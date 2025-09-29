Σε εφαρμογή θέτει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση το σύστημα κοινοποίησης ειδοποιητηρίων στους κατόχους οχημάτων που δεν διαθέτουν σήμα ασφάλισης, ή δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από έλεγχο ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ακόμα και εντός της ημέρας περίπου 400.000 κάτοχοι οχημάτων να λάβουν στα email τους τα σχετικά ειδοποιητήρια, με την επισήμανση ότι τις επόμενες 15 ημέρες θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν έναντι του νόμου ώστε να μην τους επιβληθούν τα αυστηρότητα τα πρόστιμα που προβλέπει ισχύουσα νομοθεσία.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ανασφάλιστα οχήματα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αριθμός τους έχει πλέον περιοριστεί στα επίπεδα μεταξύ 200.000 και 250.000, καθότι οι συνεχείς οχλήσεις μέσω των μέσων ενημέρωσης αλλά και των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών οδήγησαν αρκετούς εκ των ακάλυπτων οδηγών να ασφαλιστούν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προβαίνει τακτικότατα σε ανάλογους ελέγχους, δίχως μάλιστα να αποκλείεται και το ενδεχόμενο οι έλεγχοι αυτοί να διενεργούνται ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση ή και ανά δεκαήμερο, ώστε το θέμα των ανασφάλιστων οδηγών και γενικότερα των οχημάτων τα οποία δεν φέρουν ασφαλιστήρια, τέλη κυκλοφορίας και σήμα ΚΤΕΟ, να εκλείψει.