Η NN Hellas, πιστή στη δέσμευσή της να φροντίζει για την κοινωνία και τις ανάγκες ευάλωτων ομάδων, προχώρησε πρόσφατα στην υποστήριξη του οργανισμού Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), υιοθετώντας 5 ευχές παιδιών, που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Ήδη, πριν το τέλος της χρονιάς, τρία παιδιά 17, 6 και 12 ετών αντίστοιχα, ένιωσαν τη χαρά του να βλέπουν τις δικές τους ευχές να γίνονται πραγματικότητα, με την πολύτιμη συμβολή της εταιρίας.

Η πρώτη ευχή που εκπληρώθηκε ήταν του Δ., 17 ετών, που ονειρευόταν να αποκτήσει ένα δικό του smartphone τελευταίας τεχνολογίας, όχι μόνο για να επικοινωνεί με τους αγαπημένους του, αλλά και – συνδέοντάς το με την αντλία ινσουλίνης και τη συσκευή εντοπισμού των επιπέδων γλυκόζης – για την καθημερινή παρακολούθηση της υγείας του.

Ο μικρός Κωνσταντίνος, μόλις 6 ετών, που αγαπά την περιπέτεια, ζήτησε να ταξιδέψει στο Europa Park και να δει από κοντά τα ψηλότερα roller coasters. Η ευχή του έγινε πραγματικότητα, χαρίζοντάς του στιγμές γεμάτες χαρά και ενθουσιασμό.

Τέλος, ο λίγο μεγαλύτερος Ρ., 12 ετών, ήθελε να ζήσει τη μαγεία της Disneyland. Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα και συνάντησε από κοντά τους αγαπημένους του χαρακτήρες Marvel και Star Wars.

Μέσα από την υποστήριξη του Make-A-Wish Greece, η NN Hellas ενισχύει την ψυχική και συναισθηματική ευημερία παιδιών και οικογενειών που το έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα την περίοδο των γιορτών. Η εταιρία έχει υιοθετήσει 2 ακόμη ευχές, οι οποίες θα εκπληρωθούν μέσα στο 2026, προσφέροντας περισσότερα χαμόγελα σε παιδιά που δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη με κάποια σοβαρή ασθένεια.