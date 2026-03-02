Η Ευρώπη Ασφαλιστική, ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση της μεταφοράς των κεντρικών της γραφείων από το Σύνταγμα σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Νέου Ψυχικού. Η στρατηγική κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό, την ποιότητα και τη βιώσιμη λειτουργία.

Ο CEO της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής, κ. Νίκος Μακρόπουλος, μαζί με ανώτερα στελέχη της διοίκησης, είχε τη χαρά να υποδεχθεί τους μετόχους και σημαντικούς πελάτες προσφέροντάς τους μια ολοκληρωμένη ξενάγηση στους χώρους.

Οι νέοι χώροι έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας ESG (Environmental, Social, and Governance), με επίκεντρο την τεχνολογία αιχμής προάγουν την ευεξία και την καινοτομία, αποτελώντας πρότυπο σύγχρονου εργασιακού χώρου.

Ο κ. Νίκος Μακρόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η επένδυση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας για συνεχή εξέλιξη, και παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Τα νέα μας γραφεία δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος χώρος εργασίας, αλλά αντικατοπτρίζουν το όραμα της εταιρείας μας για σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εξέλιξη και την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.»