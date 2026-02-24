Η κα. Μαρίνα Νικολάου, Chief Insurance Business Officer της CrediaBank, συμμετέχει ως ομιλήτρια στο Insurance Forum “Athens Edition”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας κορυφαία στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και του τραπεζικού τομέα.

Με σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο, η κα. Νικολάου έχει διαγράψει μια δυναμική πορεία στον χώρο του bancassurance, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και ψηφιακών λύσεων που βελτιώνουν την εμπειρία πελάτη και ενισχύουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των οργανισμών στους οποίους έχει δραστηριοποιηθεί.

Πριν ενταχθεί στην CrediaBank, διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος της Piraeus Insurance Agency, όπου ηγήθηκε με επιτυχία μιας εκτεταμένης αναδιοργάνωσης. Παράλληλα, έχει υπηρετήσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στον Όμιλο Πειραιώς και στην ΕΤΒΑ Τράπεζα, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων, την ανάπτυξη προϊόντων και τον εταιρικό μετασχηματισμό.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς με σπουδές στα Χρηματοοικονομικά, ενώ διαθέτει και πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η κα. Νικολάου αναμένεται να συμβάλει στη συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στο bancassurance και τον ρόλο των τραπεζικών ασφαλιστικών μοντέλων στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα.