στην κατάργηση του δημόσιου συστήματος, αλλά στη δημιουργία ενός «μαξιλαριού ασφαλείας» για τους πολίτες.

Αναφερόμενος στα προβλήματα της αγοράς, ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε στο ζήτημα των αυξήσεων στα ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας, σημειώνοντας την ανάγκη για έναν αξιόπιστο δείκτη κόστους που θα επιτρέπει τη διαφάνεια και τη συγκράτηση των τιμών. Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι οι νέες, ακριβές θεραπείες που αναπτύσσονται παγκοσμίως θα θέσουν τρομερές προκλήσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Σε αυτό το περιβάλλον, η ύπαρξη ενός εναλλακτικού πυλώνα χρηματοδότησης μέσω του ασφαλιστικού κλάδου κρίνεται από την ηγεσία του Υπουργείου ως απολύτως απαραίτητη για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας μακροπρόθεσμα.