Η MDRT Ελλάδος παρουσιάζει με υπερηφάνεια το επίσημο κολάζ των ενεργών μελών MDRT 2025 – 40 επαγγελματίες που εκπροσωπούν το υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων, ηθικής, αριστείας και επαγγελματισμού στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο.

Κάθε ένα από αυτά τα μέλη δεν αποτελεί απλώς μέρος μιας λίστας∙ αποτελεί μέρος της ιστορίας που χτίζουμε στην Ελλάδα. Μια ιστορία προόδου, συνεργασίας, διαρκούς μάθησης και διαμοιρασμού γνώσης. Με αφορμή την ανακοίνωση των μελών, η MCC Hellas παρουσιάζει και το όραμά της για τη νέα χρονιά:

🎯 Στρατηγικός στόχος: 100+ ενεργά μέλη MDRT στην Ελλάδα

Η ελληνική κοινότητα μεγαλώνει, δυναμώνει και οργανώνεται.

Το 2025 αποτελεί αφετηρία μιας νέας εποχής όπου ο επαγγελματισμός, η εξωστρέφεια και η συνεργασία γίνονται ο κανόνας ― όχι η εξαίρεση.

Για τον σκοπό αυτό, η MCC Hellas ενεργοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων αποκλειστικά για τα μέλη:

• MDRT Power Tables – μηνιαίες στοχευμένες δια ζώσης συναντήσεις με φαγητό και κρασί, για bonding και ανταλλαγή γνώσης.

• MDRT Power Talks – μηνιαίες απομακρυσμένες συζητήσεις με κορυφαίους MDRT speakers από όλο τον κόσμο.

• MDRT Workshops – μηνιαίες πρακτικές εκπαιδευτικές συνεδρίες με εργαλεία, τεχνικές και εφαρμοσμένη γνώση από ομιλητές.

• MDRT Power Benefits – νέο δίκτυο συνεργασιών & προνομιακών υπηρεσιών



Όλες οι δράσεις έχουν ένα κοινό στόχο:

να στηρίξουν τα μέλη MDRT Ελλάδας ώστε να εξελιχθούν προσωπικά, επαγγελματικά και παραγωγικά — πάντα με σεβασμό στο MDRT Spirit.

Σήμερα, τιμούμε τα μέλη MDRT 2025 που αποτελούν τη βάση της κοινότητάς μας.

Αύριο, μαζί, χτίζουμε την κοινότητα των 100+.